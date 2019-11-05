«Сократить декретный отпуск на год? Cначала поднимите мою зарплату до уровня пособия!»

Когда-то в СССР декретный отпуск был 112 дней, потом в 70-х годах его постепенно довели до года. При этом никаких пособий до начала 80-х вообще не выплачивали. Затем находиться в декрете можно было до трех лет, но пособие выплачивали лишь первый год. Только в 1991 году появился трехлетний отпуск, все время которого маме выплачивают государственное пособие. Так в Беларуси появился один из самых продолжительных оплачиваемых декретных отпусков в мире (см. «А КАК У НИХ?»). При этом рождаемость в нашей стране продолжает падать, а чтобы обеспечить всех рожениц пособиями на 3 года, нужно откуда-то эти деньги взять. Учитывая, что бюджет на следующий год у нас впервые за все время запланировали с дефицитом, это колоссальная нагрузка на него. Которая в итоге ложится на плечи жителей страны, формирующих этот бюджет…

Идеи о том, чтобы уменьшить декретный отпуск, уже не раз озвучивали в последнее время довольно часто. В 2015 году экс-министр труда и соцзащиты Антонина Морова назвала трехлетний отпуск по уходу за ребенком расточительством и привела цифры: 70% женщин не пользуются правом быть в отпуске три года полностью, потому что им не хватает денег.

Спустя год в статье, опубликованной «Белорусским экономическим журналом», помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый предложил сократить декретный отпуск до двух лет. Мол, белоруски больше всех сидят в декрете, тогда как в России - полтора года, а в Казахстане - вообще один год.

В Беларуси мама, которая работает больше, чем на полставки, теряет половину пособия. Фото: pixabay.com.

Эксперты: декрет сократить на треть, а пособие оставить таким же

Эксперты Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова и Лев Львовский в своем недавнем исследовании «Демография и экономический рост» тоже не нашли ничего хорошего в трехлетнем отпуске по уходу за ребенком в Беларуси. Почему? Прежде всего потому, что женщины не вносят вклад в ВВП, пока находятся в декрете. А по статистике, в 2018 году в декретном отпуске находилось почти 6% трудоспособного населения.

- Если декретный отпуск уменьшить на треть, то около 2% трудоспособных людей вернется на свои рабочие места. В итоге, по нашим оценкам, рост ВВП за счет увеличения занятости составит 1,3%, - делится соображениями Катерина Борнукова в интервью thinktanks.by.

Вторая проблема - женщины в декрете отстают от работающих коллег по квалификации и устаревают как специалисты. Третья проблема связана с тем, что работодатели боятся трехлетних декретов - отсюда и дискриминация женщин при приеме на работу (отказ в трудоустройстве или зарплата ниже мужской). Эксперты считают, что такое отношение вообще отнимает у женщин желание работать, а следовательно - снижает потребности в яслях. Итог - отрицательное влияние на демографию.

Что делать, чтобы разорвать порочный круг?

- Для начала можно попробовать уменьшить декретный отпуск до двух лет, и это тоже будет длинный по мировым меркам декрет. При этом важно сократить не общий размер пособия, а только время: если государство будет выдавать то же суммарное пособие за более короткий срок, люди не будут говорить, что их обокрали. Пособие не должно сокращаться и в том случае, если женщина в этот период выходит на работу или начинает подрабатывать, - считает Лев Львовский.

Плюс, рекомендуют эксперты, нужно более эффективно использовать уже существующие детские сады и упростить создание частных мини-яслей.

Новость о выводах экспертов BEROC привела к бурной дискуссии в соцсетях «Комсомолки». Большинство комментаторов были возмущены: «Хотите сэкономить - сократите чиновников или увеличьте пенсионный возраст мужикам в МВД!», «Да у этих экспертов просто нет детей!», но некоторые позицию поддержали: «Если будут детские сады, то почему бы и нет?», на что получили контраргументы о вечно болеющих в садах детях.

Международная организация труда считает, что женщине после родов нужно не менее 14 недель отпуска с выплатой как минимум 75% ее средней зарплаты. Фото: pixabay.com.

Мамы: «Что делать, если в садик берут только с трех лет?»

- Я категорически против сокращения времени декретного отпуска! - говорит врач-эндокринолог Вера (была в декрете по уходу за вторым ребенком 3 года). - Четыре с лишним года назад я вышла в отпуск по уходу за вторым ребенком. До декрета я была молодым специалистом в районной больнице, и моя зарплата на момент ухода в декрет была на 20 рублей меньше пособия на ребенка… При этом на работе была огромная нагрузка: район большой, в день по 30 - 40 пациентов. Это сильно выматывает. А так я могла спокойно уделять малышу внимание и получать больше. Кроме того, у нас в районе много новостроек, а значит - сумасшедшая очередь в детский сад. Бабушка живет далеко, а няня для семейного бюджета была бы непосильной ношей. В итоге в садик ребенка взяли только в 3 года, хотя мы стояли в очереди с самого рождения.

А вот женщины с высокой зарплатой и хорошей должностью чаще всего идею трехлетнего декрета не поддерживают.

- Я безумно люблю свою дочь, но после года в декрете я готова была взвыть, - рассказывает юрист Анастасия (была в декрете 1,5 года). - Мало того что сплошной день сурка, так еще и деньги у мужа приходилось брать на всякие мелочи. Я прекрасно понимала, что юристу будет непросто наверстать год вне профессии, а три - вообще невозможно. Только мы получили свидетельство о рождении - стали на очередь в детский сад. Но там «обнадежили», что раньше трех лет очередь вряд ли подойдет. Начали искать няню, сменили штук восемь, пока в итоге не нашли пенсионерку, живущую по соседству и готовую прийти на пару часов по первому требованию. Сейчас она подменяет меня за 3 доллара в час - немало, но выбора нет. С выходом на работу я потеряла половину своего пособия в 300 с лишним рублей, но я неплохо зарабатываю. В целом я за сокращение времени декретного отпуска - правда, до 2,5 года и с гарантией, что ребенка возьмут в сад. Казалось бы, полгода разницы, но по тому, что я вижу, в 2 года многие дети еще не готовы для сада, а в 2,5 - вполне.

