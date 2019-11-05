Детская новогодняя афиша: куда пойти с ребенком под Новый год в Минске

Выбор новогоднего представления для ребенка только на первый взгляд кажется делом простым. Вариантов много, все зазывные и многообещающие, а вот какой понравится именно вашему малышу? Мы выбрали для вас интересные варианты на разный возраст: от 1 года до тинейджеров.

Интерактивный мюзикл для поколения next «Новогодняя битва магов»: следим за приключениями Маши и Снежной Ба и помогаем им всеми силами

«Новогодняя битва магов» - новый интерактивный проект для всей семьи от минского Театра «Территория мюзикла». Этот современный спектакль придумали и воплотили в жизнь молодые белорусские авторы Наталья Марчук и Илья Поляков. В «Новогодней битве магов» есть все, что необходимо для создания у зрителя ощущения самого сказочного праздника в году: яркие персонажи, экшен, чудеса и магия, современные ритмы и полное вовлечение в сюжет. Тут юным зрителям предложат стать участниками действа: поддерживать полюбившихся персонажей, кричать, топать и производить магические заклинания.

Немного о сюжете: конец декабря, школьница Маша спасет Снегурочку и Деда Мороза из магического плена. Для этого ей предстоит пуститься в рискованное путешествие, где помощь придет от бабушки всех снеговиков Снежной Ба, а палки в колеса будут ставить колдунья Мурзина, ее ученик волшебник-неудачник Леонадий, а также Кошмарик и Тоска Зеленая.

Мюзикл «Новогодняя битва магов»:

14 декабря, 15.00, ДК профсоюзов;

22 декабря, 14.30, 16.30, 18.30, ДК МАЗ;

25 декабря, 18.30, ДК МАЗ;

27 декабря, 11.00, ДК МАЗ;

28 декабря, 18.30, ДК МАЗ;

29 декабря, 18.30, ДК МАЗ;

30 декабря, 11.00, 14.00, ДК МАЗ;

31 декабря, 12.00, ДК ветеранов.

Билеты: от 8 руб.

P.S. А вот семьи с детьми-подростками Театр «Территория мюзикла» приглашает вечером 12 декабря на «Обыкновенное чудо». Эта взрослая сказка Евгения Шварца о силе и хрупкости любви злободневна во все времена! Пусть ее прочувствуют и ваши тинейджеры.

Тел. (033) 353-32-07, (044) 763-32-07, (017) 327-85-56.

Сайт: musicals.by

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Три проекта: классический «Щелкунчик», детективный «По следам Нового Года» и мультяшный «Тролли. Новогоднее чудо»

Театральная мастерская Наталии Башевой под Новый год предлагает на выбор три семейных проекта, каждый из которых замечателен по-своему. После каждого шоу - новогодняя программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Для любителей классики - новогоднее шоу «Щелкунчик». Мари, Щелкунчик, солдатики и армия Мышиного короля снова оживут в преддверии Нового года.

Волшебный спектакль «Щелкунчик» в ДК МАЗ:

21 декабря, 12.00;

22 декабря, 12.00;

23 декабря, 18.00;

24 декабря, 12.00, 14.30;

26 декабря, 10.00, 15.00;

27 декабря, 13.30.

Билеты: 10, 15, 20 руб.

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Для почитателей детективных историй - «По следам Нового Года». Под свист злой вьюги воры обокрали светлицу Деда Мороза. За расследование взялась активная Снегурочка, которая выведет на чистую воду злодеев. Будет много шуток, музыки, танцев, а также колядный бал-маскарад у елки, новогодние угощения, разнообразные фотозоны с любимыми героями.

Новогодняя детективная история «По следам Нового Года» в Доме литератора:

20 декабря, 11.00;

21 декабря, 11.00;

28 декабря, 11.00;

11 января, 11.00.

Билеты: 8, 10, 12 руб.

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Для любителей современных историй - «Тролли. Новогоднее чудо». Это красочный и увлекательный спектакль с любимыми детьми персонажами. Да-да, это те самые тролли: яркие, милые, любящие обнимашки создания. Вместе с бергенами они готовят фееричный новогодний карнавал. Но и здесь не обойдется без козней страшных сил.

Спектакль для детей «Тролли. Новогоднее чудо» в Доме литератора:

22 декабря, 11.00,15.00, 18.00;

25 декабря, 11.00, 15.00, 18.00;

29 декабря, 11.00, 15.00, 18.00;

4 января, 11.00, 14.00.

Билеты: 10, 12, 15 рублей.

Билеты на спектакли можно купить в кассе театра на ул. Фрунзе, 5, оф. 206 или забронировать по телефону: (029) 674-00-92, (029) 674-00-35. Купить билеты - kdtminsk.by.

