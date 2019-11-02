2019-11-02T15:58:08+03:00
Политика
КП Беларусь

Алла Пугачева с первым за 10 лет концертом в Минске: что будет на выступлении Примадонны

Один из самых ожидаемых концертов года пройдет 2 ноября в "Минск - Арене"
Виктор ПАЖИТОК
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Пугачева приехала в Минск за день до концерта, в пятницу 1 ноября.Пугачева приехала в Минск за день до концерта, в пятницу 1 ноября.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В субботу, 2 ноября вечером в пятнадцатитысячной «Минска - Арене» с программой «P.S.» выступит народная артистка СССР Алла Пугачева. На вопрос о том, волнуется ли она перед концертом в Минске, певица в шутку ответила: "Я умираю от страха". Поклонники, встречавшие Аллу Борисовну на пероне вокзала в Минске, признались нам, что тоже в трепете, ведь сегодня они увидят уникальное шоу. Напомним, певица прибыла в Минск заранее, в пятницу 1 ноября и поселилась отдельно от танцоров и других артистов.

В середине апреля Алла Пугачева уже с аншлагом выступила в Кремле. Тогда стоимость билетов в первых рядах партера доходила до 2,5 тысяч долларов. Но свободных мест в зале не было, как не будет их и сегодня в «Минск–Арене». И причина здесь не в том, что билеты на минский концерт стоили куда дешевле: стоимость самых дорогих можно сравнить со стоимостью самых дешевых билетов на московском выступлении певицы. Известно, что гастрольную деятельность Пугачева давно завершила, поэтому ее выступление в Минске - событие действительно из ряда вон. Некоторые поклонники приехали вслед за Примадонной из России. А вот Максим Галкин, не успеет попасть в Минск, так как в это время будет ехать из Ессентуков в Киров.

Что известно о программе «P.S»? Это баланс новых композиций и песен, любимых многоими поколениями. Алла Борисовна споет свои проверенные годами хиты: «Женщина, которая поет», «Не делайте мне больно, господа», «Любовь, похожая на сон». Кроме этого певица исполнит новые композиции: «Мой друг», «На коне», «Поживи в моей шкуре», музыку к которой написал известный белорусский телеведущий и музыкант Герман Титов. По слухам, Пугачева может исполнить несколько совершенно новых песен, которых не было на концерте в Кремле, а, значит, белорусская публика может надеяться на премьеры.

Организаторы, анонсируя концерт певицы, говорили о том, что Алла Борисовна выступит так, как когда-то начинала: только она и зритель, лицом к лицу. Однако весенний концерт Аллы Борисовны удивил публику большим количеством танцоров и передвижных декораций. Это была совершенно новая программа, где даже давно известные песни обрели новое звучание. Была даже Анастасия Волочкова, неожиданно выбежавшая на сцену во время исполнения песни «Жизнь напоказ» и исполнившая свой фирменный шпат. За несколько дней до минского концерта Волочкова у себя в Instagram поделилась, что собирается в Минск. Значит, знаменитый шпагат белорусская публика тоже увидит.

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