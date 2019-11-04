Футболисты БАТЭ устроились на кухню, чтобы приготовить суп. Деньги от продажи пойдут на помощь детям

Игроки БАТЭ Антон Чичкан, Боян Дубайч и Эрвейн Маукан после поражения от «Ислочи» смогли с тяжелых дум переключиться мыслями на благие дела. В ресторане паназиатской кухни Gan bei футболисты под руководством индийского шеф-повара, готовили для гостей традиционный азиатский суп «Рамэн». Так спортсмены совместно с рестораном и международной организацией помощи детям UNIHELP запустили благотворительную акцию «Добрый суп». По условиям акции, цену за каждую порцию супа гости ресторана определяют самостоятельно, а все собранные средства пойдут на благотворительность.

Традиционный азиатский суп «Рамэн».

Организаторы считают, что такая акция, с одной стороны, — способ мотивировать людей быть социально ответственными и возможность показать разнообразие азиатской кухни, с другой — это реальная помощь детям.

- Надеемся, что своими действиями мы и гости ресторана сможем помочь тем, кто в этом нуждается, - сказал вратарь БАТЭ и национальной сборной Антон Чичкан.

С 4 по 6 ноября включительно можно будет согреться «Добрым супом» по свободной цене: сколько заплатить за блюдо — решайте сами. При заказе любой из трех позиций из специального меню, вместо счета за суп официант принесет вам благотворительный бокс, а все вырученные средства, будут направлены на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.

Цену за каждую порцию супа гости ресторана определяют самостоятельно.

Акция действует во всех трех ресторанах Gan bei, которые расположены в самых крупных ТРЦ столицы: Green City, Dana Mall и Galleria Minsk. Каждый посетитель может заказать только один суп, а основное меню, где представлены традиционные рецепты из Индии, Китая и Японии, действует в обычном режиме.