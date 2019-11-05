В новом году новоселье в Беларуси отпразднуют почти 14 тысяч многодетных семей

Всего в 2020 году в Беларуси планируется построить 4 миллиона кв. м жилья. Больше половины - для нуждающихся в улучшении жилищных условий (1,2 млн кв. м) и для многодетных семей (1,1 млн кв. м). По данным Минстройархитектуры, на 1 января текущего года в очереди на жилье стояли более 37 тысяч многодетных семей. Количество квартир, которые государство строит для них, растет каждый год. В 2018 году было построено 8,8 тысячи квартир, в 2019-м планируется построить 12 тысяч, а в 2020-м - 13,8 тысячи квартир. По словам начальника управления жилищной политики Министерства строительства Александр Авраменко, государство собирается «за два года обеспечить жильем все те многодетные семьи, которые стоят на учете более года».

Однако объемы строительства жилья пока отстают от планов. Так, в этом году Минстрой ставил перед собой задачу построить 4 миллиона квадратных метров жилья, а в эксплуатацию введено пока лишь 2,6 миллиона (65,1%). Показатель не выполнен в двух регионах страны: в Минске он составил 46,1%, а в Витебской области - 54,6%.

КСТАТИ

В следующем году в Беларуси могут разрешить досрочно использовать семейный капитал. Об этом на заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам сообщил первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов. Планируется, что потратить деньги семейного капитала можно будет на улучшение жилищных условий, получение образований или на медицинское обслуживание. По словам Юрия Селиверстова, сумма выплаты на одного получателя составит 22,5 тысячи рублей.