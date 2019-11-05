2019-11-05T15:11:30+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске украли инсталляцию, которая должна была напомнить о человеческих ценностях

Кот в гнезде, дети, обвязывающие шарфом дерево, парень с цветами, - такие инсталляции появились на улицах Минска 4 ноября. Их установили представители социальной сети
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Инсталяцию кот в гнезде украли через несколько часов после установки. Фото предоставлено организаторамиИнсталяцию кот в гнезде украли через несколько часов после установки. Фото предоставлено организаторами
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Инсталляции появились возле кофейни «Зерно» на проспекте Независимости, у кинотеатра «Октябрь», в сквере на Толбухина, а также возле ТЦ «Счастье». Скульптуры создал белорусский художник Андрей Бусел. Они сделаны из бывших в употреблении материалов: полиэтилена и скотча.

Однако уже через несколько часов после установки фигуру кота в гнезде, размещенную в районе станции метро «Восток», украли. В ГУВД Мингорисполкома сказали, что с заявлением о ее пропаже к ним никто не обращался.

Инсталяции появились на улицах Минска 4 ноября. Фото предоставлено организатором

Инсталяции появились на улицах Минска 4 ноября. Фото предоставлено организатором

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