2019-11-04T16:27:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Средний чек с человека - более 300$». Стоматологи за год заработали почти миллион долларов на иностранцах

Зарубежные пациенты приносят Беларуси больше 40 миллионов долларов каждый год
Раиса ЮДИНА
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Ежегодно средний чек на одного иностранного пациента растет. Фото: pixabay.comЕжегодно средний чек на одного иностранного пациента растет. Фото: pixabay.com
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Более 43 миллионов долларов заработала за 2018 год Беларусь на экспорте медицинских услуг. С каждым годом эта статья доходов увеличивается, и уже в этот году с иностранцев, обратившихся к белорусским врачам, ожидается получить более 46 миллионов.

- Анализ с 2010 года показывает, что ежегодно средний чек на одного иностранного пациента растет, - рассказал Дмитрий Калистратов, начальник управления Министерства здравоохранения в эфире телеканала «Беларусь 1». - Если в 2010 году у нас был чек около 85 долларов, то на сегодняшний день уже более 300.

Самые популярные среди иностранцев медицинские услуги - онкология, травматология, ортопедия, кардиология, стоматология и косметология.

Одни только стоматологи заработали за год около миллиона долларов на зарубежных пациентах. Чаще всего это не лечение кариеса, а более серьезные операции - протезирование, имплантация.

- В Москве за четыре зубных импланта мне насчитали 4 тысячи евро. Это не самая дешевая клиника, но в среднем цена вопроса - около 80 евро за один имплант, - рассказала москвичка Мария. - В Минске мне это обошлось почти в два раза дешевле. Даже с расходами на дорогу, проживание все равно выгодно. И подготовка у белорусских врачей очень хорошая. Хочу в этом году сделать в Минске блефаропластику (операция по изменению формы век. - Ред.). У нас она стоит около тысячи евро, в Минске я нашла клинику, где мне сделают ее за 200.

Более 7 млн долларов заработал на экспорте услуг в прошлом году Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Из них 66,44% дохода принесли хирургия и трансплантация органов.

Мы уже писали, что врачи подчеркивают: зарабатывая на иностранных пациентах, они делают еще более доступной качественную помощь белорусам.

- Выполнив одну из сложнейших операций иностранному гражданину, мы можем дополнительно вылечить пять-шесть граждан Беларуси, - отмечает директор центра Олег Руммо. - Нам очень важно, чтобы пациент, который живет в Наровле, Быхове, Щучине, Волковыске - маленьких белорусских городах, - получал медицинскую помощь такого же уровня, как пациент, который живет в Минске. И прежде всего хирургическую, потому что она нужна в ситуациях, когда человек находится между жизнью и смертью.

СЧИТАЛКА «КП»

Цены на медицинские услуги для иностранцев и граждан Беларуси в государственной медицине отличаются существенно. К примеру, в одном из крупных медицинских учреждений разглаживание морщин на лбу препаратом на основе ботулотоксина по прайсу стоит 172 руб. для зарубежных пациентов, а для белорусов - 84 руб. Популярная нынче пластика половых губ - 218 руб. и 79 руб. соответственно.

Если белоруска решится для профилактики рака молочной железы сделать мастэктомию (удалить молочную железу), ей это обойдется в 97 руб. с одной стороны, а иностранной пациентке - 1864 руб.

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