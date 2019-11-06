«При язве снится закрытая комната, а перед сердечным приступом – змея на груди». О чем предупреждают ночные кошмары?

Коллега поделилась, что мучается от кошмаров, причем таких ярких и жутких снов, как в последнее время, не было никогда. Другая подтвердила: «У мамы и мужа то же самое!» Слово за слово выяснилось, что ситуация-то распространенная. Неужели кошмары обострились именно сейчас? Или совпало?

Плохой сон или сигнал бедствия?

Проблемами расстройства сна занимаются врачи-сомнологи. Доктор Григорий Аргунович убежден, что не все плохие сны нуждаются в трактовке.

- Кошмары еще не значат, что у человека проблемы со здоровьем или психикой. Скорее, это показатель общей тревожности. Плохие сны чаще видят люди, которые копят негатив или долго не могут найти выход из какой-то ситуации. Обычно им снятся кошмары-преследования, и толковать их не стоит. Но есть сны, на которые нужно обратить внимание.

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1. Стоит задуматься о здоровье, если вы постоянно видите один и тот же сюжет, словно его поставили на повтор. Это может означать, что ваше подсознание пытается обратить внимание на какую-то важную деталь или событие, которое вы проглядели.

2. Если появились необычные сны. Например, в них появляются некие плохие и яркие образы, которых раньше не бывало.

3. Тревожные сны. Чаще всего их видят люди, склонные к трагическому восприятию. В этом случае нужно задуматься о том, как выдернуть психологическую занозу.

Любопытную точку зрения высказал невролог, сомнолог Леонид Деревянко. Доктор считает, что кошмар - это реакция мозга на проблему, и если не решить ее, то мозг будет возвращаться к ней снова и снова.

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- Днем наш мозг собирает и частично обрабатывает информацию, ночью проводит своеобразную инвентаризацию - анализирует явления. Во время сна дневные проблемы превращаются в аллегорические образы. Чаще всего людям снятся падения с высоты: крыши, обрыва, неба. Если вы в эти моменты чувствуете боль или страх, то сон связан с жизненной неуверенностью или слабыми внутренними позициями. А вот если во время падения человек начинает летать, то это означает, что он владеет обстановкой. Это позитивный сон.

Если снится, что вы куда-то опаздываете, не успеваете - значит, не справляетесь с ритмом жизни. О легких болезнях предупреждают сцены удушья. Например, предвестник астмы - это сны, в которых вас чем-то завалило. О гастрите и язве могут предупредить видения замкнутого пространства - например, вы не можете выбраться из закрытой комнаты. Бывает, что перед сердечным приступом людям снится змея, лежащая на груди. Больные эпилепсией видят уродства: деформацию тела, лишние конечности. Часто у таких людей бывают тактильные ощущения: одному пациенту каждую ночь снится раскаленная пустыня, песок обжигает ноги.

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КСТАТИ

Почему не все видят цветные сны?

- Цветные сны снятся всем. За исключением тех, кто страдает тяжелым дальтонизмом. Но воспринимаются они по-разному. Например, у детей подвижная психика, поэтому они все видят в ярких красках. Чем старше человек - тем меньше у него эмоций, поэтому и кажется, что сны стали черно-белыми. Все зависит от человека: у холерика и в глубокой старости сновидения будут цветными, - рассказывает Леонид Деревянко.

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Вещие сны - это реальность?

Многие из нас хоть раз в жизни видели сон, который оказывался пророческим. Одни видят во сне будущего супруга, другие предчувствуют смерть, а третьи узнают пол будущего ребенка... Леонид Деревянко убежден: сонные пророчества вполне реальны.

- Примеров предвидения будущего во снах столько, что сомневаться в существовании этого феномена просто несерьезно. Но природа этих предсказаний неоднозначна: вероятно, вещие сны - это результат глубокого анализа, ведь, когда наш мозг отдыхает, его структуры продолжают анализировать события произошедшего дня. Вообще-то многие сны несут в себе информацию о будущем. Но чтобы растолковать их, сновидения нужно сначала запомнить, а сделать это не так-то просто. Как правило, человек воспринимает сны как вещие только тогда, когда знамение сделано «открытым текстом».

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Кошмарите по ночам? Во всем виноваты звезды!

С плохими снами все понятно, но почему они атаковали именно сейчас? Почему на кошмары жалуются даже те, у кого нет нерешенных проблем? Ответ нашелся у Людмилы Поляковой, астролога и основателя школы «Астромир - Новое время».

- Если вы спросите астрологов, что необычного творится в небесной канцелярии в последнее время, то вам, не задумываясь, укажут на тандем Черной Луны и Нептуна. Черная Луна (Лилит) - это апогей лунной орбиты и довольно зловредная точка на небе. Она вносит искажения, чрезмерность, гипертрофированную тревогу - в худшем случае и раскрытие необычных талантов - в лучшем. Лилит не обладает собственной энергетикой, она подключается к другим планетам и, как воронка, вбирает в себя энергетику - в нашем случае планеты Нептун, короля сновидений, зависимостей и талантов. Черная Луна напрямую влияет на наше подсознание, и, соединяясь с Нептуном, она способна исказить наши сны и спровоцировать ночные кошмары. Тем более что это мистическое соединение образовалось в знаке Рыб, сильно влияющем на наши чувства и эмоции. Этот период может продлиться до середины января 2020 года, пока Лилит не выйдет из знака Рыб. В прошлый раз подобное положение Черной Луны наблюдалось с июля 2010-го по апрель 2011-го.

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По мнению астролога, при таком положении звезд люди часто жалуются на повышенную тревожность, кошмары. Особенно им подвержены те, у кого в гороскопе задействованы Черная Луна, Рыбы или Нептун.

- Период сейчас не назовешь легким. Возможно много иллюзий, фантазий и искажений, а затем их болезненное разрушение. А так как сновидения - это продолжение переживаний реальности, то вполне логично, что возникают кошмары. Что делать? Старайтесь больше переключаться днем и замечать то, что доставляет удовольствие и приносит радость.