«На месте автографа сделаю на руке татуировку!» Пугачева после концерта в Минске встретилась с фанатами

Долгожданный концерт в Минске начался с получасовым опозданием. Полная темнота, лишь высвечивающиеся на заднике сцены буквы «P.S.» и голос Пугачевой – тихий и глухой... Проблему со звуком быстро устранили, и вот в луче света появилась артистка, выступления которой поклонники ждали 10 лет.

- Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать, Я сама добровольно распахнутой настежь стою! – обратилась певица, как показалось, персонально к каждому из пятнадцати тысяч зрителей. Стихи этой песни «Монолог» были много лет назад написаны подругой молодости Аллы Борисовны поэтессой Кариной Филипповой. Но тогда Примадонна не включила песню в свой репертуар - ее пела Валентина Толкунова. Теперь же Пугачева сделала «Монолог» заглавной песней концерта.

Артистка назвала концерт в Минске «непредвиденным».

- Но раз уж пригласили, думаю, приеду. А больше - никуда. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец, дед. Я чувствую это всем сердцем, - продолжила Пугачева. В Минске привезли почти точную версию концерта, который Алла Борисовна давала весной в Кремле. Тогда было много премьер - значительная часть репертуара, например, песни «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне» была широкой публике еще незнакома.

На словах «Вся наша жизнь, словно бал лицемерия, здесь предательство чаще доверия» («Бал лицемерия») в ярко-розовой балетной пачке появилась Анастасия Волочкова.

- Королева Инстаграма, давай-давай, Настюха. Известный шпагат от Анастасии Волочковой! Браво! - подбадривала ее Примадонна. Певица и сама много танцевала – что вообще на концертах ей несвойственно. Создавалось впечатление, что она даже в лучшей форме, чем десять лет назад, когда приезжала в Минск с программой «Сны о любви» на свое 60-летие.

Пугачева сменила три наряда за концерт. Фото Н. Бределев

Почти весь концерт Примадонна пела живьем. В вокальных партиях ее поддерживал коллектив из шести бэк-вокалистов, но пронзительную «Мой друг» она пела почти акапельно. Публика, конечно, ждала и старых, добрых хитов. И Пугачевой удалось ввести их в драматургию своего нового спектакля – «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела на столе», «Кругом голова». Эти песни она пела с залом.

Самым, наверное, пронзительным было исполнение «Женщины, которая поет». Исполняя финальную песню «На землю выпала роса» Пугачева, стояла у края сцены, а зрители просто возлагали букеты к ее ногам. К сожалению, преподнести цветы успели не все, некоторые так и ушли с ними домой. По словам рабочих, занимавшихся демонтажем сцены, цветы, подаренные Примадонне, так и остались в ее гримерке и служебных помещениях «Минск-Арены».

На сцене появилась Наталья Кочанова, которая сообщила, что президент Беларуси наградил певицу орденом Дружбы народов, который она получит в посольстве в Москве. Ну а пока глава администрации президента вручила Пугачевой букет цветов и эксклюзивные, сделанные по особому рецепту, конфеты.

На прощание Пугачева пошутила:

– Я вам предложу одну вещь. Пока я иду по сцене, вы аплодируйте, а потом, пожалуйста, идите с богом по своим домам! Не забывайте меня!

Сказав это, она стремительно ушла за кулисы, но поклонники и не думали расходиться и скандировали «Алла! Еще!»

- Дорогие мои, спасибо. Но я больше не могу - неожиданно раздался из-за кулис голос Пугачевой. - Я уже лежу на диванчике, выпила таблеточку, сейчас мне принесут чай. Боже, как я вас люблю.

Стало понятно, что продолжения все же не будет.

Однако после концерта некоторым фанатам певицы повезло особенно. Ее международный фан-клуб «ALLAMANIA» заранее обратился к директору Пугачевой Елене Чупраковой и сопровождавшему певицу журналисту Артуру Гаспаряну - а те организовали встречу за кулисами.

После концерта некоторым поклонникам посчастливилось лично пообщаться с певицей. Фото - Instagram/igorek_art69hl

- Питер, Ярославль, Москва, Израиль, Германия – мы все объединились - говорили, перебивая друг друга, поклонники. Вы нам дарите энергию! Мы вас любим!

Один из поклонников певицы, Игорь, специально приехал на концерт из Германии. - Алла Борисовна, посмотрите, вот ваш автограф 1990 года! - протянул он пожелтевший лист бумаги. Певица была удивлена и решила вновь оставить памятную подпись, на этот раз прямо на руке фаната. – Я сделаю здесь такую же татуировку, - обрадовался мужчина.

Тот самый автограф, который Примадонна оставила на руке одного из фанатов. Фото - Instagram/igorek_art69hl

Пугачева была в отличном расположении духа, дала еще несколько автографов и сфотографировась. Фанаты, которым исключительно повезло, были в восторге. На прощание она пообещала вернуться в Минск еще через десять лет, на свой 80-летний юбилей.