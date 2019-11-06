Анжелика Агурбаш: В трудные времена Филипп Киркоров предлагал пожить у него дома

В следующем году главная красавица страны Анжелика Агурбаш отметит свой юбилей. С годами певица и артистка становится еще эффектней - где бы ни появилась, все взгляды обращены на нее. Впрочем, впечатляет Анжелика не только своей красотой и талантами, но и житейской мудростью, тем, что сама воспитала троих детей. Неудивительно, что нашу беседу с Анжеликой мы начали с вопросов о семье.

С Филиппом Киркоровым Анжелика дружит семьями, так что называет короля эстрады уже практически родственником.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Детей вырастила сама»

- У меня прекрасная дружная семья, дети искренне любят друг друга и помогают мне. Между нами очень теплая энергетика, - говорит Анжелика. - Старшая дочь Даша абсолютно самостоятельная творческая единица, личность. Она училась в Лондоне в Touch Music School, а сейчас сама преподает, у нее своя вокальная школа. А еще с этого года начала учить вокалу студентов 3 - 4-го курсов в школе-студии Олега Табакова, которой сейчас руководит Владимир Машков. У нее много творческих проектов, и к тому же она заканчивает третье высшее образование, учится на арт-терапевта. Даша сейчас одна из лучших педагогов в Москве. Даже я беру у своей дочери уроки.

Средний сын Никита закончил университет и после практики живет в Милане, работает финансистом-международником. Даша недавно летала к нему в гости, они прекрасно дружат. Кстати, Никита приобрел электропиано и сейчас усиленно занимается. Совершенно неожиданный поворот - решил сочинять музыку. Никита уже полгода самостоятелен, не берет у меня ни цента. Наоборот, спрашивает, что подарить на Новый год! Дочка из Милана привезла мне кроссовки. Это так необычно - я привыкла покупать всем подарки, а не наоборот. Теперь уже меня дети одевают и обувают. Это приятно и радостно.

Анжелика со своими детьми - Никитой, Дашей и Анастасом. Фото: личный архив

А младшему Анастасу уже 15 лет, он выше Никиты, да и стопа у него уже на три размера больше, чем у старшего брата. Готовимся к сдаче экзаменов после 9-го класса и думаем, как продолжить его образовательный и творческий путь. Никита, кстати, помогает ему в алгебре и геометрии. Даже когда приезжает в отпуск к нам в Москву, занимается с ним очень ответственно математикой. Следит за тем, чтобы брат ходил в тренажерный зал и занимался спортом. Так что Анастас - под чутким присмотром брата.

В общем, Анастас - многогранная широкая личность, любит заниматься самообразованием, много читает, увлекается наукой и возможными новыми направлениями и течениями в мире. Пока неизвестно, как он проявит себя во взрослой жизни, потому что возможностей у него сейчас много. Наша с ним задача - найти правильный путь, чтобы продолжить его в высшем образовании.

- Он ведь увлекался японским аниме?

- Да, учит японский язык и рисует ежедневно, в основном графику. Буквально не выпускает карандаш из рук!

- Никита не планирует сделать вас бабушкой?

- Вроде как Даше уже пора, но дочь говорит, что не представляет меня пока в роли бабушки. Хотя на самом деле я уже морально готова нянчить внуков. Вот говорю это сейчас, а сама не могу пока осознать и представить. Думаю, что дети не смогут называть меня бабушкой, будут называть Анжеликой (смеется).

Даша замуж не торопится, хотя поклонников у нее много. Она, как и мама, стала очень разборчива в мужчинах. Говорит, что ее подруги, которые вышли замуж рано и родили детей, не получили такой мощной реализации в жизни, какую получает она. Ей 30 лет, я считаю, что у нее есть 4 - 5 лет, чтобы реализовываться и выходить замуж. Сейчас же сместились акценты - раньше, если ты до 20 лет не вышла замуж, считалась уже старой девой. А сейчас, наоборот, выходить замуж до 30 лет считается глупостью. На самом деле никаких правил и законов нет - замуж нужно выходить по большой любви. Все остальное не имеет смысла.

Что касается Никиты - он так давно уже встречается с девушкой, что мы ее называем «наша невеста Ксения». Сами они не особенно торопятся узаконить отношения, тем более что оба только закончили университет. Современная молодежь, живущая на перспективу, форсирует события в плане личной жизни. Но я надеюсь, что весной все же будет свадьба, мы очень хотим этого, обсуждаем и потихонечку подбиваем к этому шагу. Мы с родителями Ксении старой формации, нам хочется, чтобы все было официально, ну и чтобы внуки были. Кстати, мы с удовольствием общаемся: они приезжают к нам в Москву, а мы к ним в Минск. Всегда говорю детям: имейте в виду, люди женятся не только друг на друге, но и на окружении друг друга. В этом смысле Никите и Ксении очень повезло.

- Ваши дети общаются со своими отцами?

