«Спешил жить, и теперь стало понятно почему!» В Минске простились с «песняром» Олегом Молчаном

Все лето он лечился в Боровлянах, а с 16 октября находился в клинике в Женеве, где умер 26 октября. На прощании в Белгосфилармонии собрались близкие, коллеги и те, кто любил творчество Олега Владимировича. Присутствовала певица Анастасия Тиханович, Владимир Марусич, который играл в «Песнярах» вместе с Молчаном, дети основателя легендарного ансамбля Владимира Мулявина Ольга и Валерий, первый замминистра культуры Наталья Карчевская.

Вдова Олега Молчана Ирина ВидоваФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дочь Олега Молчана ВикторияФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Его оптимизм помогал бороться со всеми сложностями жизни и с той болезнью, которая его постигла в конце жизни, - говорит на прощании вдова Олега Молчана, певица Ирина Видова. - Но несмотря на нее, он продолжал работать, шутить, веселить окружающих и меня. Его чувство юмора - это отдельная тема. Там, где Олег Молчан, там происходят чудеса: чудо рождения музыки, чудо любви…Я расскажу об одном чуде, которое произошло с нами в Швейцарии. Когда швейцарский профессор увидел Олега, а потом результаты исследований, он был поражен. Не понимал, как Олег может ходить, сидеть, смеяться, веселиться в его состоянии…

Олег Молчан умер 26 октября в Женеве, где лечился от онкологииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Олег Молчан стал известен по участию в «Песнярах». Олега Владимировича пригласил в ансамбль Владимир Мулявин.

- Рано, несправедливо… Композиторская судьба непроста, и признание приходит порой уже в очень солидном возрасте: только-только начал пожинать плоды своего труда и ушел на взлете, - говорит Ирина Видова. - Новатор, лидер, он оставил яркий след в музыкальной культуре, не ограничивался одним стилем или жанром, он в совершенстве владел языком музыки. Это был тот язык, на котором он общался с миром.

Соболезнования вдове Олега Молчана выражает заслуженный артист Беларуси дирижер Александр КремкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Аким Тышко, сын одного из "песняров" Эдуарда ТышкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Для меня он, безусловно, гений - во всех его проявлениях. Это мой друг, учитель. Человек, который привел меня в мир эстрады. Именно рядом с ним я состоялась как артистка. И любой другой артист, который соприкасался с его творчеством, получал заряд энергии и уникальный репертуар, который подходил только ему. Потому что Олег вкладывал в каждого свою душу.

Ирина ВидоваФото: Святослав ЗОРКИЙ

Олега Молчана уважают за его гражданскую позицию, смелые поступки, преданность, верность, благородство.

- Он всегда следовал зову своей совести, - говорит Ирина. - Я видела, что он спешил жить, и теперь стало понятно почему. Он многое успел: успел стать классиком белорусской песни, успел войти в золотой фонд белорусской музыки и покорить сердца людей своим талантом. А людей он очень любил, и люди отвечали ему взаимностью. Он не видел недостатков, никого не критиковал, был требовательным только в профессии: ко мне, к самому себе и тем, кто соприкасался с его творчеством.

В последний путь Олега Молчана проводили под его песню «Малітва», которую некоторые называют главной в новейшей истории Беларуси.

Олега Молчана похоронили на Восточном кладбищеФото: Святослав ЗОРКИЙ