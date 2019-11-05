2019-11-05T12:20:54+03:00
Звезды
КП Беларусь

Руслан Алехно: Меня три года уговаривали прийти в шоу «Голос»

Известный артист рассказал «Комсомолке», почему пришел на шоу и что чувствует после того, как к нему не повернулся ни один из наставников
Эвика ОТТО
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Оказалось, что певца уговаривали принять участие в шоу целых три года! Фото: кадр из видеоОказалось, что певца уговаривали принять участие в шоу целых три года! Фото: кадр из видео
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Оказалось, что певца уговаривали принять участие в шоу целых три года!

- Три года меня приглашали принять участие в шоу. И это, если честно, было не мое желание. Поэтому очень рад, что ко мне не повернулись. Не ждал от «Голоса» ничего сверхъестественного - просто пришел спеть. Рассказать истинную цель моего участия не могу - это закрытая информация, связанная с проектом, - рассказал Руслан Алехно.

Певец признался, что, если бы он прошел в «Голос», ему пришлось бы сильно изменить график гастролей и много времени посвящать проекту.

- У меня есть свои дела, работа, своя жизнь. «Голос» - это шоу, где забывают практически всех победителей. У меня есть свой зритель, есть концерты. И это самое главное, - заявил артист.

Напомним, что белорусский артист Руслан Алехно не прошел этап слепых прослушиваний в последнем выпуске шоу. Валерий Меладзе не нажал кнопку, назвав исполнение Руслана ресторанным пением, а Полина Гагарина просто устала и не смогла узнать Алехно, с которым знакома давно.

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