- К сожалению, нет. Вернее, это отцы не общаются с ними. Как-то странно даже, что так сложились обстоятельства - почему-то мужья решили, что им это не надо. Так что я могу сказать, что вырастила детей сама. Никто не помогал и не помогает мне ни морально, ни тем более материально.

«Девочкам нашей семьи повезло с генами»

- Кто вас по-прежнему связывает с Минском?

- Мама, брат, племянницы... Мои друзья художник Андрей Смоляк с женой Ольгой. Недавно мы вместе летали на открытие выставки Смоляка в Эстонии, она проходит до сих пор в Таллинне в древнем замке Фалль и пользуется большим успехом у зрителей. А после Таллинна выставку ждет Европа. Думаю, что конец года мы будем вместе праздновать в Беларуси.

- Знаю, что у вашей мамы в этом году был юбилей…

- Еще в январе. Она очень не хотела праздновать, но мы ее уговорили и сделали очень теплый семейный праздник. У нее же двое детей и шесть внуков. Мы создали специальную группу в соцсети, где выкладывали ей поздравления. Внуки пели для нее, было множество творческих сюрпризов. Зная, что у моей мамы юбилей, российский Союз женщин передал для нее корону и ленту «Женщина мира». Так что мы ее короновали! Мама была счастлива. Как говорит она сама, зарядили ее энергией еще на долгие годы. Мама внесла огромный вклад в образование внуков, помогла мне воспитать Дашу, Никиту, который учился в Минске и уже после колледжа уехал получать образование в Лондоне.

В этом году мама Анжелики - Валентина Михайловна - отметила юбилей. Фото: личный архив

- Ваша мама Валентина Михайловна выглядит потрясающе!

- Да, и я считаю, это наша такая порода. Я не подпускаю к себе никакой тяжелой артиллерии в виде косметологов. Говорю всем: моей маме 70 лет, а выглядит на 50. Значит, и я смогу. Смотрите, Даше ведь уже 30 лет, а выглядит на 19 - 20. Когда ее студенты узнали, сколько ей лет, у них был шок! Они-то ломали голову, почему их ровесница преподает. В общем, девочкам в нашей семье очень повезло с генами.

- Продолжается ли ваше сотрудничество с Белкоопсоюзом по производству шуб?

- Год был очень плодотворным, в Москве прошло много мероприятий, где я выполняла представительские функции. Надо было заявить о существовании бренда GNL Angelica (что расшифровывается как Genius, National, Lovely (гениальное, национальное, любимое). И уже есть результат - ему присудили Brаnd Fashion Award в России, то есть он стал главным новым брендом на рынке. Коллекция сейчас в Москве и готовится к сезону продаж. С 5 ноября она поступила в торговые представительства и главные бутики Москвы, где ее можно посмотреть и приобрести.

- Вы ведь обещали и Филиппу Киркорову шубу показать…

- Он меня в ней видел уже неоднократно. И, надеюсь, в этом году будет носить меховой капюшон цвета лисы, который у нас так и проходит под кодовым названием «Филипп Киркоров».

- Вы слышали, наверное, что он недавно приезжал в Минск на день рождения актрисы Веры Поляковой?

- Да, мы общаемся и дружим. Кстати, на концерте Киркорова в Минске мы виделись с министром Владимиром Макеем и с его супругой Верой. Для Филиппа это совершенно нормально - приехать на день рождения. Он выступал на моем сольном концерте в Кремлевском дворце, а я выступала у него на концертах, вела творческий вечер его отца Бедроса. У нас уже практически родственные связи с Филиппом! И, поверьте, вопрос денег вообще никогда не стоял между нами. Всем почему-то кажется, что артисты такого уровня выступают только за деньги. Если мы собираемся у наших друзей на празднике, и я, и Филипп поем не за деньги, естественно. Он успешный коммерчески артист, но добрые человеческие отношения он очень ценит. Я знаю это, как никто другой: Филипп был первым, кто мне позвонил, когда я оказалась в трудной ситуации, осталась на улице с детьми. Он сказал: Анжелика, ты можешь заселиться в мою квартиру, которая сейчас пустует. Готов был дать денег, оказать любую помощь. Я не воспользовалась его предложением, сама справилась. Но его предложение дорогого стоит! Я прекрасно знаю, что если позвоню Филиппу и попрошу его о помощи, либо он позвонит - вопросов не будет. Филипп широкой души человек, он много занимается благотворительностью, и совершенно бескорыстно. Он любит и умеет дружить.

На дне рождения Валентины Михайловны Ялинской. Фото: личный архив

«Хочу жить своей реальной жизнью, а не виртуальной, в соцсетях»

- Расскажите, чем будете радовать зрителей?

- В Москве начался мой четвертый театральный сезон, с большим успехом отыграли первый спектакль «Король Треф - карта любви» в Культурном центре Эммануила Виторгана. Спектакль пользуется большим успехом, некоторые зрители смотрят его по 10 раз! Для меня это удивительно. Уже расписан график гастролей.