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Профессиональная Главная елка страны и мимишная Главная елочка

Представление во Дворце Республики на Главной елке Беларуси можно смело назвать новогодним брендом. Нынче это детская сказка «Волшебная профессия» - увлекательный театрализованный и интерактивный рассказ о том, как Дед Мороз был маленьким, в какой школе он учился, какие отметки получал и легко ли стать волшебником. Добрый сюжет, неожиданные повороты событий, прекрасная музыка и невероятные декорации.

Главная елка страны в Большом зале Дворца Республики:

20 декабря - 6 января, 11.00, 14.30, 18.00.

Билеты: 7 - 26 руб., детям до трех лет вход свободный.

Тел. (017) 229-90-39, (017) 229-91-41.

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В Малом зале Дворца Республики по традиции будут проходить представления на так называемой Главной елочке страны. Музыкальную добрую сказку о настоящей дружбе и любви «Новогоднее настроение» подготовил театральный проект «ТриТформаТ», в ролях - ведущие актеры Театра-студии киноактера. Это снежная история с настоящим волшебством, музыкой, песнями, танцами, интерактивом и сюрпризами. Перед началом представления - дискотека у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и Новым Годом.

Главная елочка страны в Малом зале Дворца Республики:

20 декабря - 7 января, 11.00, 15.00 и 18.00. Билеты: в будние дни 10, 12, 15 руб., в выходные - 12, 14, 16 руб.

Тел. (017) 229-90-39, (017) 229-91-41.

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«Привет! Бонжур! Хеллоу!» споет Дима Билан

«Бременские музыканты» едут в Минск. Ледовое шоу приурочено к 40-летию легендарного мультфильма и состоится на самой большой площадке в «Минск-Арене». Серенада Трубадура, песенка Принцессы и Короля - это то, что вызовет ностальгическое и светлое чувство у родителей. Современные технологии, экстремальные полеты над ареной, акробатические трюки и магические фокусы на льду заинтересуют юное поколение. Изюминкой шоу станут песни, озвученные голосами Димы Билана и Александра Реввы. А современную аранжировку песен сделал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии «Эмми», участник победной команды России на «Евровидении-2008» композитор Эдвин Мартон.

Шоу «Бременские музыканты на льду» состоится в «Минск-Арене»:

25 декабря, 15.00.

Билеты: 18 - 45 руб., детям до пяти лет - бесплатно.

Тел. (044) 5-947-947.

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«Ну, где тут форте, где пиано?» - к нам едет неугомонная Маша

В столичном Дворце спорта под Новый год ждем официального шоу от создателей анимационного хита «Маша и Медведь», а именно «Маша и Медведь. Очень детективная история». Авторские песни обещают, а еще на протяжении всего спектакля зрители станут полноценными участниками действа. В новой программе Маша, Медведь и их друзья начинают подготовку к Новому году. Вдруг в одночасье загадочным образом исчезают лакомства со стола и елка с игрушками. Тут явно не обошлось без злого колдовства! Маша берется распутать детективную историю. Забегая вперед, скажем, что даже самый страшный на вид чародей может оказаться белым и пушистым, если отнестись к нему с добром и пониманием.

«Маша и Медведь. Очень детективная история» состоится во Дворце спорта:

27 декабря, 18.30;

28 декабря, 11.00, 14.30,18.00.

Билеты: 10 - 35 руб., детям до трех лет - бесплатно.

Тел. (044) 5-947-947.

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Коза с козлятами и волк - «Динь-Дон, я ваша мама»

Помните знаменитую киносказку «Мама» с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях? Этот прекрасный музыкальный фильм, песни из которого стали хитами на долгие годы, вдохновил участников театрального проекта «Мюзиклэнд» на создание спектакля «Динь-Дон, я ваша мама». Новое театральное прочтение старой сказки - это волшебная праздничная атмосфера, великолепный актерский ансамбль (звезды Театра им. Горького Сергей Чекерес и Вероника Пляшкевич), любимые музыкальные хиты на стихи Юрия Энтина в современной аранжировке.

Музыкальный спектакль «Динь-Дон, я ваша мама» в ДК МАЗ:

21 декабря, 14.30, 17.00;

25 декабря, 16.30;

26 декабря, 18.30;

28 декабря, 11.30, 14.00, 16.30;

30 декабря, 18.30.

Билеты: 5, 7, 9, 13, 15 руб.

Тел. (044) 452-75-33, (017) 278-19-45.

