2019-11-04T13:37:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Рукодельница из Полоцка сплела из бисера четырехметровое дерево весом 200 кг

Бисерная береза в собранном виде выше дома, где живет мастерица
Наталья ПАРТОЛИНА
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Сфотографировать четырехметровую березу во всей красе не получается - только кусочками. В доме Светланы она умещается только в разобранном виде. Фото: личный архив Светланы Полесской.Сфотографировать четырехметровую березу во всей красе не получается - только кусочками. В доме Светланы она умещается только в разобранном виде. Фото: личный архив Светланы Полесской.
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Светлана Полесская из Полоцка бисерную березу, с которой впору претендовать на книгу рекордов Гиннеса, «выращивала» шесть лет. Вначале сплела деревце высотой 1,2 метра, потом решила его чуть-чуть подрастить. Так береза стала ростом вровень с рукодельницей, потом обогнала ее, а потом вымахала в рекордные 4 метра 20 сантиметров. До этого самое высокое бисерное дерево – трехметровое – сплели в России.

Бисерная береза в цифрах: 2,5 миллиона бисеринок, 40 кг бисера, 13 тысяч веточек, более 200 тысяч листиков. Весит береза почти 200 килограммов. Сейчас она стоит у мастерицы дома в разобранном виде. Две половинки березы примостились между двух шкафов, причем одну из них все равно пришлось слегка наклонить: по высоте она в комнате не умещается. Целиком на березу рукодельница любовалась летом – вынесли ее во двор, собрали и увидели, что бисерное дерево выше дома, в котором живет Светлана!

Всего в бисерном саду Светланы около сотни разных деревьев. Березы, ели, яблони, кедры, сосны, и даже карагач. Светлана – выпускница лесного техникума, строение деревьев разных пород знает хорошо, и это помогает делать «деревья счастья» разной формы.

Кстати, ее деревья действительно приносят счастье! Истории такие Светлана собирает. Для одной девушки, которая никак не могла устроить личную жизнь, она делала «дерево невесты», и та через год вышла замуж. Другая женщина пришла со словами благодарности за денежную прибыль – через несколько дней после того, как она купила «дерево счастья», бывший муж отдал ей всю сумму, которую задолжал за несколько лет по алиментам. Чтобы бисерное дерево счастья работало, нужно правильно ухаживать за ним, объясняет Светлана. Не только от пыли протирать, но и хотя бы раз в неделю выносить на солнышко.

Заявку в книгу Гиннеса Светлана думает подать, как только найдется помещение, где ее березу можно будет выставить во всей четырехметровой красе.

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