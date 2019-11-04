Пресс-секретарь Лукашенко в ответ на высказывание Медведева: «Слова о «не наших войнах» были вырваны из контекста»

Премьер-министр России отреагировал на слова Александра Лукашенко, который еще 21 октября сказал в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар», что белорусов постоянно втягивали в войны, начиная с 1812 года.

«Мы сами распоряжаемся своей судьбой. Но самое главное - Беларусь, да и Казахстан, они ведь всегда были под чьей-то плеткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны - не наши войны», - сказал Александр Лукашенко рассуждая о независимости.

Через две недели Дмитрий Медведев отреагировал на слова президента и посчитал, что недопустимо называть «участием в чужих войнах» защиту своих земель от иностранных захватчиков в различные исторические эпохи.

- Мне кажется, что ни в коем случае мы не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю, жили на территории современной России, Белоруссии, они защищали ведь свою землю от захватчиков, - цитирует Медведева информационное агентство ТАСС. - Наши отцы и деды защищали свою землю, это не «участие в чужих войнах». Глава российского правительства подчеркнул, что ему очень странно слышать подобные слова.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко: «Слова о «не наших войнах» были вырваны из контекста»

Наталья Эйсмонт жестко ответила на слова Медведева. Фото: belros.tv

Пресс-служба белорусского президента отреагировала незамедлительно. По словам Натальи Эйсмонт, Александр Лукашенко уже знаком со странной реакцией главы российского правительства на слова о «чужих войнах».

- Реакция, надо сказать, очень неожиданная, и неожиданность ее заключается в полном искажении сути, - заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Беларуси. Эйсмонт выразила уверенность, что не нужно подробно разъяснять, что означает «все эти войны - не наши войны».

- Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались - и Беларусь, и Россия - хватит! Тем не менее, коль уж тема получила развитие, не могу не отметить несколько моментов, - сказала пресс-секретарь. По ее мнению, если кто-то в постсоветский период и отрекался от чего-то, то «делалось это не в Беларуси, а в самой России, и не единожды». Эйсмонт также отметила, что примеры приводить не будет, хотя могла бы.

- Еще более странно для российского премьера должно выглядеть то, что после стольких пройденных вместе испытаний сегодня наши страны погрязли в бесконечных переговорах по нефти, газу и даже продуктам питания, - сказала Наталья Эйсмонт. Она призвала Москву и Минск решать эти вопросы, а не вспоминать «седые времена». Эйсмонт подчеркнула, что «главный вопрос, который возникает в связи с этим обсуждением: кому и зачем нужно сегодня поднимать эту тему?».

- С чего бы? Наше отношение к истории всем известно. Хотите посмотреть, как чтят память о защитниках Отечества, - приезжайте в Беларусь! Просто кому-то надо, чтобы эта вроде бы предельно понятная тема вдруг зазвучала. Или, может быть, надо найти новый повод укусить?.. Но это вопрос пока риторический, - заключила она.

Политолог: «Наша идеология базируется на отрицании нацизма и на подчеркивании советской традиции понимания Второй мировой войны»

- Сейчас идет очередной экономический спор между нашими странами, правда, до апофеоза еще далеко, - прокомментировал ситуацию белорусский политолог Юрий Шевцов. - Подобное происходило и 10 лет назад, и в 90-е годы - споры по цене на углеводороды у нас случаются регулярно. В процессе этих споров в ход идет все: «бьются чашки и тарелки», появляются соответствующие фильмы. Сейчас идет очередной такой экономический спор. Пока он не завершится, на почти пустом месте будут продолжаться такие конфликты, - считает политолог.

- Что касается идеологии по войне, Лукашенко, может, подобрал не самую удачную фразу, - сказал Шевцов. - Однако наша идеология строится не на этой фразе, а на результатах референдума о государственной символике. Наша идеология базируется на отрицании нацизма и на подчеркивании советской традиции понимания Второй мировой войны. Есть флаг, герб, День Независимости - они четко говорят о государственной идеологии. Более того, Беларусь - единственная страна в мире, которая установила Днем Независимости день освобождения столицы от войск нацистской Германии, а не день провозглашения декларации о независимости, как в большинстве постсоветских стран. Фраза не самая удачная, но она не перечеркивает нашу государственную идеологию.