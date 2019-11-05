Чтение с пользой для глаз: вышел детский приключенческий комикс на белорусском языке

Это начало серии из трёх комиксов, созданной в поддержку благотворительного проекта Белорусского детского фонда и компании А1 «Я вижу!».

История начинается в конце летних каникул в небольшом дачном домике. Главная героиня Алеся находит старый дневник своего дедушки-ученого, после чего жизнь девочки становится похожа на приключенческий детектив. Таинственные шифры, древние камни, космические корабли - все это найдут читатели на страницах комикса. Вскоре после выхода печатной версии комикс также будет доступен в онлайн-формате.

- Проект «Я вижу!» стремится не только своевременно проверять зрение у детей, но и рассказывать, как правильно о нем заботиться. Донести эту информацию школьникам - одна из наших главных задач. Мы уже проводили мастер-классы по правильному питанию и размещали социальную рекламу на билбордах Минска и Бреста. А сейчас решили выйти на новый уровень общения с детьми и предложить им то, что заинтересует их и будет полезным. Комикс - это яркая приключенческая история, литературная игра с читателями, но в то же время его герои говорят о том же, что и наши офтальмологи: как важно сохранить здоровое зрение и вовремя отреагировать на изменения его состояния, - отметили в компании А1.

Авторами истории «Погляд у мінулае» выступили Ольга Алданова и Никита Сенников - представители творческого объединения «Сучасны комікс». Ольга Алданова также создала иллюстрации. «Сучасны комікс» – единственное в Беларуси объединение, куда входят авторы отечественных комиксов. Здесь не только создают комиксы, но и популяризируют белорусский язык и комикс-культуру нашей страны.

- Для Белорусского детского фонда важной составляющей проекта всегда была информационная работа с учителями, родителями, детьми - разговор о важности сохранения зрения, соблюдении зрительного режима, профилактике снижения зрения у школьников. Выявить заболевание и его лечить - это работа врачей. А родителям и учителям важно понимать, как научить детей сохранять зрение и повышать их ответственность за свое собственное здоровье», - рассказал директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.

Комикс рассчитан на детскую аудиторию старше десяти лет. Захватывающие приключения героев, тематические загадки и ребусы, специальные упражнения для глаз - все это поможет юным читателям не только проникнуться историей, но и провести время с пользой для здоровья глаз.

Читатели, которых этот комикс вдохновит сделать собственную историю в картинках, могут отправить их на электронный адрес moderncomicsby@gmail.com (он указан и на обложке) - и получить ответ от профессиональных иллюстраторов. Лучшие из фан-арт работ, которые пришлют любители комиксов, будут опубликованы в одном из выпусков серии «Погляд у мінулае».

СПРАВКА «КП»

«Я вижу!» - масштабный благотворительный проект по диагностике и раннему выявлению заболевания органа зрения у детей из сельской местности в Беларуси. Он реализуется Белорусским детским фондом и компанией А1 при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь. С 2016 по 2018 год в рамках проекта врачи осмотрели 36 800 школьников в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. В 2019-м офтальмологи работают на Витебщине и к концу года планируют обследовать детей во всех сельских районах области.