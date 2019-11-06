Исчезнувший город: каким был тот Брест, которому исполнилось 1000 лет

Сравнение Бреста с мифологической птицей Феникс, которая возрождается из пепла, уже набило оскомину, но это самая подходящая метафора. Город пережил разрушения и пожары, здесь вершились судьбы, тайно планировались великие государственные дела… О его триумфе и падении можно было бы снять сериал не хуже популярной «Игры престолов»!

БРЕСТ НА ДВА ГОДА СТАРШЕ, ЧЕМ ВСЕ ДУМАЮТ

- Мне кажется, мы немножко унижаем Берестье - город был больше, чем мы можем себе представить. Слишком важным был этот второй по величине город в Великом княжестве Литовском, а первым была Вильня, - говорит ученый.

Анатолий Гладыщук выпустил трилогию «Замок Берестейский». Автора критикуют за лирику и домыслы, но и зовут на научные конференции как исследователя истории города.Фото: Оксана БРОВАЧ

Анатолий Гладыщук - профессор физики Брестского технического университета. Он был свидетелем раскопок древнего Берестья, которыми занимался археолог Петр Лысенко, и снял на эту тему документальный фильм. История затянула - в итоге Гладыщук выпустил научно-популярную трилогию «Замок Берестейский».

Как появилось Берестье? По легенде, давным-давно некий купец увяз в болоте. Чтобы выбраться, выстелил гать берестой, а позже на переправе основал поселение. Анатолий Гладыщук развеивает популярный миф про бересту:

- Стелить болото корой березы - непрактично!

Вероятнее всего, это был берест - вид вяза, который и поныне встречается в пойме реки Западный Буг, где когда-то был основан город. Отсюда и Берестье.

Вот город, который празднует 1000-летие.Фото: Оксана БРОВАЧ

Еще один факт, который Анатолий Гладыщук опровергает, связан с датой первого упоминания города. Официально отсчет ведется с 1019 года, но краевед уверен - это нелепая ошибка: в «Повести временных лет» как Берестье прочитали совсем другое слово. Первое упоминание о городе он нашел в «Синодальном хартейном новгородском списке старшего извода» XIII века. Там написано, что в 1017 году Ярослав Мудрый «ходил к Берестью». Речь шла о городе над Бугом - том самом, который сегодня можно увидеть в музее «Берестье» рядом с Брестской крепостью.

Средневековый Брест мог выглядеть так. Фото: графическая реконструкция из книги Александра Суворова «Брест-1000. Истоки. Судьба. Наследие». Изд-во «Полиграфика», 2019

- На самом деле сегодня Берестье накрыт крышкой крепости. Ту историю надо копать. В прямом смысле - надо заниматься археологией. Глубже 70 см культурный слой цел и невредим… В этом городе много наслоений: замок, рыночная площадь, потом появились монастыри - один, второй, третий, - говорит краевед.

Оказывается, от средневекового Берестья не осталось и камня на камне. Не зря Корнелюк, который родился под Брестом, пел: «Я иду в этот город, которого нет».

Руины около главного монумента Брестской крепости «Мужество» - это остатки коллегиума иезуитов. Фото: графическая реконструкция Александра Невара.

КОНТРАБАНДА БЫЛА УЖЕ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Каким же был тот город, от которого ничего не осталось? На самом деле - очень развитым, по-настоящему европейским и богатым. Центральное место занимал Берестейский замок. Гладыщук считает, что он появился даже раньше Новогрудского. Его основал Владимир Василькович, князь Волынский и Владимирский.

Музей «Берестье» уникален тем, что в нем можно увидеть оригинальные дома и мостовые XIII века.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Он сделал себе в замке резиденцию. Это был замок первых лиц государства! Благодаря этому в Берестье пришли и водопровод, и монетный двор.

В Берестейском замке решались дела государственной важности: проводились сеймы ВКЛ - что-то вроде современных выездных сессий парламента. На одном из них в 1440 году великим князем литовским был избран Казимир, сын Ягайло. В 1515 году в Берестье утвердили Военный статут ВКЛ. А еще до этого, в 1409 году, в замке на тайный совет собрались польский король Ягайло, великий князь литовский Витовт и подканцлер Королевства Польского Миколай Тромба. Они спланировали военную кампанию против Тевтонского ордена - ее результатом стала победоносная Грюнвальдская битва 1410 года.

Ягайло, Витовт и Миколай Тромба разрабатывают стратегию войны против крестоносцев. Фото: гравюра Николая Гурщенкова, музей «Берестье»

На одной из замковых веж в середине XVI века появился зекгаръ – башенные часы с боем, которые в то время хотел иметь любой европейский город.

Символом средневековой промышленной революции стал водопровод - рурмус, оборудованный в замке. Согласно выводам Гладыщука, в этом вопросе Берестье оказался первым, в других городах водопроводов не было.

