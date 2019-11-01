2019-11-01T16:32:15+03:00
Общество
КП Беларусь

За «шубу» на фасаде дома семья будет платить 10 лет по $10 в месяц

В капремонт возвращается утепление домов, но за это возьмут деньги с жильцов
Оксана ОСПИЩЕВА
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В Минске ежегодно капитально ремонтируются 247 многоквартирных домов.В Минске ежегодно капитально ремонтируются 247 многоквартирных домов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В декабре вступает в силу указ президента №327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». Так, в нем есть положение, что тепловая модернизация жилых домов будет проходить на паритетных основах - 50% стоимости «шубы» для дома оплатит бюджет, 50% - собственники жилья.

- Утепление фасада и кровли обойдется семье, которая проживает в типовой двушке площадью 48 квадратов, в 17 - 23 рубля в месяц, - рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко. - Эта оплата не будет индексироваться, меняться, ее собственник будет платить неизменно в течение 10 лет. Итого получится примерно $1200 с квартиры. В эту же сумму входит и реконструкция системы отопления, установка на батареи терморегулирующих головок, поквартирных приборов учета тепла для дистанционного съема показаний. Собственник должен иметь возможность регулировать и контролировать теплопотребление в квартирах.

В Минске ежегодно капитально ремонтируются 247 многоквартирных домов, что составляет около 2,8% от всего объема жилья.

- С жильцами четырех домов, которые в ближайшее время ждет капремонт, мы уже провели собрания, и люди готовы принять участие в утеплении, - отметил главный инженер Минского городского жилхозяйства Владимир Лебедь. - Кстати, недавно в Минске изменились подходы к проведению капремонта. Например, раньше процент домов, которые должны были поставить на капремонт, для всех районов был одинаковым, и это вне зависимости от того, новый это район, как, например, Фрунзенский, или старый, как Партизанский. В итоге в молодом Фрунзенском через 10 лет мы бы капитально ремонтировали дома 80 - 90-х годов, тогда как в Партизанском - все еще 50-х. С нынешнего года по-другому. Партизанский район будет ставить на капремонт больше домов, а Фрунзенский - меньше.

С 2021 года в столице капремонты домов будут делать поквартально. Работы будут идти сразу в 5 - 6 домах, заодно планируется приводить в порядок и дворы.

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