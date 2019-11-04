«Такой косметикой хочется пользоваться самой и подарить подружкам за границу»

Недавно «Белита-М» проанонсировала новую линейку ферментативной косметики GALACTOMYCES Skin Glow Essentials на основе фильтрата дрожжей галактомицет, пообещав, что она действительно будет работать и бороться с первыми признаками старения кожи. Мы решили не верить обещаниям и, как только новая серия появилась в продаже, взялись испытать ее на себе. И теперь нам есть о чем рассказать.

Лицо - будто я только из отпуска

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

- А что это вы так хорошо выглядите, как будто у вас и забот никаких нет? - интересуется коллега.

- Так я из отпуска!

- У вас отпуск месяц назад был!

Гляжу в зеркало. И правда, лицо, как бы банально это ни звучало, сияет. И это после проведенных 10 дней на юге, под жарким солнцем, которое моей коже противопоказано. Испытывать интенсивную сыворотку-активатор серии GALACTOMYCES Skin Glow Essentials я и начала в качестве спасения кожи от стресса - уменьшить расширенные поры, снять покраснение и выровнять тон. Значит, сработала! Кожа нуждается в защите постоянно, а сыворотка как раз содержит нужные компоненты. В том числе и экстракт корня белого имбиря, который защищает кожу от HEV-излучения (синий свет от экранов смартфонов, который может проникать в кожу глубже ультрафиолета и ускорять старение).

Я сплю, а крем активно работает над улучшением кожи

У меня настолько капризная кожа, что кремы некоторых совершенно замечательных марок косметики она просто не впитывает. Поэтому ночной крем-питание из новой серии взяла на пробу без особых надежд. А он с первого же раза и впитался замечательно, и подарил ощущение качественного ухода. Используя его одновременно с сывороткой-активатором, получила отличный комплекс с функцией защиты, увлажнения и усиления иммунитета кожи. Секрет хорошего взаимодействия с кожей прост: полученные в результате ферментации молекулы главного компонента крема настолько малого размера, что обеспечивают проникновение активных ингредиентов в глубокие слои кожи и их эффективную работу. Теперь моя кожа и ночью под защитой!

Царский подарок для тела - нежный шелковистый крем

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Запах - едва ли не первое, на что я обращаю внимание в ухаживающих средствах для тела. У меня ароматические вещества на коже очень хорошо задерживаются, поэтому хочется, чтобы запах как минимум не раздражал.

Ультраувлажняющий крем-гель для тела серии GALACTOMYCES Skin Glow Essentials в этом смысле оказался просто подарком - его тонкий аромат оказался просто восхитительным. А благодаря нежной текстуре крем-гель впитался быстро и не оставил жирного блеска! Вот только его и не хватало для мягкости и шелковистости кожи, устранения ее сухости. Особенно хорошо ложится крем на распаренную кожу после бани - через 10 минут чувствуешь себя просто царицей Клеопатрой! Единственное неудобство - дозатор мог бы быть помощнее и выдавать больше крема за одно нажатие. А так всем подругам, которые жаловались на сухость и шелушение кожи, я порекомендовала эту новинку.

Шелушение кожи и ощущение стянутости пропало через неделю

Перепады температур, холодный ветер, обогреватели - все эти агрессоры крадут драгоценную влагу из нашей кожи. Поэтому в осенне-зимний период ее нужно дополнительно удобрять. Я это делала с помощью концентрированной увлажняющей эссенции. Заявлено, что она тонизирует и насыщает кожу витаминами. В домашних условиях проверить это трудно, но то, что через неделю применения у меня пропало шелушение и чувство стянутости - факт. Кожа стала бархатистой и хорошо выглядит даже без косметики. Кажется, ничего сверхъестественного - всего лишь увлажнение, но именно в нем нуждается наша кожа в холода.

