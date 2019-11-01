Где женщинам жить хорошо? Беларусь на 38 месте в рейтинге о женщинах и безопасности, это хуже Литвы и лучше России

Об этом говорят итоги рейтинга «Женщины, мир и безопасность», который определил лучшие страны для жизни женщин. Авторы исследования оценивали включение женщин в общество, чувство безопасности и подверженность дискриминации. Каждая из этих трех областей подразделялась на отдельные категории. Например, имеет ли женщина доступ к мобильному телефону, сталкивается ли с насилием со стороны интимного партнера и окружена ли мужчинами, которые считают, что для нее неприемлемо иметь оплачиваемую работу.

Хуже всего белоруски оценили безопасность сообщества. Ее рассчитывали по количеству женщин в возрасте от 15 лет, которые чувствуют себя в безопасности ночью на улице. Также невысоким оказался процент представительниц слабого пола во власти. Провисла и категория «трудоустройство», которая учитывала количество дам старше 25 лет, имеющих оплачиваемую работу.

В целом же Беларусь показала достаточно неплохой результат, заняв 38-е место из 167-ми стран мира. Россия в данном рейтинге заняла 51-е место, а Украина и вовсе 105-е, разделив соседство с Колумбией и Гватемалой. Наши же западные соседи ушли далеко вперед: Польша и Литва заняли 25-е и 26-е места.

По итогам исследования, лучшими странами для жизни женщин признаны Норвегия, Швейцария и Финляндия, худшими - Сирия, Афганистан и Йемен.

Индекс составил Джоржтаунский институт по делам женщин, мира и безопасности совместно с Институтом исследований мира в Осло.

ПОДРОБНОСТИ

Кто на каких местах?

1. Норвегия

2. Швейцария

3. Финляндия

…

25. Польша

26. Литва

…

37. Северная Македония

38. Беларусь

39. Болгария

…

51. Россия

…

105. Украина

…

165. Сирия

166. Афганистан

167. Йемен