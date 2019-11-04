2019-11-04T14:52:46+03:00
Спорт
КП Беларусь

Гендиректор «Динамо» после 11 поражения подряд: «Будут сделаны кадровые выводы»

Хоккеисты потерпели самое крупное поражение и обновили антирекорд, установленный в прошлом сезоне. Тогда тренера уволили
Владимир КРИУЛИН
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В игре с "Салаватом Юлаевым" "Динамо" потерпело самое крупное поражение за время выступлений в КХЛ. Фото: ХК Динамо МинскВ игре с "Салаватом Юлаевым" "Динамо" потерпело самое крупное поражение за время выступлений в КХЛ. Фото: ХК Динамо Минск
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Отчаянные фанаты верили, что в матче против «Салавата Юлаева» получится прервать серию неудач, но хоккеисты пробили дно - поражение 1:9. Это самое крупное поражение клуба в КХЛ.

- Знали, что нам надо быть сверхдисциплинированными и играть строго по нашей структуре, чтобы у нас был шанс на борьбу в матче. Но игроки предпочли не делать этого. В результате наша молодость, неопытность, недостаток лидерства от опытных игроков сыграли свою роль. Самым большим разочарованием сегодня для меня стало наше нежелание заплатить своим трудом цену за победу, - сказал Крэйг Вудкрофт после одиннадцатого поражения подряд.

Год назад его коллега Горди Дуайер смог прервать серию из одиннадцати поражений, но был уволен. В 2015-м Поковича отправили в отставку после трех поражений подряд, когда команда шла в трех очках от зоны плей-офф (сейчас отставание шесть баллов). Что ждет Вудкрофта? Гендиректор клуба Дмитрий Басков заявил, мол, у команды сложный период, много травмированных, зато игровую практику получают молодые белорусы, им сейчас сложно тягаться с топ-клубами, но за ними будущее.

- Весь международный перерыв, ежедневно мы продолжим отрабатывать большинство и меньшинство, игру в своей зоне и зоне атаки, чтобы 12 ноября выйти на матч с «Торпедо» и прервать эту серию поражений. Будут сделаны определенные кадровые выводы, о которых вы узнаете чуть позже, - сказал Басков.

Впереди у него встреча с командой. И он пообещал поставить в пример детей. В Москве на турнире команд 2008 года рождения «Динамо» в тот же день играло с «Салаватом Юлаевым» и выиграло 7:2.

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