Уходит в министры? С директором Большого все-таки не продлили контракт

- В связи с окончанием трудового контракта Владимир Павлович Гридюшко завершил свою работу на посту генерального директора Большого театра Беларуси, - сообщили в театре.

Владимир Павлович был гендиректором с 2009 года. 4 ноября у него закончился контракт, а 5-го коллективу пообещали представить нового директора. 300 человек, среди которых актеры, монтеры сцены, рабочие, написали письмо президенту, чтобы руководителю продлили контракт. Вчера, 31 октября, актеры были на приеме в Администрации президента, где их обращение приняли. Однако уже вечером 1 ноября сайт театр передал слова Владимира Гридюшко:

- Благодарю вас за то, что в течение десяти лет мы были вместе и вместе формировали коллектив профессионалов, ставили на сцене шедевры оперного и балетного искусства, реализовывали крупные международные и национальные проекты и успешно воплощали в жизнь различные творческие и социальные идеи.

Между собой люди, связанные с театром, обсуждают, что Владимира Гридюшко могут повысить.

- Гридюшко забирают министром культуры, - даже такая версия промелькнула в комментариях в фейсбуке. Напомним, сейчас министр культуры - Юрий Бондарь. А сам Гридюшко в нулевых работал замминистра культуры и, среди прочего, курировал реконструкцию Большого театра.

Официально актерам не представляли нового генерального директора. Но, говорят, что этим человеком может стать или многолетний руководитель Белорусского балета Валентин Елизарьев, который спустя 9 лет отсутствия в театре в прошлом году вернулся в него художественным руководителем Большого театра. Еще одно предположение - Виктор Бабарикин, который пару дней назад оставил должность главного дирижера президентского оркестра.

- В министерстве культуры нам намекнули, что это человек, который работал в театре, - рассказывали накануне актеры.

Про Владимира Гридюшко тепло отзывались актеры.

- Он успевал и на спектакли сходить, и на концерты в Малый зал, - рассказывал "Комсомолке", к примеру, заслуженный артист Василий Ковальчук. - А знаете, как приятно певцу, когда после спектакля руководитель жмет руку, говорит: «Вы прекрасно звучали». Бывали руководители, которые пройдут мимо и даже не заметят, а Владимир Павлович каждому уделит внимание! Всегда пожмет руку, спросит, как здоровье. Что такое 10 лет? Люди в других театрах и по 20 - 30 работают! - говорит Василий Васильевич. - Внимательный, активный, здоровый…

Главный режиссер Большого театра эмоционально высказался у себя в фейсбуке.

- Во вторник Минкульт представит нового директора. Представление будет происходить в Камерном зале, который вмещает 100-110 человек. Видимо, Минкульт побоялся новой встречи с сотрудниками театра. Или опасается взрыва негодования со стороны коллектива. В любом случае, это проявление величайшего неуважения к такому огромному коллективу. Что ж, остается следить за развитием событий. И готовить переезд в Москву.