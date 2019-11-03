Медальные разборки в чемпионате Беларуси: скандал в Бресте и сенсация в Борисове

Высшая лига этого сезона дарит болельщикам красивые голы, яркие матчи, головокружительные сюжеты. Может, звучит патетично, но любителям отечественного футбола действительно интересно. Вот, например, кто мог еще год назад представить, что «Ислочь» приедет в Борисове и отгрузить БАТЭ четыре мяча и уедет с победой? Причем, все начиналось с того, что гости повели в счете. Еще в первом тайме БАТЭ отыгрался, а потом и вышел вперед. Казалось, все будет как раньше: действующий чемпион сыграет на классе и сохранит нужный результат. Но не тут-то было. Дерзкие гости забивали еще и еще. В итоге победа «Ислочи» 4:2. Причем, в трех голах поучаствовал Александр Глеб, начинавший сезон в БАТЭ. Из борисовского клуба он ушел как-то внезапно и с какой-то недосказанностью. И вот теперь с улыбкой встречал финальный свисток. Причем, специально на этот матч ему доверили капитанскую повязку.

А что БАТЭ? Похоже, «желто-синие» готовы сложить полномочия чемпиона.

После матча главный тренер БАТЭ сказал, что комментировать нечего и поздравил соперника с победой. На вопрос, что происходит с его командой, он ответил так:

- Не знаю. Не могу пока сказать. Не набираем очки. Что случилось, сейчас сказать сложно.

Двумя часами ранее в Бресте играли местное «Динамо» и «Шахтер». Обе команды, равно как и БАТЭ, еще претендую на первое место. Правда, если брестчане в выгодном положении, то борисовчане и солигорчане в роли догоняющих. Команды быстро обменялись голами. В концовке матча «Динамо» давило на ворота «Шахтера» с в одном из эпизодов мяч попал в руку защитника «горняков». Свисток рефери промолчал, не подсказали ему об игре рукой и помощники за воротами. Тут же начались выяснения отношений, играли «Динамо» даже предлагали рефери Шимусику посмотреть запись на телефоне (видимо, кто-то из людей за воротами успел снять эпизод). Чуть позже брестачане забили мяч, но его отменили из-за офсайда. Стоит ли говорить, что после матча разговоры были в основной о судействе?

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сказал, мол, судьи тоже люди, могут ошибаться, как тренеры, да и Денис Лаптев мог забивать во втором тайме и приносить победу. Но все же тренера вытянули на разговоры о пенальти, который не назначили.

– Я стою за 60 метров от момента. Я так понимаю, что судья за линией должен помогать судье. И когда он видит эту ситуацию с двух метров, все должен видеть замечательно. Возьмет он ответственность за себя на этот момент. Как я ответственен за игроков на поле, так и он за моменты на поле. Почему он получает деньги (тренер в этот момент потирает пальцы). Ты можешь ошибаться как игрок или я – это нормально. Я ничего не буду говорить про судей, они все люди. Но другой случай, когда ты сделал так (показывает, что судья в этом моменте повернул голову от момента). Это ответственность, – цитирует Личку «Трибуна».

За три тура до финиша чемпионата положение лидеров такое: 1. «Динамо» Брест – 68 очков.

2. БАТЭ – 61. 3. «Шахтер» - 59. 4. «Динамо» Минск – 47. 5. «Торпедо-БелАЗ» - 45.