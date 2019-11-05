В Минске украли инсталляцию, которая должна была напомнить о человеческих ценностях

Инсталляции появились возле кофейни «Зерно» на проспекте Независимости, у кинотеатра «Октябрь», в сквере на Толбухина, а также возле ТЦ «Счастье». Скульптуры создал белорусский художник Андрей Бусел. Они сделаны из бывших в употреблении материалов: полиэтилена и скотча.

Однако уже через несколько часов после установки фигуру кота в гнезде, размещенную в районе станции метро «Восток», украли. В ГУВД Мингорисполкома сказали, что с заявлением о ее пропаже к ним никто не обращался.