Конечно, есть профессии, которые позволяют работать в декрете на дому - программисты, кондитеры, мастера по маникюру, массажисты, репетиторы... В теории можно работать на дому, не терять стаж и при этом платить налоги, пополняя бюджет страны. Но как бы не так! В Беларуси мама, которая работает больше, чем на полставки, автоматически теряет половину пособия по уходу за ребенком. Поэтому многие продолжают работать неофициально.

- Я выходила в декрет в 2008 году, пособие тогда было около 90 долларов, этого хватало разве что на подгузники и еще какие-то мелочи, - вспоминает редактор Ирина. - Я прекрасно понимала, что единовременного пособия хватит максимум на четыре месяца нормального существования. Поэтому решила найти работу, которая бы не занимала много времени, но приносила доход. И нашла три сразу: на одной платили наличные (в обход налоговой, ведь иначе забрали бы пособие), на двух других я писала статьи за гонорары. Иногда в месяц выходило больше, чем на прежней работе - в среднем до 700 долларов в месяц. На работу тратила 2 - 3 часа в день, малыш все это время был рядом, я даже на интервью с ним ездила. Поэтому сокращать или нет декрет - вопрос очень сложный… Но если бы я была, например, хирургом, совершенно определенно, что, сидя дома три года, я бы потеряла квалификацию. Но куда бы я пристроила ребенка до трех лет, если нет бабушек и не зарабатываешь на няню - ума не приложу.

Вопрос о том, куда девать ребенка, пока ты на работе, заботит молодых родителей по всему миру. В разных странах власти решали эту проблему по-своему. Например, в Исландии достаточно было увеличить количество яслей и детсадов и удлинить часы их работы - и рождаемость подросла. В США развиты платные корпоративные детсады - мама работает на девятом этаже, а ее ребенок в это время на первом этаже этого же здания находится в садике под присмотром воспитателя.

- В местности, где уровень зарплат низкий, сумма всех детских пособий может превышать заработную плату, - объясняет социолог Елена Артеменко. - И женщины все чаще предпочитают рожать нескольких детей и надолго оставаться в отпуске по уходу. Это в конечном итоге может привести семьи с детьми в ловушку бедности. Еще одна проблема - коммерческие детские сады и няни у нас не очень развиты, и цены на них часто превышают заработок женщины, выходящей на работу. Поэтому со стороны государства нужно сначала реформировать систему ухода за детьми до 3 лет. Например, взять пример с Франции, где демографическую проблему решили так: государство стало компенсировать часть затрат родителей и на коммерческий детский сад, и на услуги няни. Семьям можно выбирать: родитель сам ухаживает за ребенком и государство компенсирует ему недополученную зарплату или же можно воспользоваться услугами няни, часть затрат на которую вам возместят.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько должен длиться декретный отпуск?

Международная организация труда (МОТ) считает, что женщине после родов нужно не менее 14 недель отпуска с выплатой как минимум 75% ее средней зарплаты. А эксперты Организации экономического сотрудничества и развития уверены, что декретный отпуск дольше 2 лет угрожает карьере женщины, и советуют возвращаться на работу не позже чем через 20 недель после родов. Выходит, по мнению международных организаций, декретный отпуск в идеале должен длиться от 14 до 20 недель с выплатой женщине минимум 75% ее заработка. Средняя зарплата в Беларуси в сентябре 2019 года составила 1128 рублей, значит, пособие на одного ребенка по МОТ должно было быть в среднем 846 рублей. Сейчас оно приблизительно вдвое меньше. Но и декретный отпуск у нас 156 недель вместо 20.

КСТАТИ

Может ли господдержка увеличить рождаемость?

Медицинский журнал The Lancet провел исследование, как изменялась рождаемость во всем мире во второй половине XX века. Оказалось, в 1950 году у каждой женщины было в среднем по 4,7 ребенка, а в 2017-м - всего 2,4. Большинство экспертов сходятся в одном: заставить женщин рожать намного чаще или больше нельзя ни пособиями, ни льготами, ни предоставлением отпуска. На это влияет слишком много факторов: повышение во всем мире возраста первых родов, наличие у семьи жилья, возможность молодой мамы продолжить карьеру, отсутствие кризиса в стране. Статистика говорит: господдержка лишь немного замедляет демографический кризис, но в целом тенденция необратима. Так что рассчитывать на бум рождаемости в развитых странах не приходится, придется учиться зарабатывать больше или распределять бюджетные ресурсы иначе, чем полвека назад. Например, многие государства сделали это за счет увеличения пенсионного возраста.

А КАК У НИХ?

В России отпуск по уходу за ребенком длится три года, но только первые полтора года выплачивается пособие - 40% от зарплаты матери.

В Литве есть право выбирать: быть в декрете один год и получать 90% от своей зарплаты, или два года, но в первый получать 70% зарплаты, а во второй - 40%.

В Исландии декретный длится 9 месяцев, из них 3 месяца с ребенком сидит папа, 3 - мама, еще 3 месяца родители делят между собой.

В Норвегии: или 46 недель с оплатой 100% среднего заработка, или 56 недель и 80% зарплаты.

Отпуск по уходу за ребенком в США длится всего 12 недель, и детских пособий в это время не платят (за исключением нескольких штатов)

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