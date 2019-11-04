2019-11-04T17:17:06+03:00
Спорт
КП Беларусь

Футболисты БАТЭ устроились на кухню, чтобы приготовить суп. Деньги от продажи пойдут на помощь детям

По условиям акции, цену за каждую порцию супа гости ресторана определяют самостоятельно
Даниил КЛЮШКИН
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Игроки футбольного клуба БАТЭ устроились на кухню минского ресторана, чтобы приготовить “Добрый суп”.Игроки футбольного клуба БАТЭ устроились на кухню минского ресторана, чтобы приготовить “Добрый суп”.
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Игроки БАТЭ Антон Чичкан, Боян Дубайч и Эрвейн Маукан после поражения от «Ислочи» смогли с тяжелых дум переключиться мыслями на благие дела. В ресторане паназиатской кухни Gan bei футболисты под руководством индийского шеф-повара, готовили для гостей традиционный азиатский суп «Рамэн». Так спортсмены совместно с рестораном и международной организацией помощи детям UNIHELP запустили благотворительную акцию «Добрый суп». По условиям акции, цену за каждую порцию супа гости ресторана определяют самостоятельно, а все собранные средства пойдут на благотворительность.

Традиционный азиатский суп «Рамэн».

Традиционный азиатский суп «Рамэн».

Организаторы считают, что такая акция, с одной стороны, — способ мотивировать людей быть социально ответственными и возможность показать разнообразие азиатской кухни, с другой — это реальная помощь детям.

- Надеемся, что своими действиями мы и гости ресторана сможем помочь тем, кто в этом нуждается, - сказал вратарь БАТЭ и национальной сборной Антон Чичкан.

С 4 по 6 ноября включительно можно будет согреться «Добрым супом» по свободной цене: сколько заплатить за блюдо — решайте сами. При заказе любой из трех позиций из специального меню, вместо счета за суп официант принесет вам благотворительный бокс, а все вырученные средства, будут направлены на покупку инвалидных колясок для детей с ДЦП.

Цену за каждую порцию супа гости ресторана определяют самостоятельно.

Цену за каждую порцию супа гости ресторана определяют самостоятельно.

Акция действует во всех трех ресторанах Gan bei, которые расположены в самых крупных ТРЦ столицы: Green City, Dana Mall и Galleria Minsk. Каждый посетитель может заказать только один суп, а основное меню, где представлены традиционные рецепты из Индии, Китая и Японии, действует в обычном режиме.

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