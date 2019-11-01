Минтруда о пенсиях: «Речь о введении обязательных пенсионных накоплений пока не идет»

Беларусь стремительно стареет. По данным Минтруда, 27% населения - пенсионеры, т. е. каждый четвертый человек в стране получает пенсию. Чтобы ее размер был приемлемым, нужно искать средства. Большинство стран, в том числе и Беларусь, сделали это, повысив пенсионный возраст. Замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков говорит, что решение повысить пенсионный возраст у нас было вынужденным:

- В Польше реформирование пенсионной системы начали раньше, в 1999 году, и она смогла справиться с дефицитом бюджета только с помощью повышения пенсионного возраста. Беларусь столкнулась с аналогичными проблемами - у нас также образовался дефицит средств в фонде соцзащиты. Мы стали искать причину, почему это произошло и как можно с этой проблемой бороться, и вынуждены были поднять пенсионный возраст. К сожалению, другой возможности нет, - сообщил замминистра труда Валерий Ковальков на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме.

По словам замминистра, пенсионная реформа уже дала положительный результат. В 2017 году соотношение средней пенсии и средней заработной платы было 37,6%, в 2019 году ожидается, что этот показатель наконец-то достигнет 40%. Кстати, размер пособия по уходу за ребенком также составляет 35 - 40% заработной платы.

- При этом семьи с детьми говорят, что пособия достаточные, а пенсионеры считают, что пенсии у нас низкие… Но выплаты-то одинаковые! - говорит замминистра.

Если мы стареем и пенсии в стране небольшие, может, стоит ввести обязательное пенсионное страхование? Сейчас в стране есть программы по добровольным пенсионным накоплениям граждан. Это и корпоративные программы, когда наниматель дополнительно страхует своих работников, и личное добровольное пенсионное страхование, когда сам человек может заключить договор. Но люди не спешат открывать себе счета на счастливую пенсию.

- Если вводить обязательное накопление, то нужно говорить о введении дополнительного страхового тарифа. Работодатели будут крайне против этого. Плюс мы очень внимательно изучили опыт России в части обязательных накоплений. К сожалению, в кризисы 2015 - 2016 годов эти деньги очень сложно было сохранить. В итоге пенсионный фонд России по накоплениям получил отрицательную доходность, и после этого они программу заморозили. Речь о введении обязательных пенсионных накоплений в Беларуси может идти только в случае стабилизации экономики, - считает Валерий Ковальков.