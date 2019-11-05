«Без подготовки и опыта боев дед в 19 лет принял командование на себя»

«Когда я был маленький, мы с родителями на летние каникулы приезжали в гости к бабушке и дедушке по материнской линии. Оба они воевали - бабушка в партизанском отряде, дедушка на Северном фронте. Я хорошо помню, как каждый мой приезд дед отмечал карандашом мой рост на дверном косяке. С войны он вернулся без одной ноги, и сейчас, взрослый, я понимаю, как же ему тяжело было приседать на протезе возле меня малолетнего, ловить мою непослушную макушку, чтобы сделать отметку, но для нас это была настоящая традиция, и я всегда ждал своего следующего приезда, чтобы посмотреть, насколько я вырос.

О войне дед говорить не любил, фильмы про войну не смотрел, награды с легкостью отдавал внукам поиграть. Только несколько лет назад я нашел в архивах документы и узнал подробнее о его подвиге.

Мой дед - Бекишев Александр Данилович - родился в 1921 году в деревне Горы Россонского района Витебской области. Был родом из крестьянской семьи, призван в армию в октябре 1940 года, служил рядовым красноармейцем в Карелии в 95-м строительном батальоне 14-й армии, где и встретил войну. В горячее время августа 1941 года в бой бросили и необстрелянных солдат стройбата. Линия фронта была сильно растянута, прорехи в обороне закрывали небольшими отрядами наших солдат. Так и группа из 10 красноармейцев, где был мой дед, получила приказ не пропустить врага к шоссе Лоухи - Кестеньга. Дорог в Карелии было мало, а по этой дороге шло обеспечение всего Северного фронта. Окопавшись на 34-м километре трассы, бойцы заняли оборону…

Не имея достаточной военной подготовки, без опыта боев, в свои 19 лет Александр Бекишев принял командование на себя. Подпустив противника поближе, наши солдаты били их из замаскированных укрытий. Не ожидая удара, враг отступил, и тогда Бекишев повел отряд в атаку, выигрывая время, необходимое для подхода основных сил Красной армии. В течение дня маленький отряд под командованием моего деда три раза ходил в атаку, каждый раз успешно отбрасывая врага. К концу дня противник выставил против красноармейцев пулемет, но благодаря смекалке Александру Бекишеву удалось его уничтожить. Из десяти бойцов шестеро были ранены, но вместе с санинструктором мой дед всех их вытащил с поля боя. Раненые, они продолжали стрелять. В одной из атак Бекишев сам был ранен в обе ноги, но полз по земле и продолжал руководить боем до полной победы…

Это был его единственный бой, и он вышел из него победителем. За свой подвиг был награжден орденом Красной Звезды, но раны оказались слишком тяжелыми, одну ногу пришлось ампутировать. Несмотря на инвалидность, до конца войны мой дед оставался в армии, служил в медсанчасти. Закончил войну младшим сержантом, вернулся домой в 1944 году, вырастил двух дочерей, дождался двоих внуков, работал бухгалтером в леспромхозе, в 55 лет умер от рака... Мне тогда было совсем немного лет, но я его хорошо помню, люблю и горжусь своим дедом!

Приезжая теперь в дом моего деда, я подхожу к тому самому дверному косяку, вижу отметки моего роста, сделанные его рукой, и рядышком делаю отметки о росте своего сына - его правнука. Ведь это наша традиция».

Дмитрий ВИШНЕВСКИЙ.

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