КП Беларусь
В Минске украли инсталляцию, которая должна была напомнить о человеческих ценностях
Кот в гнезде, дети, обвязывающие шарфом дерево, парень с цветами, - такие инсталляции появились на улицах Минска 4 ноября. Их установили представители социальной сети
Инсталяцию кот в гнезде украли через несколько часов после установки. Фото предоставлено организаторами
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Инсталляции появились возле кофейни «Зерно» на проспекте Независимости, у кинотеатра «Октябрь», в сквере на Толбухина, а также возле ТЦ «Счастье». Скульптуры создал белорусский художник Андрей Бусел. Они сделаны из бывших в употреблении материалов: полиэтилена и скотча.
Однако уже через несколько часов после установки фигуру кота в гнезде, размещенную в районе станции метро «Восток», украли. В ГУВД Мингорисполкома сказали, что с заявлением о ее пропаже к ним никто не обращался.
Инсталяции появились на улицах Минска 4 ноября. Фото предоставлено организатором