«Первая фотография была сделана, когда меня привезли из роддома ». Брушко-младший - об отце, который снимал не только сына, но и страну

Прощание односельчан, которых отселяют из загрязненной деревни после взрыва на ЧАЭС, женщина, продающая рыбу на привокзальной площади, сумка, из которой выглядывает буханка хлеба и несколько стеклянных бутылок молока с мягкими крышечками... В учебниках по истории это бы называлось «последствия взрыва на ЧАЭС», «экономический кризис в СССР». На снимках Сергея Брушко то же самое, только жизни больше.

В основе выставки - снимки из фотокниги ZMENAФото: Святослав ЗОРКИЙ

Происходящее на некоторых фотокарточках кажется сегодня анахроничным, но еще несколько десятков лет назад было обыденнымФото: Святослав ЗОРКИЙ

С архивом Сергея Брушко работал его сын, тоже фотограф, Дмитрий БрушкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка, которая работает в zal#2, - это снимки из фотокниги ZMENA, которую выпустил Дмитрий Брушко, сын фотографа Сергея Брушко. Сергей в 80-е годы работал в «Чырвонай змене» и документировал эпоху.

Дмитрий Брушко, фотограф. Сын Сергея БрушкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

- У мяне ёсць альбом з маімі фатаздымкамі з дзяцінства. Першы здымак быў зроблены ў той дзень, калі мяне прывезлі з раддома, - рассказывает Дмитрий Брушко. - И гэты момант, кали ты бачыш сябе сёння, праз 38 год... Кали я скончыщ школу, у мяне щжо быщ двухтомны прыватны фотаальбом са здымками, якия зрабищ мой бацька Сяргей Брушко. У 16 год я не разумеў, навошта мне гэты альбом, а ў 28-30 стала ясна: здымкі - гэта тое, што расказвае пра мяне.

Когда Дима окончил школу, у него был двухтомный фотоальбом с личными фотографиями. Но в 16 лет было не совсем понятно, для чего он нуженФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейчас, говорит Дмитрий, у него есть не только свои портреты, но и портрет страны, который задокументировал Сергей БрушкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Но Сергей Брушко снимал не только портрет сына.

- Ён здымаў партрэт краіны, якая толькі нараджалася. Гэты партрэт быў такі цяжкі, але ў ім бачны эмоцыі. Ён зняты чалавекам з добрым сэрцам, які любіў фатаграфію. Таму я магу сказаць, што ў мяне ёсць два фотаальбомы: фотаальбом краіны і мой асабісты, - говорит Дмитрий.

На фотографии - односельчане прощаются во время эвакуации из зараженной радиацией деревни Веприн Чериковского районаФото: Святослав ЗОРКИЙ

На фотографии справа - выступление Зянона Позняка на "Чарнобыльскім шляху" в 1989 годуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставку фотографий Сергея Брушко поддержало американское посольство.

- Посмотрите на эти фотографии! То, что казалось нормальным тогда, сегодня выглядит очень анахронично, - говорит временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур. - В центре внимания практически на всех фотографиях люди, их борьба за то, чтобы двигаться вперед, несмотря на все сложности.

Практически на всех снимках в центре внимания - человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

СПРАВКА «КП»

Сергей Брушко родился в семье рабочих, рос и учился в поселке Городея. Хотел стать геологом, но не поступил в университет. После армии подал документы в ПТУ на фотографа. Отец Сергея к выбору сына отнесся скептически, но тот точно знал, чем хочет заниматься. Отработал распределение в солигорском фотоателье, потом перешел в районную газету, позже переехал в Минск, устроившись фотокорреспондентом газеты «Чырвоная змена». Так он стал свидетелем невероятных изменений и перемен в общественной жизни и судьбе отдельных людей.

«Черно-белая фотография с отточенной композицией, где главные герои - обычные люди в непростое время. Несмотря на тяжесть темы, визуальный язык Сергея Брушко не мрачный, а скорее поэтичный. В фотографии протестов - дух романтики, в социальных проблемах - надежда», - так описывают творчество мастера критики.

Фотовыставка работает до 19 ноября в Zal#2 на Козлова, 3Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

КОГДА? до 19 ноября.

ГДЕ? Дворец искусств, пространство ZAL #2.

Вход на выставку свободный