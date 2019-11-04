Молодая семья о будущем переезде в «Москву»: «Там красиво, все доступно, это наше будущее»

Как приятно, сидя у компьютера, забронировать услугу или товар заранее и быть уверенным, что получишь то, о чем мечтал! Примерно так чувствовали себя те, кто посредством электронного бронирования занял очередь на покупку квартиры. Такую возможность крупнейший белорусский застройщик предоставил только 1 ноября, накануне старта продаж жилья в шикарном современном доме «Москва». Он входит в состав жилого комплекса «Минск Мир» и будет сдан уже в следующем году. За этот день было забронировано более 100 квартир!

Столь нестандартный подход к продажам очень подходит для такого дома. Он настолько нетипичный для наших застроек, что заслуживает представления в деталях.

Москва: начались продажи квартир в новом квартале комплекса Минск Мир.

Электронное бронирование определило очерёдность встречи покупателей с менеджерами по продажам.

Опытные специалисты отдела продаж помогут подобрать планировку и этаж будущего жилья.

Покупатели с интересом рассматривали макет и весь комплекс «Минск Мир» как на ладони.

Квартиры: У одних своя терраса, а у других - отдельный вход

Итак, 21-этажный дом «Москва» - это 250 квартир площадью от 27,9 до 74,9 кв. метра. Все они могут быть абсолютно разными по организации пространства и количеству комнат, поскольку планировка здесь свободная. И на каждом этаже - своя изюминка. У 10 квартир первого этажа будут свои отдельные входы с улицы. Часть квартир второго этажа получит собственные террасы, на третьем и четвертом этажах - французские балконы, с пятого и выше - застекленные лоджии или балконы.

Дом «Москва».

Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света, часть квартир второго этажа – с террасами.

Окна не просто большие, наполняющие все помещения светом, но и безопасные - с триплексным стеклом и детскими замками!

А дизайнерские решетки на фасаде дома - это больше чем элемент декора. Это еще и удобное место для размещения наружных блоков кондиционеров прямо на лоджиях.

Подъезд: Оставьте коляски и грязь с лап четвероногих друзей внизу!

Как театр начинается с вешалки, так и дом с подъезда. У входящих в дом «Москва» может возникнуть ощущение, что попали в холл роскошного отеля, а не в жилой дом. Просторное дизайнерское лобби с местом для консьержа, зона встречи гостей - выглядит очень достойно. А как все продумано для удобства самих жильцов и их гостей: здесь и санитарная комната с пеленальным столиком и поддонами для мытья лап домашних животных, и байк-бокс с колясочной, где можно оставить коляску или велосипед.

Лобби дома «Москва».

Лифтов OTIS в доме три - все бесшумные и скоростные. Но один из них точно будет пользоваться наибольшей популярностью - панорамный. Представьте, как здорово, поднимаясь на нужный этаж, любоваться городом с высоты, как со смотровой площадки!

Приятным обещает быть и ближайшая - дворовая - территория: с обширной зоной озеленения, детскими игровыми площадками, уголками отдыха и баскетбольной площадкой. Машинам в этом уютном уголке не место - для них есть и автостоянка неподалеку, и комплекс перехватывающих парковок на въезде.

Место прописки: квартал «Евразия» жилого комплекса «Минск Мир»

С дома «Москва» начались продажи квартир в квартале «Евразия» (седьмой по счету в комплексе «Минск Мир»). Выглядеть он будет симпатично и функционально: внутри периметра из восьми жилых домов - детский сад на 230 мест, игровые и спортивные площадки. Чтобы в «Евразии» не было и намека на «каменные джунгли», южнее разобьют большой красивый парк.

Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» – это «город в городе», в котором будет все необходимое для комфортной жизни.

В шаговой доступности у жителей квартала будет и зеленая зона, и блага цивилизации - две станции метро, остановки наземного общественного транспорта, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, две школы и три детских сада.

И эксклюзив - Международный финансовый центр, где закипит деловая жизнь и будут созданы тысячи рабочих мест!

Минский Международный финансовый центр в многофункциональном комплексе «Минск-Мир».

Соседи: «По всем параметрам мы понимаем, что «Москва» - наш дом!»

