2019-11-04T17:22:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Подросток вынес пенсионера из горящего дома: «Рот ладошкой прикрыл и побежал»

В доме жить уже нельзя, а хозяин практически не пострадал
Наталья ПАРТОЛИНА
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Дом сгорел, а хозяин остался жив благодаря 15-летнему мальчику. Фото: МЧС.Дом сгорел, а хозяин остался жив благодаря 15-летнему мальчику. Фото: МЧС.
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Пожар в агрогородке Малышковичи начался утром 2 ноября. Когда приехали спасатели, дом пылал вовсю - горела крыша, огонь бушевал в комнатах, отовсюду валил дым. Пенсионер, хозяин дома, был цел и практически невредим. Оказалось, его вытащил из горящего дома 15-летний подросток.

- Я был у друга, мы вышли из дома, увидели дым, - рассказывает Сергей Ковалев. - Пошли туда. Горел дом, где живет мой дядя. Друг дверь держал, а я рот ладошкой прикрыл и побежал в дом. Схватил его, вытащил. Страшно не было, не успел испугаться. Все это за полминуты произошло, может, за минуту, не больше.

Созвониться с Сережей, чтобы расспросить его о подробностях смелого поступка, оказалось непросто - у мальчика нет мобильного телефона. Героя искали всей деревней.

- Хороший мальчик, отзывчивый, попросишь помочь - всегда соглашается, - рассказала староста деревни Елена Бойко. - Вовремя он успел. Еще чуть-чуть - и мужчина этот угорел бы. А так только телогрейка на нем сверху немного подгорела.

Сам Сережа не пострадал. Говорит, вот и пригодились школьные уроки ОБЖ. Мальчик учится в 10-м классе. Куда поступать после школы, еще не решил. Живет Сергей с бабушкой и дедушкой, помогает им по хозяйству.

Сергей не успел испугаться, когда забежал в горящий дом - все произошло слишком быстро. Фото: Елена БОЙКО.

Сергей не успел испугаться, когда забежал в горящий дом - все произошло слишком быстро. Фото: Елена БОЙКО.

Дом пенсионера сгорел практически полностью.

- И крыша сгорела, и веранда, и внутри все погорело, жить нельзя, - рассказывают в деревне.

Отчего загорелся дом, выясняют специалисты.

- Рассматривается несколько версий, в том числе нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.

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