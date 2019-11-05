2019-11-05T16:17:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Бывшего сотрудника Следственного комитета судят в Минске за подстрекательство к даче взятки

Свою вину Андрей Качур признает полностью
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
В суде начали рассматривать дело в отношении бывшего сотрудника СК Андрея Качура.В суде начали рассматривать дело в отношении бывшего сотрудника СК Андрея Качура.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Изменить размер текста:

В суде Советского района Минска начали рассматривать дело в отношении бывшего сотрудника Следственного комитета Андрея Качура. Он работал в СК с 2012 по 2019 год, занимался укомплектованием кадров и идеологической работой в Центральном аппарате СК.

О его отставке стало известно в феврале этого года, тогда же должности лишился начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления СК по Минску Илья Волозин.

1 марта эту информацию подтвердил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

- Пока проводится проверка или возбуждено уголовное дело, в интересах следствия детали раскрывать нельзя. Но они действительно отправлены в отставку в связи с получением информации, достаточной для принятия такого решения.

Андрей Качур не задержан, он находится под подпиской о невыезде. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Андрей Качур не задержан, он находится под подпиской о невыезде.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

По словам Носкевича, информацию получили от смежного ведомства. Андрей Качур не задержан, он под подпиской о невыезде.

Вместе со своим защитником он входит в зал суда за три минуты до начала процесса. Обвиняемому 49 лет, сейчас он работает у предпринимателя с такой же фамилией по договору подряда. На вопросы суда о госнаградах отвечает, что в 2018 году по указу президента он получил награду «За безупречную службу». Андрею Качуру предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взятки.

Прокурор Сергей Гиргель ходатайствовал о проведении уголовного дела в закрытом режиме, обосновав тем, что это дело выделено из другого дела, о мошенничестве, которое еще расследуется. Документ с такой же просьбой пришел в суд из Центрального аппарата Следственного комитета. И защитник обвиняемого, и сам Андрей Качур ходатайство поддержали.

Свою вину Андрей Качур признает полностью. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Свою вину Андрей Качур признает полностью.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Суд совещался больше получаса и принял решение рассматривать дело в открытом режиме, пояснив, что закрытый процесс будет нарушением принципа гласности судебного заседания.

В обвинении сказано, что преступление Андрей Качур совершил с июня по август 2017 года. Тогда он узнал, что в отношении бизнесмена Андрея Казачка возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В июне 2017-го Качур встретился в парке Горького с Казачком и убедил, что можно «решить» его вопрос - ему будет назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание с отсрочкой. Для этого нужно дать взятку компетентным сотрудникам в Следственном комитете.

Деньги Казачок передал в два этапа - сначала 20 тысяч, потом еще 5.

- Вину признаю полностью, - высказался об обвинении Андрей Качур.

Как стало известно в суде, в феврале 2019 года Андрей Казачок написал явку с повинной, в которой признался, что передал Качуру 25 тысяч долларов, чтобы тот передал их Илье Волозину - его отдел занимался расследованием дела Казачка. Взамен он рассчитывал получить наказание с отсрочкой исполнения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Кадровые перестановки в «Динамо» после антирекорда: ушел лучший распасовщик Шор
В Беларуси за неуплату налога на недвижимость ограничат выезд за границу и права на вождение авто
Лукашенко находится в Эмиратах уже 6 дней. Чем он занимается - неизвестно
В Минске презентовали новые электропоезда для метро, которые начнут работу в 2020 году
Крупные денежные призы разыграют сегодня в Минске
Теплый ноябрь в Беларуси: во многих городах обновлены температурные рекорды
На этой неделе больницы и поликлиники изменят график работы
В Бресте задержали водителя: ехал без прав, не пристегнутый, вдрызг пьяный
«В просветах пробежал слон». Астрономы сняли пролетевший над Минском метеор
Ремонт дорог и выплата кредитов. Куда еще пойдут деньги с дорожного сбора?
«Дядя угостил». В Мостах мужчинах выращивал марихуану и давал ее племяннику
В Оршанском районе лось выбежал под BMW: есть пострадавшие
Эйсмонт объяснила о «не наших войнах»: «Полное искажение сути»
В Калинковичском районе вместо браконьеров попались наркодилеры
«Забрал часы, а потом вернулся за сумочкой»: спящую брестчанку обокрал 18-летний парень
Несовершеннолетний игроман украл с карточки минчанки почти $1000
В Витебске 63-летнего рабочего убило рухнувшей металлоконструкцией
Белорусский турист пытался запрыгнуть в нишу для шасси самолета, чтобы пролететь в ней 2000 километров до острова в Тихом океане
В Гродно водитель автобуса, который переехал пассажира, получил 2 года «химии»
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 5 ноября
«Тело закопали в лесу недалеко от дома». В убийстве мужчины в Докшицком районе подозревают его сына
В Речице диспетчер продавал украденное топливо, а деньги тратил в букмекерской конторе
В Витебске мужчина перебегал пути перед поездом - и попал в больницу с поврежденными ногами
Лукашенко находится в Эмиратах уже 5 дней. Чем он там занимается?
Погода в Беларуси на 5 - 10 ноября: дожди и до 16 градусов тепла
«Сын до сих пор не найден!»: продолжаются поиски 5-летнего Михаэля
В Минске ночью столкнулись такси и каршеринговый автомобиль
В Микашевичах пятилетний ребенок выпал с 8-го этажа
Под Гродно легковушка насмерть сбила водителя большегруза