Кандидаты в депутаты-2019: 30-летний ипэшник заработал 100 тысяч - больше председателя парламента

17 ноября в Беларуси пройдут выборы в депутаты Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских кресел претендует 531 кандидат. Плакаты с информацией о них уже появляются на информационных стойках, расположенных на территории избирательных округов. Кроме того, информацию печатают в местных районных газетах. Среди прочего там есть данные и о доходах кандидатов. «Комсомолка» посмотрела некоторые из них.

Действующий председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за прошлый год задекларировал доход в 72,1 тысячи рублей - это примерно по 6 тысяч рублей в месяц. В собственности у Андрейченко - квартира и земельный участок в Минске.

Самый богатый кандидат из Осиповичей за прошлый год заработал почти 100 тысяч рублей - то есть примерно по 8300 рублей в месяц. Это 30-летний ипэшник Евгений Матюха.

Гомельчанин Дмитрий Старостенко, который баллотируется в Хойниках, за прошлый год заработал 49,3 тысячи рублей - примерно по 4100 рублей в месяц. У него также есть жилой дом в Гомеле на 200 квадратов и Renault Kaptur 2017 года выпуска. Дмитрий Николаевич работает гендиректором «Гомельоблавтотранса». Его конкурент по округу Жанна Чернявская за это время заработала 31,3 тысячи рублей - примерно по 2700 в месяц. Она - зампредседателя Хойникского райисполкома.

Доход директора детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» Валентины Бегебы за прошлый год составил 45,2 тысячи рублей - это примерно по 3800 рублей в месяц. Валентина Константиновна баллотируется в Пинске.

Начальник отдела анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования управления Следственного комитета по Брестской области Людмила Жолнерчик получила в 2018 году 44,7 тысячи рублей - примерно по 3700 в месяц.

Примерно таким же был доход председателя Полоцкого райисполкома Николая Шевчука - 44,3 тысячи рублей.

Прошлогодний доход Алексея Цицени, который баллотируется в Слуцке, составил 58 тысяч рублей. Из них почти 50 тысяч - от предпринимательской деятельности. 34-летний Алексей Михайлович является замдиректора ООО «Хольцмайстер» - фирма занимается производством вышек для охотничьих угодий.

Его конкурент по округу действующий депутат Палаты представителей Валентина Ражанец (она баллотируется в Слуцке) за прошлый год заработала 39,1 тысячи рублей. Кроме того, в собственности Валентины Витальевны есть 46-метровая квартира в Слуцке и чеки «Жилье».

Еще один кандидат со Случчины - Анатолий Юревич - задекларировал всего 56 рублей дохода. Зато 59-летний Анатолий Викторович получил 15 тысяч долларов наследства, а еще владеет «Пассатом» 2008 года и акциями Белинвестбанка.

Самым богатым кандидатом по Гомелю стал главный областной идеолог. В 2018 году Ирина Довгало получила 43,6 тысячи рублей - это примерно по 3600 рублей в месяц. Ее конкурент по округу глава администрации Железнодорожного района Виталий Уткин заработал за прошлый год 38,3 тысячи рублей. Замдиректора Гомельского домостроительного комбината Анжелина Сыромятникова заработала за это время 34,8 тысячи рублей, начальник управления безопасности Завода литья и нормалей Александр Данченко - 33,2 тысячи, директор гомельской средней школы №69 Александр Машкаров - 31,2 тысячи, то есть примерно по 2700 рублей в месяц.

Годовой доход действующего депутата Палаты представителей Александра Боболовича (он баллотируется в Столине) составил 38,9 тысячи рублей - примерно по 3200 рублей в месяц. Также он владеет микроавтобусом 1995 года выпуска и жилым домом в рабочем поселке Речицы площадью 108 квадратов.

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