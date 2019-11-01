«К этой мысли должно привыкнуть общество». Замминистра труда спросили о сокращении декретного отпуска

Замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме.прокомментировал выводы экспертов Центра экономических исследований BEROC о том, что сокращение декретного отпуска на один год может привести к существенному росту ВВП.

- Я полагаю, что в настоящий момент вести речь о сокращении отпуска по уходу за ребенком преждевременно. Нужно подумать об инфраструктуре, к этой мысли должно привыкнуть общество, и только тогда начнется изменение менталитета граждан. Мы отслеживали реакцию на эту статью (о сокращении декретного отпуска. - Ред.), и общество отреагировало неоднозначно, негативных отзывов было больше. В министерстве этот вопрос не обсуждается, - заверил замминистра.

Валерий Ковальков назвал выводы экспертов спорными.

- Они (эксперты. - Ред.) предположили, что если женщина будет сидеть в декрете не три, а два года, то когда она выйдет на работу, численность занятых в экономике возрастет, и это даст дополнительный продукт. Но если женщина уходит в декретный отпуск, на ее место берут нового работника. Как правило, наниматель это рабочее место не держит пустым. Поэтому нельзя сказать, что это даст дополнительные рабочие места.

- Прежде чем сокращать декретный отпуск, нужно предоставить мамам возможность отдать ребенка в детский сад. Какова сегодня ситуация с детскими садами и яслями?

- Сегодня у нас в возрасте до трех лет около 300 тысяч детей. Каждый год рождается около 100 тысяч детей. И сказать о том, что инфраструктура сегодня готова обеспечить всех детей дошкольными учреждениями, пока нельзя. Поэтому все не так просто. Как альтернатива - частные детские сады, они потихоньку развиваются. Но мы понимаем, что в государственном детском саду родитель сегодня оплачивает только питание, а в частном совершенно другая стоимость. Их развитие затруднено именно из-за ресурсов семей.

- В Украине, например, с этого года ввели программу «муниципальная няня» - когда государство оплачивает няню некоторым семьям. Может, и у нас планируется что-то такое?

- Сегодня у нас государство предоставляет бесплатно няню семьям, где воспитывается двойня.