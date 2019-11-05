«В том году за три мешка картошки отдали 25 рублей, а в этом году - где-то 45. И все равно выгодно»

«Зачем покупать мешки картошки, лука и морковки, если все можно круглый год купить в соседнем магазине?» – говорят одни. «Зачем таскать всю зиму овощи из магазина и переплачивать, если можно закупиться впрок на ярмарке?» - считают другие. Мы выслушали разные стороны и подсчитали, есть ли смысл в оптовых закупках.

Александр закупается овощами уже несколько лет, с момента открытия сельхоз ярмарокФото: Павел МАРТИНЧИК

“Это выгодно и удобно”

Минчанин Александр Касперович – водитель, его жена – бухгалтер. Им немного за 30, женаты почти десять лет, и последние пять лет запасаются овощами на зиму. Толчком к этому стал поход на одну из первых сельхозярмарок в Минске.

- Первый раз пошли на ярмарку просто из любопыства – посмотреть, что там и почем продается, - рассказывает Александр. - Посмотрели, закупились, и каждый год теперь ездим. У нас есть дача, но там мы ничего не сажаем, нет желания горбатиться потом на этих плантациях. Мы молодые, на даче хочется отдохнуть: рыбалка, лес. Так, по мелочи выращиваем – картошки, лука и морковки по чуть-чуть, чтобы летом поесть. Яблоньки и груши еще посадили. А так все на ярмарках покупаем.

Александр с супругой запасается на зиму картошкой, морковкой, капустой, свеклой и луком. Картошки покупают около 100 кг, всего остального – по 10-20 кг. Хранят свои запасы в ящике на балконе и в гараже.

– Это удобно: все сразу кучей взял – и до весны хватает. И выгодно по сравнению с покупкой овощей в магазине. Вот последний раз я видел в магазине картошку по 70 копеек килограмм, а на ярмарке цена была - 40-45 копеек за килограмм. Это уже с килограмма разница, а со 100 килограмм существенно получается. Хотя цены выросли в этом году заметно. В прошлом году за три мешка картошки отдали около 25 рублей, а в этом году - где-то 45. И

Еще Александра не устраивает качество магазинной продукции:

- Та же картошка часто и мятая, и битая. А на ярмарке есть выбор, еще и поэтому я за этот вариант.

Алексей не видит целесообразности в том, чтобы запасаться овощами на зиму

«Я не бачу вялікай мэтазгоднасці»

Алексей Волобуев из Солигорска - инженер в строительной организации, его жена сейчас находится в декрете со вторым ребенком. Овощами на зиму его семья не запасается.

– Мы не ядзім столькі бульбы, каб яе мяхамі везьці. Яе яшчэ недзе захоўваць трэба у кватэры, незразумела, дзе. Агародніна ў гіпермаркетах зараз увесь час ёсць. А агуркоў і капусты не набярэш столькі, да і не такая гэта эканомія, каб гэта захоўваць, – говорит глава семейства.

В их семье каждый день делают салаты, и овощи покупают в магазинах по мере необходимости: помидоры, огурцы, капусту, латук, салатные наборы. По цене они доступны в любой сезон.

- Зараз не нейкія 90-ыя. І нават калі ў цябе не надта вялікі дастатак, на ежу дакладна хопіць. Гэта не 18-е стагоддзе, зараз не атрымаецца памерці з голаду. Нават у Беларусі з нашай эканомікай. Таму я не бачу ніякай эканамічнай мэтазгоднасці ў тым, каб набываць бульбу мяхамі, нават калі ёсць нейкі гараж. У прыватным доме – магчыма. Але тыя ж самыя агуркі ці памідоры не захаваешь. А бульба, морква, капуста ў параўнанні з іншым каштуе капейкі. Толькі калі ты гэтую бульбу і моркву цэлымі днямі ясі, тады можа нейкая эканомія на аб’емах выйдзе. А так зручней набыць у краме, усё роўна туды ходзiш кожны дзень па малако ці хлеб, - рассуждает Алексей.

