2019-11-04T16:27:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Кто-то достал штыри крепления». В Барановичском районе футбольные ворота школьника убили

Беда случилась в первый день каникул, когда ребята играли в футбол без взрослых и учителей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Ворота рухнули под тяжестью мальчика и придавили его. Фотоиллюстрация: pixabay.comВорота рухнули под тяжестью мальчика и придавили его. Фотоиллюстрация: pixabay.com
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В первый день каникул трагедия произошла в деревне Русино Барановичского района - там погиб 11-летний школьник.

- Днем в пятницу мальчик вместе с друзьями играл в футбол на стадионе. Во время игры запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью тела ворота упали и придавили школьника, - рассказали в Следственном комитете.

В деревню сразу вызвали скорую помощь, медики пытались реанимировать мальчика, но это оказалось невозможным - ребенок умер на месте ЧП.

В деревне «КП» рассказали, что школьник приехал на каникулы из райцентра. В Русино живет его бабушка, родом отсюда отец ребенка. Молодая семья уже построила здесь дом и собиралась в ближайшее время переезжать сюда жить из города. И вот, такая трагедия… В деревне, где ребенок должен был жить, его похоронили. Дело в том, что единственное действующее городское кладбище Барановичей расположено как раз возле деревни Русино.

- Похороны были тяжелыми, много слез, - говорят сельчане. - Дома прощание, в школе, панихиду делали, батюшка отпевал.

Отец мальчика - военный, а мама работает в местном детском саду. В семье осталась девочка-первоклассница.

В деревне говорят, что за теми злосчастными воротами всегда следили, учитель физкультуры проверял их перед уроками. Но последняя неделя была дождливой, поэтому у детей физкультура была не на стадионе. И вот, в первый день каникул ребята сами, без учителя и взрослых, отправились играть в футбол.

- Говорят, они уже почти закончили игру, когда мальчик подскочил и повис на воротах. А потом рядом с ними нашли штыри, которыми должны были крепиться ворота. Возможно, кто-то их достал, но зачем? Сейчас следователи все проверяют, но подозреваемых пока вроде бы нет, - добавили в деревне.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело за «халатность и ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей», идет следствие.

КСТАТИ

Случаи, когда ребенка убивали футбольные ворота, случались и раньше. В Солигорском районе несколько лет назад погиб 12-летний мальчик. В России такие трагедии происходили в Свердловской и Ленинградской областях - соответственно, погибли 14-летний и 15-летний подростки. Во всех случаях дети повисали на воротах и раскачивали их.

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