Мэр Бреста пообещал сходить вместе с протестующими на экскурсию на аккумуляторный завод

Субботние встречи с мэром в Бресте стали уже традицией. Чиновник 2 ноября снова собрал полный зал ДК профсоюзов и обсуждал городские проблемы с брестчанами три с лишним часа. Он успел ответить почти на 70 вопросов. Их можно было прислать заранее в горисполком - на сайте за несколько дней до мероприятия опубликовали обращение от имени председателя - или задать прямо в зале по принципу открытого микрофона.

Жители Бреста жаловались на работу светофоров, интересовались градостроительными планами, спорили, на что городу тратить деньги: реконструкцию архитектурных памятников или машины скорой помощи.

Активисты снова подняли вопрос о закрытии аккумуляторного завода. Напомним, пусконаладочные работы на нем приостановлены решением председателя облисполкома. У завода нет заключения государственной экологической экспертизы.

Вопросы, на которые Александр Рогачук не успел ответить, обещал рассмотреть позже. Фото: Юрий МАКАРЧУК, «Брестский вестник»

- На заводе сейчас работают 70 человек. Из них сейчас 2/3 находятся на других предприятиях аккумуляторной компании. То есть реально на заводе 20 человек. Со стороны инвестора было подтверждено, что завод не осуществляет никакую производственную деятельность, решается вопрос по вывозу определенных видов сырья. Я официально с учетом этой встречи направлю предложение руководству «АйПауэр» принять 10 человек во главе со мной. Чтобы мы прошли по предприятию. Тут же ничего такого страшного нет. Что плохого, если мы приедем и вы лично, как люди неравнодушные, обеспокоенные этой темой, все посмотрите? - предложил Александр Рогачук.

К микрофону выстроилась очередь из желающих озвучить свой вопрос. Фото: Юрий МАКАРЧУК, «Брестский вестник»

Также чиновник отчитался об объектах, которые построили к 1000-летию Бреста. Миллениум обошелся почти в 220 миллионов долларов! На школу и детский сад, станцию скорой помощи, Кобринский путепровод, автовокзал и прочие важные стройки потратили около 260 млн рублей. Самым дорогим объектом стал Западный обход с уникальной для страны монолитной кольцевой транспортной развязкой. Его начали строить еще в 2012 году.

- Стоимость Западного обхода с учетом первой и второй очереди - 180 миллионов белорусских рублей. Финансирование практически 50 на 50: половина республика, половина субвенция дорожного фонда, - цитирует Рогачука «БрестСИТИ».

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Александр Рогачук завел традицию встречаться с брестчанами в большом зале и обсуждать важные для города вопросы. В 2019 году таких встреч состоялось уже шесть (читать далее)