- В конце августа у Виторгана родилась дочь - а ведь ему уже 79 лет!

- Эммануил поглощен дочками - он расцветает, когда они рядом. Они дают ему столько жизненных сил! Этель и Кларочка были на репетициях, наблюдать за ними - одно сплошное удовольствие! Этельке уже годик, она бегает и танцует, ну а Кларочка пока еще очень маленькая. Мы поддерживаем Эммануила и всю его семью и желаем им здоровья! Если раньше у нас были посиделки до утра после спектакля, то теперь Виторган спешит домой к детям.

Сейчас я рассматриваю еще один театральный проект, и, если позволит гастрольный график, меня можно будет увидеть в еще одном спектакле в Москве.

- А что касается музыки?

- Новая песня «Мне любви твоей мало» сейчас активно звучит на всех главных радиостанциях Москвы. 4 ноября снимаем с большой творческой командой стилистов, режиссеров и фотографов стильный клип.

- В следующем году у вас ведь тоже юбилей.

- Двойной, еще и 30 лет на сцене! Очень хочу приехать с большим гастрольным туром в Беларусь. Мы прорабатываем возможность заехать во все области Беларуси и в знаковые для меня города. Это будет не коммерческий, а ностальгический творческий тур - для души, для сердца, для эмоций. Очень соскучилась по публике и вижу, что публика тоже скучает по мне. В этом году я пела на «Дажынках» в «Борисов-Арене», на Дне Независимости во Дворце Республики и видела, как тепло меня встречали зрители. Это очень приятно.

Маленькая Анжелика мамой Валентиной Михайловной. Фото: личный архив

- Вы с удовольствием говорите о детях и почти ничего - о вашей личной жизни…

- Эта тема сейчас абсолютно закрыта. Мне хватило разговоров о своей жизни раньше. Если следите за моим Инстаграмом, я крайне редко размещаю сейчас фото даже с детьми. Мне это больше не нужно, хочу прожить свою реальную жизнь, а не в соцсетях. И если бы не публичная профессия, я бы уже закрыла все свои профили в интернете. Просто помощники очень ругают меня за это. Сейчас мне очень комфортно жить тихо, сама с собой. Да и работать так получается гораздо эффективнее.

Я стараюсь как можно больше времени уделять теперь Анастасу, у него сложный и ответственный возраст. Больше чем на два дня я не уезжаю из дома. Хотя он абсолютно самостоятельный и ответственный молодой человек, прекрасно справляется сам, может собраться в школу, приготовить обед и ужин. Когда я еду с концерта, могу позвонить ему и попросить приготовить что-нибудь вкусное - и он с удовольствием соглашается. Его любимый шеф-повар - Рамзи Гордон, рецепты которого Анастас смотрит в интернете. Сын уже прекрасно справляется с мясом, итальянской пастой, а блины жарит намного лучше меня! Когда он готовит, даже прикасаться ни к чему на кухне мне не разрешает. Так что я счастливая мама, вырастила детей и сейчас наслаждаюсь плодами своих трудов. У меня такой этап, когда могу наконец расслабиться.

Кадр из фильма «Экзамен для директора», Анжелика сыграла в нем в 16 лет.

ДОСЬЕ «КП»

Анжелика Ялинская родилась в Минске. Родители развелись, когда девочке было 10 лет. С тех пор с отцом Анжелика почти не общалась. В 16 лет снялась в главной роли у Александра Ефремова в фильме «Экзамен на директора». Победила в конкурсе «Мiнская прыгажуня - 1988», а через 3 года стала «Мисс фото СССР». Позже участвовала в «Миссис Россия», который также выиграла. Проработала в ансамбле «Верасы» 5 лет, после чего ушла в свободное плавание и стала лауреатом конкурсов «Славянский базар», «На перекрестках Европы», «Золотой шлягер». В 2005 году участвовала в «Евровидении», а ее продюсером стал Филипп Киркоров. В 2015 году Анжелика принимала участие в шоу «Один в один!», где блистательно представила образы Аллы Пугачевой и многих других. И заняла в шоу 4-е место.

Анжелика Ялинская на кастинге "Мiнскай прыгажунi" в купальнике, который мама девушки сшила из двух платков.

Анжелика Агурбаш была трижды замужем. Первым мужем певицы стал актер Игорь Линев, от которого Анжелика родила дочь Дашу. В 1997 году певица состояла в гражданском браке с тренером по бодибилдингу Валерием Бизюком. У пары родился сын Никита. С 2001 по 2012 год Анжелика была замужем за крупным российским предпринимателем Николаем Агурбашем, от которого у нее сын Анастас.

Анжелика времен «Верасов».

Сейчас заслуженная артистка Беларуси, у певицы 9 альбомов, снялась более чем в 10 сериалах и картинах.