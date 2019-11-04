2019-11-04T15:36:44+03:00
Спорт
КП Беларусь

Александра Герасименя о съемках под водой: «Задерживая дыхание, надо было все рассчитать, чтобы успеть вынырнуть»

Олимпийская призерка в плавании Александра Герасименя опубликовала в Инстаграме эффектное фото под водой с супругом Евгением Цуркиным
Захар ПЛАТОНОВ
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Александра Герасименя с супругом Евгением Цуркиным сделали эффектное фото под водой. Фото: instagram.com/aleksandraherasimeniaАлександра Герасименя с супругом Евгением Цуркиным сделали эффектное фото под водой. Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia
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Оказалось, фото было сделано два года назад, когда у спортсменов была свадьба. Но поклонники нашей Золотой Рыбки смогли увидеть его только сейчас.

- Тот редкий момент, когда получилось, - подписала снимок Александра. Тот, кто снимался под водой, в платье/костюме меня поймет. А вообще здесь, как и в жизни: тебя постоянно штормит, носишься по волнам, ныряешь, снова всплываешь, а помнишь ты только тот момент затишья и спокойствия, и тот закат на горизонте, который встречали с любимыми… Любви вам!

У многих возникли ассоциации с клипов Duran Duran на песню "Come Undone". Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

У многих возникли ассоциации с клипов Duran Duran на песню "Come Undone". Фото: instagram.com/aleksandraherasimenia

Для KP.BY она рассказала, как проходили съемки:

- Мы с мужем оба с водой дружим, но оказалось непросто. Платье и костюм намокали и становились очень тяжелыми. А еще ведь задерживали дыхание, причем так, чтобы не шли пузырьки. Делали много кадров. Чтобы снимок получился хорошим, нужно замереть и вообще не двигаться. Порой, задерживая дыхание, опускались в бассейне на глубину до двух метров. Надо было рассчитать время, чтобы еще и вынырнуть потом в тяжелом платье.

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