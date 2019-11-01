"Угрожает инвалидность и неподвижность". Уголовное дело против экс-главного архитектора Минска Лучиновича приостановили

Утром 1 ноября в суде Заводского района началось судебное разбирательство по уголовному делу главного архитектора Минска Павла Лучиновича, который был задержан этой весной. Его обвинили в получении взятки в размере 4 тысяч долларов от предпринимательницы.

Бывшего чиновника выпустили из СИЗО под залог в связи с ухудшением здоровья. В зале суда его не было. А вот второго фигуранта уголовного дела - 60-летнюю предпринимательницу Нонну Гришину - доставил в зал суда конвой. Ее обвиняют в даче взятки. Под стражей она находится с 19 марта.

Второй фигурант уголовного дела - 60-летняя предпринимательница Нонна Гришина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, как серьезно болен Лучинович, стало известно в суде. Поступила справка из 5-й городской клинической больницы от заведующего отделением гнойной хирургии, в которой говорится, что Павел Лучинович находится на стационарном лечении. В справке указано, что предположительный срок лечения может составить до полугода, а в случае развития осложнений - до 8 и более месяцев. Поэтому участвовать в судебном заседании мужчина не может по состоянию здоровья.

- С учетом этой справки решается вопрос о приостановлении производства по делу в отношении обвиняемого Лучиновича и продолжения разбирательства по делу в отношении Гришиной, - заявила судья и обратилась к обвиняемой: - Как вы считаете?

- Это на ваше усмотрение.

Нонну обвиняют в даче взятки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Защитник Гришиной считает, что дело нужно рассмотреть совместно. Этого же мнения и защитники Лучиновича. Адвокат рассказала в суде, что пришлось пережить ее подзащитному.

По ее словам, Лучинович, находясь в СИЗО, приступил к изучению материалов уголовного дела в 22-х томах, из которых он прочитал 4. А 30 августа в СИЗО он заявил, что испытывает сильнейшие боли в спине и не в состоянии продолжать изучение материалов уголовного дела. А уже 2 сентября у Лучиновича отнялись ноги, он госпитализирован в 5-ю клинику.

Под стражей Нонна Гришина находится с 19-го марта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- 4 сентября Лучинович был экстренно прооперирован. Сложнейшая нейрохирургическая операция на позвоночнике длилась почти 6 часов, после чего он был помещен в реанимацию, - рассказала защитник Елена Чарей. - В настоящий момент он просил своих защитников обратить внимание суда на то обстоятельство, что фактически лично не имел в силу состояния здоровья изучить материалы уголовного дела до конца и выработать свою позицию.

По словам защитника, Лучинович нуждается в реабилитационных мероприятиях, без которых ему угрожает инвалидность и полная неподвижность. Он также «категорически настаивает на своем обязательном участии при рассмотрении уголовного дела».

В Минске судят предпринимательницу, которую обвиняют в даче взятки главному архитектуру Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Защитники Лучиновича просят производство уголовного дела приостановить до выздоровления их подзащитного. Суд принял решение приостановить производство уголовного дела в отношении Лучиновича. А производство дела в отношении Гришиной продолжить.

Гособвинитель зачитывает обвинение. Судебное слушание продолжается.

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