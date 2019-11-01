Председатель кинофестиваля «Лiстапад» уронил фестивальную тарелку

В Минске в 26 раз открылся кинофестиваль «Лiстапад». Обычно кинофорум совпадает с первым снегом. Так произошло и в этот раз – накануне землю слегка припорошило, но к вечеру погода сжалилась, морозец отступил. Наверное, проводить кинофестиваль в такое унылое время года даже символично. Белорусское кино (ему в этом году, к слову, 95 лет) переживает сейчас такие времена, что излишнее веселье будет выглядеть как пир у постели тяжелобольного.

Вся наша жизнь - кино.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эта мысль стала лейтмотивом всей церемонии открытия кинофестиваля. Зрители расположились по краям лестницы в ожидании хотя бы одной знакомой звезды – но увы! Не только зарубежные артисты, но и белорусские, похоже, перестали приходить на открытие.

Режиссер Александр Ефремов и актриса Валерия Арланова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди немногочисленных гостей были замечены режиссер Александр Ефремов с супругой актрисой Валерией Арлановой, Александр Кашперов, Татьяна Махель, а также более молодое поколение актрис - Елена Дубровская, Юлия Полубинская, Ольга Водчиц, Ольга Богатыревич, Ольга Рептух.

Белорусские артисты в этом году проигнорировали платья с открытыми плечами и декольтеФото: Павел МАРТИНЧИК

Погостить на каникулы из Киева приехала супруга Сергей Михалка актриса Светлана Зеленковская с детьми – правда, в кинотеатр «Москва» она прибежала без своих пацанов, и не в очередном эффектном платье – сказала, что больше не видит повода наряжаться.

Актриса Светлана Зеленковская приехала из Киева на каникулы, и заодно заглянула на фестиваль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все это очень странно, учитывая, что сейчас в Минске снимаются российские актеры. Например, Иван Охлобыстин, который наверняка принял бы приглашение посетить фестиваль.Особенно если бы разрешили выставить в фойе его новую книгу. Или Алла Пугачева, которая приехала за день до концерта и грустила в гостинице – ну а вдруг согласилась и пришла бы! Тут ведь подход важен. Приезжал же на день рождения к нашей актрисе Вере Поляковой бывший муж Примадонны Филипп Киркоров!

В этом году даже белорусских актеров можно было по пальцам пересчитать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Церемония открытия прошла не просто скромно, а даже бедно. Не было красной дорожки (ее имитировали красные наклейки по краям лестницы). Да и зачем, если топтать ее все равно некому. В фойе давно просящегося на реставрацию кинотеатра «Москва» свет был такой, будто здесь отмечают не открытие главного кинофестиваля страны, а Helloween. Селфи на фоне баннеров "Лiстапада" получались в багровых и мертвенно-бледных тонах.

Белорусские грации.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году не было даже ведущих – комментировал происходящее из первого ряда Евгений Перлин, причем сразу на двух языках. На экране показали нарезку конкурсных фильмов и представили жюри. Традиционное напутствие фестивалю от имени Александра Лукашенко зачитал вице-премьер Игорь Петришенко. Следом вышел разбивать фестивальную тарелку, подписанную гостями прошлого года, председатель фестиваля Геннадий Давыдько.

Кандидат в депутаты Геннадий Давыдько о чем-то с интересом говорил с кандидатом в депутаты Татьяной КороткевичФото: Павел МАРТИНЧИК

— 26 лет назад, когда в нашей стране, можно сказать, была разруха, не было угля, муки, у нас был только Чернобыль и проблемы с большими сборочными цехами, которые остались от Советского Союза, группа энтузиастов во главе с Ростиславом Ивановичем Янковским вдруг решили, что должен быть кинофестиваль… - рассказал Геннадий Брониславович. - И я помню первый фестиваль. Он открывался в кинотеатре «Октябрь». Все сидели в пальто, потому что было очень холодно. И фестиваль стартанул. Теперь это авторитетный фестиваль класса «А»...

Первые гости поднимаются по импровизированной красной дорожке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А затем Геннадий Давыдько напомнил, что «завтра большой день для всех белорусов — Дзяды»:

— В этот день мы чтим память предков. Мы верим, что в этот момент наши предки из неведомых пока далей прилетают сюда и смотрят на нас. И, конечно же, помогают нам в наших делах. Я глубоко убежден, что душа Ростислава Ивановича Янковского сейчас здесь. Давайте поаплодируем ему и скажем спасибо.

Геннадий Давыдько с фестивальной тарелкой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зал встретил его слова аплодисментами. Наконец, настала кульминация. Геннадий Давыдько пошутил, что с утра репетировал дома бить тарелки. Видимо, не очень успешно, потому что фестивальную тарелку ему удалось разбить о штатив только со второго раза. В первый раз он ее уронил, и зрители в зале зашептались, что это плохой знак.

Тарелка все же разбилась - со второго раза.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Словно в подтверждение этих мыслей, фильм-открытие фестиваля "Отец" начался сценой похорон.

Перед входом в кинотеатр "Москва" было устроено нечто вроде съемочной площадки с автомобилем с одной стороны и почему-то пушкой - с другой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но давайте будем оптимистами и не оставим надежды, что фестиваль вынырнет из черной полосы "К радости" - именно такой слоган у него в этом году. Белорусским зрителям кинофестиваль нужен. Хотя бы потому, что ни в обычном прокате, ни в интернете сейчас не посмотришь абсолютное большинство из 150 картин, которые представлены в программе "Лiстапада". В основном это молодое, экспериментальное, новаторское кино. И в этом прелесть и уникальность нашего кинофестиваля. Но крайне важно уделить больше внимания его светской стороне! Было бы желание.

Народная артистка Беларуси Татьяна МархельФото: Павел МАРТИНЧИК

Артисты Светлана Суховей и Александр Кашперов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мария Хрусталева и Валерия ЛедяеваФото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Филимонов, незабвенный ведущий телепередачи про кино "Видимо-невидимо"Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актрисы Ольга Рептух и Юлия Полубинская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусские грации.Фото: Павел МАРТИНЧИК