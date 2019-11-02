Типичный белорусский мужчина: ему 37 лет, он живет в городе и работает строителем

Во многих странах мира 2 ноября отмечают Всемирный день мужчин. К этому празднику Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал любопытные факты. Например, статистики выяснили, что на начало 2019 года на 1000 белорусских женщин приходилось 873 мужчины. И представителей сильной половины человечества у нас по-прежнему меньше, чем женщин - 46,6% от общей численности населения.

Юношей до 16 лет в стране больше, чем пенсионеров

Средний возраст наших мужчин - 37,7 года. Продолжительность их жизни потихоньку растет: в 2010-м она составляла 64,6 года, а к 2018-му выросла почти на 5 лет и теперь составляет 69,2 года. Больше всего белорусских мужчин находятся в трудоспособном возрасте - 68,1%. Людей старше трудоспособного возраста у нас 14,4%, а младше - 17,6%.

Лишь 22,4% мужчин проживают в сельской местности, а еще три четверти предпочитают селиться в городах. Численность мужчин выше всего в Минске (20,6%) и Минской области (15,3%). В Гомельской она составляет 14,9%, в Брестской - 14,7%, а в Витебской - 12,3%. Меньше всего мужчин в Могилевской (11,2%) и Гродненской (11%) областях.

Белстат удивил тем, что в республике есть города, в которых мужское население преобладает над женским: Островец, Кличев, Горки, Шклов, Буда-Кошелево, Ивацевичи и Пружаны.

За год женились 1480 женихов старше 60 лет

Статистики проанализировали здоровье и образ жизни мужчин в возрасте 16 лет и старше. И выяснили, что только 21,3% человек занимаются физкультурой или спортом в свободное время. Хорошим здоровьем могут похвастаться 33,6% человек, но вредным привычкам это не помеха: курят 43,4% мужчин.

Белстат рассказал и о личной жизни белорусов. Выяснилось, что в 2018 году в брак вступили 60,7 тысячи мужчин. Больше всего женихов было в возрасте 20 - 29 лет: в первый раз женились 29 879 человек и еще 7152 создавали семью повторно. Меньше всего молодоженов оказалось среди мужчин от 60 лет и старше: впервые вступили в брак 110 человек и еще 1370 женились вновь.

Судя по цифрам, чаще всего белорусы вступают в брак с соотечественницами, но в прошлом году 1366 мужчин женились на иностранках. Из России было 936 невест, Украины - 386, Литвы - 20, Израиля - 14, Латвии - 12, Германии - 8.

Доля мужчин в общей численности работников белорусских организаций - 44,8%. Самая мужская профессия оказалась в сфере строительства: 81,4% от всех работников - представители сильного пола. Вторая востребованная среди мужчин сфера - транспорт (70%). Еще 60,6% представителей сильного пола работают в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

В конце 2018 года высшее образование было у 28,2% мужчин, среднее специальное - у 17,8%, а ПТУ закончили 25,6%.