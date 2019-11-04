«Воля к жизни и вера в человека возвращаются»: посмотрите, как выглядят спасенные на белорусско-польской границе тигры

- Дорогие! Творится чудо! Такой океан добра, сочувствия и эмпатии. Тигры в борьбе за их здоровье всех объединили! Они отплачивают: воля к жизни и вера в человека возвращаются, все тигры чувствуют себя намного лучше! - делятся последними новостями о спасенных тиграх в Познаньском зоопарке в Польше.

Аква - самый большой тигр. Выходит из своего уголка отчаяния только для того, чтобы поесть. Фото: Zoo Poznań Official Site

Напомним, туда направили умирающих хищников, задержанных на белорусско-польской границе 26 октября. Белорусы отправили грузовик с 10 тиграми назад, потому что у перевозчика не было оригиналов сопроводительных документов. Животных везли в Россию из Италии. Почти неделю они провели в дороге в тесных клетках без еды - им бросали только магазинную курицу. Один тигр транспортировку не пережил. Состояние остальных было фатальным - истощенные, больные, тигры находились на грани жизни и смерти. Спасти их согласился зоопарк в Познани. Там приютили и лечат семь животных, еще двух отправили в Чухлув на Поморье. Когда тигры поправятся, их намерен забрать реабилитационный заповедник в Испании.

Мерида - осторожная и неспокойная, вздрагивает от каждого шороха. Фото: Zoo Poznań Official Site

- Понемногу и неуверенно начинают обходить помещения. Как бы еще не верят, что близкая смерть отступила. У нас постоянно слезы в глазах и перманентный стресс. Мерида Храбрая, с одной стороны, пожирает еду, уже способна взбираться на решетку, царапаться, рыком отправлять нам сочные проклятия (и всему роду людскому). С другой стороны, это маленькая слабая тигрица, о которой мы думали, что не выживет, и которая все еще находится в тени смерти. Боремся за нее, - делятся новостями о состоянии тигров в зоопарке.

Это Гог, у него погрызено одно ухо и он очень хмурый и грустный. Фото: Zoo Poznań Official Site

У всех тигров теперь есть имена: Мерида Храбрая, Тоф, Гог, Софти, Кан, Самсон, Аква. И у каждого проявляется свой характер! Самец Аква, например, поначалу был в депрессии, но уже через пару дней покинул свой уголок отчаяния. А Самсона сотрудники зоопарка прозвали «приколистом». Сначала он лежал и грустил. Но когда в его присутствии стали говорить, мол, такому красивому мальчику наверняка полагается большая порция мяса, если он немножко взбодрится… Самсон стал зевать, переваливаться с боку на бок и заигрывать с опекунами. Значит, жить будет!

Самсону взгрустнулось... Фото: Zoo Poznań Official Site

Самсон кувыркается и показывает, какой он хороший мальчик. Фото: Zoo Poznań Official Site

- Тигрица из последней клетки, которая не подавала признаков жизни, тоже отдохнула, пьет, ест. Дали ей имя, чтобы побудить ее возвращаться к жизни. Софти - потому, что ходит очень мягко и такая маленькая… Хотя характер свой уже показывает! - описывают тигрицу в зоопарке.

Софти много спит, все время прячется в соломе и почти не двигается. Фото: Zoo Poznań Official Site

Директор зоопарка в Познани Эва Зграбчыньска уверена, что этих тигров нелегально везли в цирк. Она судит по тому, что хищники в целом не боятся людей - подходят близко к клетке, не проявляют агрессии. Так ведут себя цирковые животные. Теперь Зграбчыньска возглавила борьбу за урегулирование права в области защиты животных в Польше.

Это Кан. Ведет себя беспокойно, пугается неожиданных звуков. Фото: Zoo Poznań Official Site

- В глазах тигров все еще видим боль и страх. Но я думаю о сотнях невыявленных таких автомобилей с животными, предназначенными для псевдопитомников и цирков, о бойнях, содранном живьем мехе. О животных, ставших товаром. Призываю к запрету цирков с четвероногими и поправкам в закон о защите животных. Пусть добро, которое вылилось в спасение этих 9 тигров, изменит закон, - рассуждает Эва Зграбчыньска.

Кстати, вклад Беларуси в спасение несчастных хищников зоозащитница тоже оценила.

- Большое спасибо. Вы оказали самую большую помощь, выявив и задержав этот транспорт на границе, - сказала «Комсомолке» Эва Зграбчыньска.

Тем временем перевозчиком зверей занялась польская прокуратура. Россиянина из Дагестана арестовали на три месяца. Отпустить его под залог суд не согласился. Мужчине предстоит отвечать за издевательство над животными. За это по польским законам грозит до трех лет тюрьмы.