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«Новогодняя СМСка» и квест с межкомпьютерной дискотекой

Молодежный театр эстрады славится своими детским представлениями, которые одинаково любят как малыши, так и взрослые. В этом году в театре полная смена новогоднего репертуара. Под №1 идет детский мюзикл «Новогодняя СМСка», который можно назвать очень социальным. По сюжету девочка Маша живет в детском доме, в Деда Мороза, которому дети пишут письма, не верит и пишет ему об этом смс. Дед Мороз из-за этого вредного сообщения заболевает, и праздник для всех детей под угрозой срыва. Маша хочет реабилитироваться, а помогает ей в этом очень смешной и неуклюжий волшебник, ее Ангел-Хранитель. Девочка попадает в мир волшебных приключений и понимает, как важно верить в чудо Нового года.

Мюзикл «Новогодняя СМСка» в Молодежном театре эстрады:

21 декабря, 11.00, 13.30, 16.00;

22 декабря, 11.00, 13.30, 16.00, 18.30;

23 декабря, 11.00, 13.30;

24, 25 декабря, 11.00, 13.30, 16.00, 18.30;

26, 27 декабря, 11.00, 13.30, 16.00;

28, 29 декабря, 11.00, 13.30, 16.00, 18.30;

30 декабря, 11.00, 13.30, 16.00;

31 декабря, 11.00, 13.30;

1 января,16.00;

2, 3 января, 11.00;

4, 5, 6 января, 11.00, 13.30, 16.00;

7 января, 13.30, 16.00.

Билеты: 10 - 14 руб.

Тел. (017) 222-82-96, (029) 700-33-55, (029) 700-35-05.

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№2 в программе Музыкального театра эстрады в детской новогодней афише - мюзикл-квест «В гостях у сказки». Это новый формат праздничного представления с постоянной интерактивной программой: играми, квестами, танцами, новогодними хороводами. Гости праздника попадут в мир сказочных приключений в стране Смайлолэнд, где познакомятся со смешными персонажами: Смайликой, Буськой, Грустинкой и Знайкой. Зрители оправятся в дремучий лес, в гости к Мишке и другим зверятам, увидят волшебную печку с пирожками, поплавают с большим Китом, проучат злую Акулу и даже очутятся в самом сердце мобильного телефона, где устроят межкомпьютерную дискотеку.

Мюзикл-квест «В гостях у сказки» состоится в Выставочном центре «БелЭкспо» (пр. Победителей, 14»):

24 декабря, 16.00, 18.30;

25 декабря, 11.00, 13.30, 16.00, 18.30;

26, 27 декабря, 11.00, 13.30, 16.00;

28, 29 декабря, 11.00, 13.30, 16.00, 18.30;

30 декабря, 11.00, 13.30, 16.00;

31 декабря, 11.00, 13.30;

2, 3 января, 11.00, 13.30, 16.00;

4 января,11.00, 13.30, 16.00, 18.30.

Билеты: 7 руб.

Тел. (017) 222-82-96, (029) 700-33-55, (029) 700-35-05.

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«Волшебный Новый год малышариков», а также феерия с рыцарями, облаками и гигантским апельсином

Минский дворец детей и молодежи каждый год проводит новогодние представления для детей разных возрастов, в том числе и для самых маленьких - от одного до трех лет. Нынче это шоу-программа «Волшебный Новый год малышариков». Забавная Снеговушка и невероятно милая тролль Розочка приглашают малышей в зимнюю сказку и приключение, полное чудес. На пути к самому волшебному празднику в году ребят ждут веселые игры, зажигательные танцы и, конечно же, любимые песни в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой. В конце путешествия каждый малыш получит заветный подарок и полезное угощение.

Шоу-программа для самых маленьких «Волшебный Новый год малышариков» в кафе «Планета звезд» Минского дворца детей и молодежи.

19 декабря - 8 января (время проведения уточнять у организаторов).

Стоимость: 23 руб. (часовая шоу-программа + подарок + угощение в виде фруктового ассорти).

Тел. (029) 309-33-68, (017) 233-85-34.

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Малышам от трех лет и старше адресована новогодняя феерия «Волшебные приключения в замке Белых Облаков». Здесь будут рыцари в доспехах, сказочные эльфы и прекрасный зал для встречи Нового года. Но Темные силы не дремлют, готовя коварные планы по захвату волшебного замка. Что же ждет зрителей? Светлые силы вместе с ребятами вызовут настоящую метель из белых облаков, серебристые фейерверки из льдинок, наколдуют гигантский апельсин и вместе с белыми медведями устроят новогодний карнавал.

Новогодняя феерия «Волшебные приключения в замке Белых Облаков» в Мраморном зале Минского дворца детей и молодежи:

18 декабря - 10 января (время проведения уточнять у организаторов).

Стоимость: 15 руб. (детский билет + подарок).

Тел. (044) 591-92-12, (017) 233-72-99.