2019-11-03T17:20:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле второй день стоят очереди в открывшийся «МакДональдс»

А в Витебске на открытии KFS люди бежали и падали - первым обещали сертификаты и бесплатные обеды [фото, видео]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В толпе были и дети, и взрослыеВ толпе были и дети, и взрослыеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В субботу в Гомеле открыли первый в городе ресторан быстрого питания «МакДональдс». Событие вызвало большой интерес среди гомельчан - в первую очередь детей и их родителей. Уже за полчаса до запланированного открытия популярного фастфуда около ста человек окружили ресторан и стали стеной вокруг ограждения. Сдерживали напор толпы, в которой было больше всего детей и подростков, работники заведения. Проталкивались ко входу и многие взрослые.

За полчаса до открытия ресторан окружили около ста человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

За полчаса до открытия ресторан окружили около ста человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пока клоун Рональд Макдональд разогревал толпу, гомельский ресторан крупнейшей в мире сети общепита принимал первых посетителей, которыми стали воспитанники гомельского детдома. Все дети получили по набору «Хэппи мил».

Первыми гостями стали воспитанники детдома Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Первыми гостями стали воспитанники детдомаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Когда двери открыли для всех, давки, к счастью, не произошло - администрация все предусмотрела и запускала первых посетителей дозировано. Очередь стояла весь день, назавтра к обеду в ресторан снова выстроились десятки человек. В выходной день некоторые приехали с детьми из райцентров и соседних деревень.

Посетителей запускали дозировано Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Посетителей запускали дозированоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Дети мечтали попасть в «МакДональдс». Однажды были в Минске, и там заходили в ресторан. С тех пор постоянно дети просились снова съездить в «МакДональдс». А сейчас его открыли в Гомеле - почему бы не постоять в очереди полчаса, - говорит мужчина из Буда-Кошелева, держа в одной руке шарик, а в другой - руку сынишки.

Гостей встречал клоун Рональд Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гостей встречал клоун РональдФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очереди стояли и назавтра после открытия Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очереди стояли и назавтра после открытияФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А вот в Витебске, где в тот же день открывали другой популярный американский фастфуд KFS, не обошлось без давки. Ведь там, в отличие от гомельской новинки, первым посетителям пообещали халяву: три сертификата на 100 рублей, а остальным тремстам - бесплатные обеды. Поэтому толпа, тоже преимущественно из детей и подростков, буквально прорывалась к дверям. Бежать пришлось через узкий коридор между витринами торговых павильонов.

Открытие фастфудов вызвало ажиотаж в Гомеле и Витебске Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Открытие фастфудов вызвало ажиотаж в Гомеле и ВитебскеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Видео, на котором люди бегут и падают на колени по пути к бесплатным бургерам, выложила в интернет администрация торгового центра, в котором открыли ресторан. Ролик вызвал бурную дискуссию в соцсетях, многие даже призывали администрацию ТРЦ удалить позорное видео, что в итоге и сделали.

Открытие KFS в Витебске. 2 Ноября 2019.

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