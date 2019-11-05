Бывшего сотрудника Следственного комитета судят в Минске за подстрекательство к даче взятки

В суде Советского района Минска начали рассматривать дело в отношении бывшего сотрудника Следственного комитета Андрея Качура. Он работал в СК с 2012 по 2019 год, занимался укомплектованием кадров и идеологической работой в Центральном аппарате СК.

О его отставке стало известно в феврале этого года, тогда же должности лишился начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Управления СК по Минску Илья Волозин.

1 марта эту информацию подтвердил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

- Пока проводится проверка или возбуждено уголовное дело, в интересах следствия детали раскрывать нельзя. Но они действительно отправлены в отставку в связи с получением информации, достаточной для принятия такого решения.

Андрей Качур не задержан, он находится под подпиской о невыезде.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

По словам Носкевича, информацию получили от смежного ведомства. Андрей Качур не задержан, он под подпиской о невыезде.

Вместе со своим защитником он входит в зал суда за три минуты до начала процесса. Обвиняемому 49 лет, сейчас он работает у предпринимателя с такой же фамилией по договору подряда. На вопросы суда о госнаградах отвечает, что в 2018 году по указу президента он получил награду «За безупречную службу». Андрею Качуру предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взятки.

Прокурор Сергей Гиргель ходатайствовал о проведении уголовного дела в закрытом режиме, обосновав тем, что это дело выделено из другого дела, о мошенничестве, которое еще расследуется. Документ с такой же просьбой пришел в суд из Центрального аппарата Следственного комитета. И защитник обвиняемого, и сам Андрей Качур ходатайство поддержали.

Свою вину Андрей Качур признает полностью.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Суд совещался больше получаса и принял решение рассматривать дело в открытом режиме, пояснив, что закрытый процесс будет нарушением принципа гласности судебного заседания.

В обвинении сказано, что преступление Андрей Качур совершил с июня по август 2017 года. Тогда он узнал, что в отношении бизнесмена Андрея Казачка возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. В июне 2017-го Качур встретился в парке Горького с Казачком и убедил, что можно «решить» его вопрос - ему будет назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание с отсрочкой. Для этого нужно дать взятку компетентным сотрудникам в Следственном комитете.

Деньги Казачок передал в два этапа - сначала 20 тысяч, потом еще 5.

- Вину признаю полностью, - высказался об обвинении Андрей Качур.

Как стало известно в суде, в феврале 2019 года Андрей Казачок написал явку с повинной, в которой признался, что передал Качуру 25 тысяч долларов, чтобы тот передал их Илье Волозину - его отдел занимался расследованием дела Казачка. Взамен он рассчитывал получить наказание с отсрочкой исполнения.