Куда можно сходить с ребенком на Новый год в Минске?

Новый год ассоциируется со снегом, но в связи с глобальным потеплением и последними теплыми зимами волшебная сказка может несколько трансформироваться. Чтобы возможный дождь в декабре не подпортил настроение, и существует современное зрелищное водно-цирковое шоу для всей семьи «Тайны Атлантиды», которое подарит позитивные и добрые эмоции детям и взрослым в преддверии самого любимого семейного праздника.

В Минске давно не было профессиональной программы, где бы органично сочетались вода, цирковые номера и современные технологии. По словам организаторов, бассейн для представления глубиной полтора метра и объемом 120 тонн разместят в «Чижовка-Арене». Это единственное место в Минске, где возможно было воплотить в жизнь этот технически сложный проект.

Пять вопросов о водно-цирковом шоу «Тайны Атлантиды» мы задали организатору Елене Кондратович.

Фото: МАРТИНЧИК Павел

Что ждет зрителей? Представление под водой, на воде, на суше и в воздухе, лазерное шоу, светомузыкальные фонтаны, самый большой из которых достигнет 24 метров в высоту, выступление цирковых артистов международного класса и даже цирковая династия канатоходцев. Огромный бассейн не для красоты - это основная зона активности в этом шоу!

О чем шоу? Об Атлантиде - мифическом острове, ушедшем под воду по велению древних богов. Многие путешественники пытались отыскать Атлантиду и ее богатства. Попробуют сделать это и артисты шоу, храбрые клоуны. Они не побоятся ни могучих чудищ, охраняющих вход в древний город, ни сирен.

И все это цирк? Да, во всем многообразии этого любимого и детьми и взрослыми искусства! Акробатические трюки под самым куполом, воздушные гимнасты, эквилибристы, эксцентрики, девушки-гимнастки в костюмах русалок. Будет даже дрессированный медведь, тигр и морской котик. Для этого водно-циркового шоу (а создала его группа профессионалов из Украины) были специально заказаны огромный бассейн, уникальные костюмы, лазерные и световые эффекты. Шоу для всей семьи «Тайны Атлантиды» уже с успехом прошло в Украине.

А Дед Мороз и Снегурочка? Они на этом празднике будут обязательно! В шоу «Тайны Атлантиды» эти неизменные герои всех новогодних праздников предстанут перед зрителями в нестандартных ситуациях.

Сколько по времени будет представление и предусмотрено ли место для селфи? Это полноценная программа - 2,5 часа с антрактом. Новогодняя фотозона - особое место в «Чижовка-Арене», где можно будет сделать душевные предпраздничные семейные фотографии. И они тоже получатся нестандартными, как и все вокруг!

Не пропустите!

Когда: 29 декабря в 16.00, 19.00

30 декабря в 13.00, 16.00, 19.00

Где: «Чижовка-Арена», Минск

Билеты: 10 - 50 руб., детям до 5 лет - вход свободный, на групповые заявки - скидка.

Контактный телефон: +375 (29) 607-65-65.

ООО «ЭКСКЛЮЗИВ», г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10, пом. 23/2, УНП 190055509. Удостоверение №2010 на право организации и проведения культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь от 27.09.2019 г. выд. Управлением культуры Мингорисполкома. Фонограмма

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