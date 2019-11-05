2019-11-05T12:06:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

Полные тарифы на отопление мы будем платить только в 2026 году

А вот июньское повышение тарифов ощутим уже в ноябрьских жировках
Таисия ЧЕРНУХО
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В 2017 году мы возмещали 69,7% затрат на услуги ЖКХ, в 2018 году - 75,6%. В 2019 году показатель планировали довести до 80,5%.В 2017 году мы возмещали 69,7% затрат на услуги ЖКХ, в 2018 году - 75,6%. В 2019 году показатель планировали довести до 80,5%.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин рассказал, что оплачивать 100% тарифы на отопление мы будем только в 2026 году.

- К этому вопросу надо подходить сдержанно. Опыт ряда стран показал, как повышение тарифов воспринимается населением, - заявил он на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме.

Сейчас мы оплачиваем по полным тарифам все услуги ЖКХ, кроме теплоснабжения и газоснабжения. С отоплением особенно сложно: мы возмещаем лишь 20% от его себестоимости (18,4831 рубля за 1 Гкал тепла вместо 88,99 рубля). Конечно, сразу поднять цены на отопление в почти пять раз было бы болезненно для очень многих. С другой стороны, от поэтапного повышения тарифов в жировках не более чем на 5 долларов в год в итоге страдает экономика. Беларуси приходится влезать в новые займы и, в конечном счете, их оплата все равно ляжет на плечи населения. Специалисты Всемирного банка не в восторге от такой медлительности.

- Это все равно, что я стою рядом с сосулькой, и мне говорят «Отойди, она же сейчас упадет!». А я такой отвечаю: «Нет, я буду поэтапно отходить», - сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

Всемирный банк рекомендует увеличить тарифы на централизованное отопление, но не забыть про малообеспеченные семьи. Меньше субсидий всем – больше помощи отдельным категориям.

Напомним, убрать субсидированные тарифы на услуги ЖКХ нам рекомендовали Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития. В итоге стороны пришли к компромиссу - повышению тарифов не более чем на 5 долларов в год для типичной двушки с тремя жителями при условии соблюдения лимитов. Например, в этом году коммуналка подорожала уже дважды – 1 января (на 3,9 доллара) и 1 июня (на 1,1 доллар). Больше в этом году подорожаний не планируется.

Кстати, в 2017 году мы возмещали 69,7% затрат на услуги ЖКХ, в 2018 году - 75,6%. В 2019 году показатель планировали довести до 80,5%. Удалось это или нет, узнаем в следующем году. При этом тунеядцы уже с 1 мая 2020 года будут возмещать полную стоимость отопления и газа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В капремонт возвращается утепление домов. Половину «шубы» на доме оплатит бюджет, еще половину – собственники жилья. По словам начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрея Ромашко, утепление фасада и кровли обойдется в 17 - 23 рубля в месяц (для типовой двушки площадью 48 квадратов). Эта оплата не будет индексироваться, собственник будет платить ее неизменно в течение 10 лет. В итоге утепление квартиры выйдет примерно в $1200.

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