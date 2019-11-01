Началось: в ЦУМе стартовал новогодний базар, с елками и игрушками в виде машин ГАИ

Столичный ЦУМ обычно одним из первых начинает подготовку к Новому году. Эта традиция не была нарушена и в этом году: на 5-м этаже уже открылся новогодний базар. При входе - огромный надувной Санта в окружении леса елок. Традиционные зеленые красавицы разной степени пушистости и высоты разбавлены елками экзотического синего цвета. Рядом фотозона: припорошенные снегом пеньки, часы, отсчитывающие время до долгожданного праздника, богато украшенная елка. Настроение сразу становится по-настоящему праздничным.

Покупателей здесь пока немного. Зато Дед Мороз и Снегурочка уже на посту - водят хороводы, раздают малышам подарки. Пока дети заняты, родители берут мастер-класс по украшению елки. Мы тоже интересуемся у декоратора Маргариты, на какие тренды опираться в этом году при выборе игрушек.

Украсить елочку можно игрушкой в виде автомобиля ГАИФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В этом году очень модно смешивать необычные цвета с классической палитрой. Например, к коричневому, золотому, белому добавить голубой. Получается цветовая гамма, которая намного звонче и ярче, а не совсем классический монохромный стандартный вариант, - объясняет Маргарита. - Также модны цвета Индии: изумруд, насыщенная свёкла, ярко-синий. Елку модно украшать не только шарами, но и перьями, добавлять много блеска. Это вариант, наверное, для более смелых и креативных. В моде хенд-мейд: настоящие шишки можно покрасить из баллончика, использовать каркасные игрушки из проволоки. Классика актуальна всегда: деревянные украшения, которые, к слову, тоже можно разукрасить вручную. К слову, современные стеклянные шары ручной работы можно разбавить чем-то винтажным, игрушками наших бабушек, если они сохранились.

Елки представлены в ассортименте. Цены разнятсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А что лучше водрузить на верхушку елки - звезду или сосульки?

- Актуальна лаконичная звезда - дань классике. Сосульки, многослойные башни - все это уходит на второй план. Советую обратить внимание на золотые и белые звезды: елка всегда будет иметь завершенный торжественный вид.

Дед Мороз и Снегурочка поднимают настроениеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А есть то, что категорически вышло из моды?

- Я обратила внимание, что на зарубежных предновогодних выставках почти отсутствует мишура, которую мы привыкли называть дождиком». Этим материалом чаще всего сегодня пытаются что-то прикрыть, например, ножки искусственной елки, но как декораторский прием мишуру сейчас не используют.

Кстати, мишура - единственное новогоднее украшение, которое уже сейчас продается со скидкой.

Елки представлены в ассортименте. Цены разнятсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

ЧТО ПОЧЕМ?

Елки

Настольная елочка высотой 30 см - 14,8 руб.

Зеленая искусственная елка высотой 1,5 метра - 120 - 150 руб.

Белая ель высотой больше 2 метров - 465,9 руб.

Игрушки

Самый дешевый шарик из пластика - 70 копеек.

Набор пластиковых китайских шаров из 6 штук - 5,7 руб.

Набор из 12 небольших пластиковых шариков - 8,7 руб.

Стеклянные шары ручной работы - от 7,5 до 12 руб.

Стеклянные игрушки ручной работы в форме танка или машины ГАИ - 15 руб.

Наборы елочных украшений из 12 - 15 предметов - 15 руб.

Стеклянные и фарфоровые мышки и крыски - символ следующего года - 4 - 5 руб.

10-метровая гирлянда на 100 лампочек - 41,2 руб.

2-метровая на 200 лампочек - 12,4 руб.

Мишура (3 метра) - 1,55 руб.