Как сработала электронная очередь, поинтересуетесь вы? С ее помощью на сайте застройщика были забронированы более трети квартир дома! И уже утром будущие новоселы смогли оформить свою покупку в отделе продаж и прокомментировали свой выбор.

- Это город в городе. Там красиво, все доступно, много магазинов, детские садики, школы и все остальное. Это будущее, наше будущее! - говорят молодые супруги Екатерина и Антон Рашкевич. - В сентябре у нас была свадьба, сейчас живем на съемной квартире, но хотим, чтобы у нас было свое жилье и свой красивый комплекс «Минск Мир». Это наше - мы хотим туда, и все! То, что в каждом квартале есть или школа, или детский садик, - огромный плюс!

Молодые супруги Екатерина и Антон Рашкевич будут жить в доме «Москва».

В квартирах большие окна, лоджия - а значит, всегда будет много света и солнца. Мы выбрали на пятом этаже так называемую евродвушку - то, что надо для нашей семьи. Очень понравилась эта квартира - там сразу два балкона!

Деньги на покупку своей первой квартиры молодая семья решила взять в кредит.

- Остановились на кредите от Беларусбанка. Были на консультациях в разных банках, но эта партнерская программа с застройщиком наиболее привлекательна, - рассказал Олег. - Думаю, все у нас получится, потому что мы этого хотим. У меня коллеги уже построились в «Минск Мире». Один в доме «Волна», а другой - в «Марине».

По словам Екатерины, она, отработав ночную смену, полтора часа ждала, пока заработает электронная очередь, чтобы уже наверняка забронировать квартиру в доме мечты.

- Это важный этап в нашей жизни, - признает она. - Теперь все станет по-другому, и уже через год будем обживаться в нашей квартире. Я уже так и называю - наш дом, наша квартира!

А Виктория Тур заняла очередь в девять часов утра, как только началась электронная регистрация, и оказалась третьей.

В очереди за квартирой Виктория Тур благодаря электронному бронированию оказалась третьей!

- Только позавчера мы про этот дом услышали, вчера зарегистрировалась - а сегодня уже оформляем покупку! - радуется будущая хозяйка квартиры. - Комплекс «Минск Мир» привлек нас расположением, в нем интересная архитектура. Мы пришли в офис продаж посмотреть, что есть, и менеджер подсказала про дом «Москва». Он сразу очень понравился, и мы выбрали евродвушку с большим балконом. Окна в пол понравились. Здесь можно создать абсолютно уникальный интерьер, реализовать самые разные идеи. В целом планировка замечательная, можно делать все что хочешь. Полет фантазии безграничен.

Все нравится супругам и в их квартире на восьмом этаже, и в доме, и вокруг.

- Панорамный лифт - это так здорово! Представляю, как наш ребенок будет хотеть на нем прокатиться! Ему четыре года, поэтому планируем побыстрее переехать - здесь построят и школы, и детские сады, что для семей с детьми очень удобно. Вообще инфраструктура очень важна. И поликлиника, и то, что парк рядом - все это очень привлекает, - Виктория Тур с удовольствием еще раз перечисляет, что повлияло на их выбор. - По всем параметрам мы понимаем, что «Москва» - наш дом!

Не последнюю роль сыграла и возможность взять кредит на оплату жилья. Молодой семье понравились партнерские программы, предложенные застройщиком, и часть стоимости квартиры решили оплатить в кредит. Легко посчитать, что, имея стабильный доход, семья спокойнопотянет квартиру в доме «Москва».

СЧИТАЛКА «КП»

Для покупки квартиры в комплексе «Минск Мир» можно воспользоваться:

А) беспроцентной рассрочкой от застройщика. Срок - до 10 лет. При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно - в отношениях с клиентами компания руководствуется принципами доверия.

Б) партнерскими банковскими программами кредитования. Срок - до 20 лет. Получить финансирование можно на 90% стоимости жилья. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту всего 5,49% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года. Партнерские программы подписаны с четырьмя ведущими банками страны.

БУДЬ В КУРСЕ!

Свободные квартиры в доме «Москва» еще есть! Все подробности об их наличии - на сайте BIR.BY. Получить консультацию и приобрести жилье в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center («Дана Центр»), 1-й этаж. Отдел работает с 8.30 до 20:.30 по будним дням и с 9.00 до 20.00 - в выходные. Короткий номер для всех операторов мобильной связи 7675. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

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