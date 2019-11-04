В судью, разозлившего брестчан, болельщики бросали бутылки

В воскресенье в Бресте местное «Динамо», стремящееся к первому в истории чемпионству, принимало «Шахтер», который в глубине души еще чает о золотых медалях. Матч получился эмоциональный - 10 желтых карточек. Квинтэссенцией стал эпизод в концовке при счете 1:1 - мяч попал в руку защитника «Шахтера», находившегося в штрафной площади, но рефери Виктор Шимусик пенальти не назначил.

В ходе споров игроки «Динамо» даже предлагали судьям посмотреть запись на смартфоне (хотя это против правил) - кто-то из стоявших за воротами снял эпизод. Через несколько минут Брест забил, но рефери отменили гол - офсайд. С трибун полетели бутылки и нецензурные фразы в адрес рефери. Как сообщает «Прессбол», около десяти болельщиков «Динамо» дольше часа после окончания матч ждали рефери у выхода, чтобы высказать возмущение. Женщина даже просила извиниться, а потом бросила бутылку.

- Я так понимаю, что судья за воротами должен помогать главному судье. И когда он находится в двух метрах от эпизода, он должен все видеть замечательно. Возьмет он ответственность на себя за этот момент? Как я ответственен за игроков на поле, так и он за моменты на поле. Почему он получает деньги? Ты можешь ошибаться как игрок или я - это нормально. Я ничего не буду говорить про судей, они все люди. Но другой случай, когда ты сделал так (показывает, как поворачивает голову в другую сторону. - Ред.). Это ответственность, - сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

После окончания матча в Бресте БАТЭ играл с «Ислочью» в Борисове и в случае победы сократил бы отставание от команды с берегов Буга до четырех очков. Но случилась сенсация. «Волки» забили действующим чемпионам четыре мяча и уехали с победой. Причем в трех голах поучаствовал Александр Глеб, начинавший сезон в БАТЭ. Из борисовского клуба он ушел летом внезапно и с какой-то недосказанностью. И вот теперь с улыбкой встречал финальный свисток. Причем специально на этот матч ему доверили капитанскую повязку. 38-летний Глеб, как в лучшие годы, разгонял атаки и раздавал обостряющие передачи.

В начале осени тренер сборной Беларуси Михаил Мархель говорил, что Глебу для того, чтобы попасть в национальную команду, надо держать уровень, а не выходить в «Ислочи» на замену. Если сборная через плей-офф Лиги наций выйдет на Евро-2020, а Глеб будет в такой же форме, то его приглашение в сборную на топ-турнир стало бы красивой точкой в карьере.

Положение лидеров за 3 тура до финиша: 1. «Динамо» Брест - 68 очков. 2. БАТЭ - 61. 3. «Шахтер» - 59. 4. «Динамо» Минск - 47. 5. «Торпедо-БелАЗ» - 45.

«Динамо» достаточно одной победы, чтобы взять золото, даже если БАТЭ выиграет все оставшиеся игры. 10 ноября брестчане встречаются с «Ислочью» в Минске.

А «Шахтер» завершать чемпионат будет без главного тренера: Сергей Ташуев и его штаб, работавшие с командой с середины прошлого сезона и приведшие «горняков» к победе в Кубоке Беларуси, отправлены в отставку. До конца года в статусе и.о. главоного тренера будет работать Сергей Никифоренко, возглавлявший дублирующий состав.