Ратуша стала символом свободного и экономически развитого города. Право на самоуправление - Магдебургское право - Берестье получило первым среди белорусских городов и вторым после Вильни в 1390 году.

В берестейской типографии, основанной Николаем Радзивиллом Черным, в 1563 году вышла Берестейская Библия - шедевр книгопечатания и по тем, и по нынешним временам.

Деньги в городе водились благодаря таможне и соли. Берестейцы по Бугу и Висле возили товары на запад, а обратно везли соль. Ее потом перепродавали, а сначала складировали в шпихлере сольном. Занимались этим в основном евреи.

- Витовт понимал, что евреи - та движущая сила, которая может продвинуть торговлю. В итоге Берестье продвинулся так, что здесь жили богатейшие люди. Они владели такими состояниями, что даже королю помогали! - удивляет Анатолий Гладыщук.

В Берестье уже в начале XVI века вовсю работала таможня, взимались пошлины и даже существовала контрабанда. Соль приносила баснословные деньги! В документе от 1513 года говорится, что без малого за два года на солевом шпихлере предприниматели заработали 500 коп. грошей. Для сравнения: в том же году на войну с Московией Вильня выделила 150 коп. грошей, Берестье - 100.

Еще одним способом заработка для берестейцев были солодувни и бровары. Краевед считает, что в белорусском пивоварении Берестье был первопроходцем - упоминание про бочку с пивом он нашел в документе 1525 года.

Церковь Святого Николая, в которой была подписана Брестская уния. Фото: гравюра на титульном листе визитационной книги 1759 года.

В 1566 году в Берестье появилась одна из первых в Беларуси аптека. В 1659 году – мынца, монетный двор. Медные солиды Речи Посполитой, отчеканенные в Берестье, назывались «боратынками» - по имени Тита Ливия Боратини, которому принадлежит идея создать в Берестье монетный двор.

Прославила город на весь мир Берестейская уния 1596 года, объединившая католиков и православных. А в костеле на улице Ленина висит икона Матери Божией Берестейской, которая чудом сохранилась с тех времен до наших дней. По легенде, папа римский Климент VIII подарил ее делегации из Берестья в честь заключения унии. Икону почитают как чудотворную.

Икона Матери Божией Берестейской XVII века чудом уцелела и хранится теперь в костеле Крестовоздвиженском на улице Ленина.Фото: Оксана БРОВАЧ

В начале 1600-х в Берестье пришли иезуиты и принесли доступное образование. В иезуитском коллегиуме хранилось около 2000 томов: это религиозные труды, книги по философии, истории, математике, риторике, сочинения поэтов… В середине XIX века часть библиотеки была безвозмездно передана в Киевский Императорский университет св. Владимира (сейчас Национальная библиотека Украины им. Вернадского).

Доминиканский костел Святой Софии. Графическая реконструкция Александра Невара.

ПОЖАР ЕВРОПЕЙСКОСТИ И НОВАЯ ЖИЗНЬ

- Смертный приговор Берестью был подписан в 1660 году, - продолжает рассказ о старом городе Анатолий Гладыщук. - Тогда был полностью уничтожен город. Полностью! Самое страшное, что погибли почти все люди. В замке спряталось только 2700 человек…

Город и Берестейский замок на гравюре Эрика Дальберга 1657 года. Это, пожалуй, единственное изображение города до его разрушения.

Резню мирного населения в городе в 1660-м устроили московские ратники воеводы Хованского - тогда была в разгаре тринадцатилетняя война Московии против Речи Посполитой. Были убиты все члены магистрата, а от горожан осталась «малая горсточка». Тогда же сгорели все архивы.

Музей «Берестье» уникален тем, что в нем можно увидеть оригинальные дома и мостовые XIII века.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Сразу после этого была попытка отстроить город, но через 30 лет началась война со шведами - снова разрушения. Потом 1812 год - Берестье три раза из рук в руки передавали. А там и строительство крепости началось... Увы, за 150 лет после полного уничтожения до начала строительства крепости на месте старого города Берестье так и не смог вернуть утраченную славу. В империи Бресту была отведена роль уездного города. Почему? Надо было умалить его роль. Прикрывшись тем, что он сгорел, что он незначительный. Гродно стоит в стороне от больших дорог, но стал главным городом губернии, в которую входил Брест. Это было сделано намеренно: построить в Бресте крепость - и загасить пожар европейскости, - заключает Анатолий Гладыщук.

Так выглядел Брест, который мы потеряли. Фото: графическая реконструкция из книги Александра Суворова «Брест-1000. Истоки. Судьба. Наследие»

Вместе с этим Брестская крепость дала городу вторую жизнь. Его отнесли на 2 километра восточнее - туда, где стоит современный Брест. Строились железные дороги, шоссе, приезжали высокие гости… Но это уже был совсем другой город.

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