Такой подход, признается Алексей, не одобряют ни его родители, ни родители жены. И дело даже не в экономии.

–Бацькі засаджваюць гектары, працуюць ўсё лета, хоць з эканамічнага пукнту гледжання гэта не вельмі мэтазгодна, пытаюцца нас прымусіць дапамагаць. А потым спрабуюць нам ўсё гэта напіхаць. Гэта ж “сваё”, яны ж вырошчвалі, стараліся. Ты не бярэш – бацькi крыўдзяцца. А нам ня трэба столькі, нам прасцей ў краме ўсе набыць, - объясняет свою позицию Алексей.

Единственное, чем запасается его семья на зиму, – ягоды. В холодное время года они стоят действительно дорого и запастись ими в сезон выгодно.Землянику собирают сами в лесу, клюкву и вишню для заморозки покупают на рынке.

Татьяна в этом году планирует сделать запасы яблок и картофеля

«Назапашивать – это белорусская традиция»

Журналист Татьяна Гусева из Слуцка живет в частном доме с двумя детьми. Она считает, что «назапашивать - это белорусская традиция», и приобщиться к этой традиции Татьяна решила с этой осени. До этого ее запасы ограничивались замороженными ягодами и зеленью, теперь она планирует закупиться яблоками и картошкой.

- Этот год у нас был не яблочный. И я прикинула, что зимой в магазине яблоки будут стоить как бананы. Да и белорусских яблок в магазинах зимой не найдешь. Тем более, закупиться сейчас можно не выходя из дома. Я нашла объявления «ВКонтакте» на слуцкой барахолке. Яблоки могут привезти прямо домой, это очень удобно. Скоро закажу себе пару ящиков, - говорит Татьяна.

Картошку же заготовить впрок она решила из-за низкого качества той, что продают по весне в магазинах:

- Бывало, я удивлялась, как не стыдно продавать червивые гнилушки. В сетке она выглядит неплохо, а приходишь домой и начинаешь чистить - все идет в мусорку. К тому же прошлой зимой перед Новым годом картошка стоила по полдоллара за килограмм. Сейчас можно дешевле закупиться, и это будет отборная продукция.

Делать закупки Татьяна планирует у знакомых бабушек, которые продают картошку, но брать сразу несколько мешков не хочет – предпочитает купить по паре сеток на пробу, и если понравиться, взять еще.

- Мне так удобнее, разной картошки можно попробовать и других овощей, - поясняет случчанка. - Я и на рынке предпочитаю покупать продукты именно с рук у бабушек, у меня их уже целая «сеть». Одна звонит и предлагает домашние яйца, другая - картошку, есть свой дед, который привозит мёд. Мои «поставщики» сами все выращивают, а не перекупают у кого-то для перепродажи. И я хочу поддержать их, потому что как нам без них не жить, так и им без нас.

Татьяна уверена: мы то, что мы едим. Именно поэтому она старается следить за качеством продуктов. Она уже готова голосовать рублем за чистые продукты, но пока их в продаже не так уж и много, в Слуцке, где она живет, есть всего одна эко-лавка.

Говорит, недавно была на эко-рынке в Вильнюсе и видела, как там закупался овощами владелец одной из крупных известных торговых сетей. На этот же рынок приезжают за продуктами для своих заведений владельцы баров и ресторанов.

- Да, эко-продукты стоят дороже, поэтому у нас пока это не очень развито, но и в Вильнюсе, как мне рассказали, люди не сразу заинтересовались ими, а сейчас ситуация меняется, эко-рынки пользуются все большей популярностью, - говорит Татьяна.

СЧИТАЛКА «КП»

Мы посчитали, сколько денег уйдет, если закупаться овощами впрок на ярмарке и если покупать их в магазине. Для расчета мы узнали, сколько овощей в месяц съедает одна из семей. Стоит учитывать, что зимой цены на овощи традиционно растут, а значит, разница в тратах будет более весомой.