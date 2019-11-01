Волонтеры спасают минское Военное кладбище: «Теперь все похоже на надгробия домашних животных на Западе»

Военное кладбище в Минске - один из главных белорусских некрополей. Говорить о нем стали прошлым летом, когда там начали пилить деревья, менять надгробия.

За несколько лет до этого Спецкомбинат бытового обслуживания повесил на ограды записки, в которых родственников захороненных там людей просили в течение двух лет благоустроить могилы. Отреагировали немногие. Тогда рабочие занялись благоустройством, которое в считаные месяцы привело к изменению аутентичного вида кладбища. Тогда же Военным, где похоронены среди прочих именитых людей Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Чорный, занялись волонтеры. В октябре 2019-го у них начался новый этап, который назвали спасательной инвентаризацией.

На Военном кладбище похоронены именитые люди: Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Чорный.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Есть опасность для существования этого кладбища как для цельного ландшафта - без разделения на большую или меньшую ценность памятников, - объясняет этнолог Сергей Грунтов. - Поэтому для меня, как для ученого, важно зафиксировать сегодняшнее состояние. В этом виде кладбища завтра может уже не быть. Та же замена крестов на подголовники искажает ландшафт кладбища, да и неправильно это с точки зрения вероисповедания людей. Это был сложный выбор - ставить крест или звезду на могиле родственника. А теперь все настолько дешево и плохо, что похоже на надгробия домашних животных на Западе. Никак неприемлимо для кладбища такого уровня.

Сергей отмечает, что именно на Военном кладбище можно наблюдать, как формировалась белорусская нация - не только этническая, но и гражданская.

Этнолог Сергей Грунтов рассказывает, почему нельзя менять кресты на подголовники.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это кладбище уникально для всей Беларуси, потому что тут основной элитный некрополь для межвоенного Минска, - объясняет Сергей Грунтов. - Это интересная среда, в которой мы видим смешение языков: есть белорусский, русский, польский, идиш. Мы здесь видим, как евреи, поляки принимают белорусскую народную идею, становятся творческими и государственными деятелями. Это же живой музей!

Военное кладбище в Минске - один из главных белорусских некрополей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И кстати, хоть кладбище и называется Военным (таковым оно было еще задолго до революции), все же по большей части оно гражданское.

- И хоть формально православное, здесь много советских звезд, атеистов, - дополняет Сергей. - Это общегражданское белорусское кладбище, важное для всего сообщества.

Суть инвентаризации в том, что памятники фотографируют и переписывают все тексты на них. Поучаствовать в этом могут все желающие. Нужно только записаться в соцсетях, взять с собой блокнот и фотоаппарат. Волонтеры разбиваются по парам: один фотографирует, второй пишет.

- Я уже работала тут, но раньше красила оградки и убирала. Для меня важно это кладбище как часть городской истории, - рассказывает писательница Надея Ясминска.

Историк объясняет, что очень важно сохранить кладбище.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вместе с Надеждой пришла и ее мама - Вероника Георгиевна Захарова.

- Мы на этом кладбище часто бывали в студенческие годы - в 1966 – 1968-х. Кладбище очень сильно изменилось. Я училась в инязе, а здесь рядом была 91-я испанская школа, где мы проходили практику. Вот и проводили здесь, на кладбище, студенческие тусовки.

Волонтеры разбиваются по парам: один фотографирует, второй пишет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, почему спасают именно это кладбище, а не, например, Кальварийское, отвечает еще одна волонтер.

- Кальварыя будзе пасля гэтых могілак. Бо калі мы не выратуем гэтыя, гэта будзе прыклад зносіць далей. А Вайсковыя - адны з самых старых могілак горада.