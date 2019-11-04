Белорусы проходят Шелковый путь на автомобилях Ravon: через степи и исчезнувшее море

7 тысяч километров пути в тяжелых дорожных условиях из Узбекистана в Беларусь через самые красивые города страны, Андижан, Самарканд и Бухару, через давно исчезнувшее Аральское море, одно из самых мистических мест на планете, оплот «кораблей-призраков», через пустыню Акум и поселок Байконур. А дальше - бескрайние казахские степи, российское бездорожье и, наконец, родная земля.

- К таким путешествиям люди обычно готовятся не один месяц, - признается участник экспедиции, белорусский блогер Дмитрий Волотко. - Мы справились за более короткий срок. Сначала команда отправилась в Узбекистан делать репортаж на завод Ravon, автомобиль этой марки только появился в Минске, но наверняка составит серьезную конкуренцию бюджетным авто из салона. И мы предложили проверить ее на довольно тяжелом маршруте на выносливость и качество. Каково же было наше удивление, когда завод выдал нам три новенькие разноплановые модели R2, R3 и R4 и отправил в путь с самаркандскими дынями. Будем надеяться, что авто надежные и неубиваемые, иначе придется нам стать первыми покупателями в стране (смеется). На родину привезем еще одну ценность - привет из Байконура для белорусского Музея космонавтики!

Белорусские блогеры Дмитрий Волотко, Андрей Бортников, Павел Козловский, оператор Алексей Жигалкович и фотограф Ольга Канашиц посвятили свое путешествие всем первопроходцам. Дело в том, что их дорога лежит по одному из караванных маршрутов Шелкового пути, который был не только опасен, но и занимал у путешественников месяцы. Наши же экстремалы доберутся на родину за неделю, сделав всего один крюк - в город Байконур, где живет Виктор Кулепетов, инженер-испытатель, ветеран космодрома Байконур, который участвовал во многих пилотируемых программах, а также в лунной программе и масштабных проектах «Союз-Аполлон» и «Энергия-Буран». Про путешественников уже написали СМИ Узбекистана, поэтому ветеран пригласил их к себе в гости, чтобы передать белорусам послание для Музея космонавтики, который находится под Минском.

- Тема первопроходцев - это то, чему я посвятил свою жизнь и работу, - отметил в своем послании ветеран. - Исчезают и появляются новые пути, маршруты, но всегда есть те, кто не боится бесстрашно идти вперед или лететь вверх. Так мы и создаем новое будущее, где нет границ, остается только бережно хранить историю и общее прошлое во имя мира и дружбы всех народов.

Любопытно, что еще в 2016 году к теме Шелкового пути обратились власти сразу нескольких стран, объявив о реконструкции автотрассы Китай - Западная Европа через Узбекистан, Казахстан, Россию и Беларусь. Не такой экстремальный маршрут, как у наших путешественников, зато удобная дорога для автопромышленности, так как в Узбекистане уже собирают тракторы «Беларус», на базе шасси МАЗ - самосвалы, топливозаправщики и автокраны грузоподъемностью до 25 тонн, а теперь у нас будет возможность оценить легковые авто Ravon - для больших и маленьких путешествий белорусских семей. Модели R2, R3 и R4 уже начали продавать, цена такого авто - около 10 тысяч долларов, а надежность мотора, автоматической коробки передач и других характеристик уже проверена нашими путешественниками.

Белорусы проходят Шелковый путь на автомобилях Ravon.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что за марка этот Ravon?

- Это бренд завода General Motors, который находится в Узбекистане и продает модели Chevrolet на экспортных рынках под таким названием из-за некоторых аспектов. Все модели на нашем рынке являются моделями Chevrolet.

- Завод делает более 250 тысяч автомобилей в год (для сравнения: наш Geely почти за два года собрал 15 тысяч авто).

- Автомобили планируют потеснить на нашем рынке Renault, Lada, Volkswagen и продавать не менее 5000 автомобилей в год.