Крем сработал сразу как базовый дневной крем и основа под макияж

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Дневной крем-сияние с UV-защитой из серии GALACTOMYCES Skin Glow Essentials я использовала как базу под макияж. Крем увлажняет, придает коже здоровое сияние и сглаживает рельеф. Мне понравилось, как на него хорошо ложится пудра или тональная основа. Получается модный сейчас влажный макияж с сиянием на скулах, который держится до конца дня. Правда, к вечеру мое лицо начинает блестеть в Т-зоне, но это легко исправить матирующими салфетками.

Для чистоты эксперимента попробовала нанести тональный крем на голую кожу. На первый взгляд разницы не было, но уже к обеду мейк поплыл и начал впитываться пятнами. Так что теперь смело можно говорить, что крем - отличная находка для тех, кто ищет базовый дневной крем и основу под макияж в одном флаконе.

Нежные сливки легко удалили даже стойкий макияж

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Сливки-демакияж хорошо подходят для сухой и чувствительной кожи: в их составе есть жиры и добавки, которые успокаивают раздражения и увлажняют. У меня же комбинированный тип кожи, и с нее сливки удаляют даже самый стойкий макияж, не оставляя жирности и неприятных ощущений. Чтобы удалить косметику с лица и шеи, хватило пары ватных дисков. Единственный минус - это маслянистый блеск, который проявляется через пару часов после демакияжа. Но для меня это не проблема: косметику я смываю до выхода на улицу, а не после.

Кожа сказала блеску и липкости до свидания

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Это средство не оставляет липкости и блеска, поэтому им можно пользоваться как вечером, так и утром. По моим наблюдениям, тоник снимает ощущение стянутости, нейтрализуя дискомфорт после домашних пилингов и масок. После двух недель использования заметила, что кожа стала меньше блестеть, поры сузились, а лицо дольше остается матовым. Но, наверное, это связано не только с действием тоника, но и с использованием комплекса из 4-х средств новой серии косметики.

Круги под глазами действительно стали менее заметными

В то, что я смогу избавиться от кругов под глазами, которые со мной с юности, я и не верила. Да и, признаться, это не возможно: особенности строения и слишком тонкая кожа вокруг глаз - наследственность. Забегая немного вперед, скажу: осветляющий флюид против темных кругов под глазами не сотворил невозможного. Но! После нескольких недель использования флюида GALACTOMYCES Skin Glow Essentials круги под глазами действительно менее заметны. Я всего лишь использовала его утром и вечером, а он, не перегружая и без того слишком тонкую кожу вокруг глаз, не только сделал менее заметными круги под глазами и подарил свежий отдохнувший взгляд, но даже уменьшил глубину моих гусиных лапок, которые уже, увы, появились. Отличное средство. Буду пользоваться сама и подарю искушенным подружкам, которые живут за границей.

Нанесла маску, а наутро похорошела

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Когда прочитала, что ночную маску для лица можно не смывать и использовать для всех типов кожи, подумала, что это очередной маркетинговый ход. У меня сухая кожа, у мамы - возрастная и комбинированная. Ради чистоты эксперимента предложила маску и ей. И что вы думаете? Наутро результат понравился нам обеим. Кожа стала более упругой, а покраснения и поры менее заметными. Отличная идея: наносишь маску за полчаса до сна, сама отдыхаешь, а она в это время тебя питает маслами, освежает и, кстати, реально уменьшает видимость пигментных пятен. Кожа после маски была гладкой как фарфор, а ее тон - ровным.

Подарила коже бархат и избавила от лишнего стресса

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Мне не нравится удалять косметику средствами, нанесенными на ватные диски. Хочу просто умываться и не тереть лишний раз лицо, провоцируя растягивания и новые морщинки, и видеть хороший результат. В идеале - без ощущения стягивания кожи. Такая вот я капризная. Признаю: бессульфатная воздушная пенка для умывания для всех типов кожи GALACTOMYCES Skin Glow Essentials - как раз тот случай. Средство прекрасно умывает лицо, действительно удаляет макияж и, как обещают производители, избавляет кожу от остатков себума и прочих загрязнений. Кожа после нее становится как бархат - приятное и дорогое ощущение. Дополнительный бонус - легкий и нежный запах пенки, который делает процедуру особенно приятной.