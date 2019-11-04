«Партия направлялась в Россию»: в Бресте россиянку на 17 лет осудили за 100 кг наркотиков

- Вину обвиняемая полностью не признала. В судебном заседании, как и на предварительном следствии, она заявила, что ей не было известно о том, что в автомобиле сокрыта партия наркотических средств и особо опасных психотропов, - комментирует «Комсомолке» Валерий Королюк, брестский транспортный прокурор, который поддерживал гособвинение в суде.

В автомобиле были тайники, но обвиняемая сказала, что не знала о них. Фото: brest.customs.gov.by

Напомним, 38-летнюю москвичку задержали на белорусско-польской границе 2 мая 2019 года. Она возвращалась из Польши через пункт пропуска Домачево по красному коридору - декларировала электросамокат и кондиционер. Однако во время досмотра автомобиля сотрудники таможни обнаружили тайники на электромагнитном замке. В них были спрятаны пакеты с веществами, вызвавшими подозрения. Экспертиза подтвердила, что это наркотики: около 100 кг экстази и больше 300 г гашиша. Тогда на Брестской таможне заявили, что это самая крупная партия экстази, выявленная на границе за последние 25 лет.

Около 100 кг экстази - это партия на миллионы долларов. Фото: brest.customs.gov.by

Брестский областной суд 4 ноября огласил обвинительный приговор в отношении россиянки. Ее признали виновной в незаконном обороте и перемещении наркотиков и особо опасных психотропов через границу в крупном размере. По совокупности преступлений по ч. 3 ст. 328 и ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь ее приговорили к 17 годам заключения в колонии общего режима. Автомобиль Chrysler 2010 года выпуска суд постановил изъять как орудие совершения преступления.

- Обвиняемая на этом автомобиле направлялась в Россию по месту жительства в Москву, как она заявила. Куда предназначалась эта партия наркотиков, она ничего не пояснила, но из материалов дела мы знаем, что наркотики и особо опасные психотропы направлялись в Россию. Сведений о том, что партия наркотиков предназначалась для распространения или реализации в Беларуси, в материалах дела нет, - добавляет гособвинитель.

Приговор в законную силу не вступил, обвиняемая может его обжаловать.