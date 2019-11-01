2019-11-01T14:53:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Где женщинам жить хорошо? Беларусь на 38 месте в рейтинге о женщинах и безопасности, это хуже Литвы и лучше России

Наши проблемы - в том, что белоруски боятся гулять по ночам в одиночестве, недостаточно представлены во власти и имеют проблемы с трудоустройством
Ольга ШУМАНСКАЯ
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По итогам рейтинга, в Беларуси недостаточно большое количество женщин в возрасте от 25 лет имеют оплачиваемую работу.По итогам рейтинга, в Беларуси недостаточно большое количество женщин в возрасте от 25 лет имеют оплачиваемую работу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Об этом говорят итоги рейтинга «Женщины, мир и безопасность», который определил лучшие страны для жизни женщин. Авторы исследования оценивали включение женщин в общество, чувство безопасности и подверженность дискриминации. Каждая из этих трех областей подразделялась на отдельные категории. Например, имеет ли женщина доступ к мобильному телефону, сталкивается ли с насилием со стороны интимного партнера и окружена ли мужчинами, которые считают, что для нее неприемлемо иметь оплачиваемую работу.

Хуже всего белоруски оценили безопасность сообщества. Ее рассчитывали по количеству женщин в возрасте от 15 лет, которые чувствуют себя в безопасности ночью на улице. Также невысоким оказался процент представительниц слабого пола во власти. Провисла и категория «трудоустройство», которая учитывала количество дам старше 25 лет, имеющих оплачиваемую работу.

В целом же Беларусь показала достаточно неплохой результат, заняв 38-е место из 167-ми стран мира. Россия в данном рейтинге заняла 51-е место, а Украина и вовсе 105-е, разделив соседство с Колумбией и Гватемалой. Наши же западные соседи ушли далеко вперед: Польша и Литва заняли 25-е и 26-е места.

По итогам исследования, лучшими странами для жизни женщин признаны Норвегия, Швейцария и Финляндия, худшими - Сирия, Афганистан и Йемен.

Индекс составил Джоржтаунский институт по делам женщин, мира и безопасности совместно с Институтом исследований мира в Осло.

ПОДРОБНОСТИ

Кто на каких местах?

1. Норвегия

2. Швейцария

3. Финляндия

25. Польша

26. Литва

37. Северная Македония

38. Беларусь

39. Болгария

51. Россия

105. Украина

165. Сирия

166. Афганистан

167. Йемен

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