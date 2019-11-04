Почему такой большой курс доллара и вырастут ли налоги? 5 главных вопросов о бюджете на 2020 год

Исходя из проекта бюджета, ВВП страны вырастет на 1,9%, среднегодовой курс рубля к доллару составит 2,2447 рубля, средняя цена на нефть в 2020 году достигнет 60 долларов за баррель, компенсации налогового маневра не будет, инфляция составит около 5%, а ставка рефинансирования - 9,5%.

Почему бюджет запланирован с дефицитом почти в миллиард?

Все предыдущие годы республиканский бюджет планировался с профицитом. Впервые за время суверенной Беларуси он запланирован с дефицитом. Дефицит составит 995,1 млн рублей, сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина.

- Мы знаем, почему так. Повлияли потери от налогового маневра. Но сегодня это не такой большой дефицит. Главное, что социальные расходы у нас не сокращаются, параметры на 2020 год мы должны выполнить, - объясняет глава комиссии.

Что будет с зарплатами и налогами?

Несмотря на дефицит бюджета, Людмила Добрынина заверила: налоги не вырастут, а соцподдержка граждан не упадет.

- Наблюдается значительное усиление социальной направленности бюджета, реализация конкретных мер по повышению качества жизни, повышению заработной платы в бюджетной сфере, ну и конечно, на поддержку многодетных семей, - говорит глава комиссии.

Например, для бюджетников предусмотрен рост зарплат на 10 - 11%. Их заработные платы в 2020 году должны дойти до уровня 80% от средней по стране. Не забыли и о пенсиях - они должны составить 40% от зарплат. Для улучшение демографической ситуации планируют выделить 350 млн рублей на семейный капитал. Напомним, семейный капитал при рождении третьего и последующих детей составит 22,5 тысячи рублей, и использовать его разрешат досрочно. Кроме того, почти вдвое (до 222 млн рублей) увеличатся выплаты субсидий по льготным кредитам указа №240.

Почему в прогнозе такой большой курс доллара?

В проекте бюджета на 2020 год среднегодовой курс рубля к доллару составит 2,2447 рубля. Откуда такой большой прогноз роста (+9,3%) курса доллара при вроде бы стабильном рынке валют?

- Здесь есть несколько факторов. Первый - прогнозируя курс доллара, Нацбанк привязывается еще и к курсу российского рубля к доллару, оценивает его в этой части. Второй момент - во временном промежутке прогноз делали вроде недавно, летом, но по большому счету это уже достаточно давно. С учетом оценок на конец лета эти цифры могут быть несколько завышены. Но все они в пределах разумного, ажиотажа не будет, - заверил первый замминистра финансов Юрий Селиверстов.

Есть ли прибыль от пенсионной реформы?

- С 2010 по 2015 год численность пенсионеров выросла на 140 тысяч человек, естественно, это привело к увеличению расходов. И эта численность постоянно росла и росла. Пенсионная реформа привела к сокращению количества пенсионеров. По текущему прогнозу фонд полностью обеспечивает себя средствами социального страхования на выплату пенсий. Фонд стабилизируется, но нужно еще года три, чтобы увидеть, насколько сработала реформа, - считает замминистра труда Валерий Ковальков.

Что будет с Фондом соцзащиты из-за неплательщиков взносов?

По словам замминистра труда Валерия Ковалькова, задолженность предприятий перед ФСЗН небольшая и не играет существенной роли для бюджета фонда. Подавляющее большинство должников по взносам - традиционно предприятия сельского хозяйства.

- Сельская сфера Витебской области - наш постоянный и главный должник. Сейчас сумма общей задолженности - порядка 45 млн рублей, притом что иногда в течение дня в ФСЗН поступают страховые взносы в размере около 100 млн, - говорит замминистра труда Валерий Ковальков.