2019-11-05T16:17:17+03:00
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КП Беларусь

«Я каханне спалю запалкамi мокрымi»: Рита Дакота спела «Спички» на белорусском языке

Так певица пригласила поклонников на свой концерт в Минске
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Рита Дакота выложила в Инстаграме видео, которое лишь за несколько часов набрало свыше 140 тысяч просмотров. В ролике певица исполняет хит «Спички» на белорусском языке. Таким нестандартным образом Рита напомнила поклонникам, что скоро привезет в Минск свои лучшие песни и новые хиты. «Любимая Беларусь, любимый Минск! Я очень скоро к вам приеду», - говорит она в конце видео.

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Видео для тех, кто забыл, что вообще-то я бульба)))) Напомню это 17 декабря битком набитым залом любимых белорусов . К слову, тура по РБ пока не планируется, так что самые преданные наши едут от Бреста до Витебска сами. Ждём своих в столичке, фан-встречу сделаем в этот раз. Билеты в хайлайтах (сохранённые сторис). Как вам «Спички» на мове?)))

Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota) 5 Ноя 2019 в 1:04 PST

В самом посте Дакота с юмором напомнила подписчикам, что имеет белорусские корни. Судя по первым нескольким сотням комментариев, поклонники остались довольны сюрпризом:

- Родная, это просто восхитительно! Не передать словами, как мы все ждем концерта! Любимая бульбачка.

- Мурашки по коже…

- Круто! Бесконечно жаль, што мы не размаўляем на мове.

- Будто новую песню послушала. Звучит волшебно и прекрасно, как на эльфийском.

- «Спички» очень хороши на мове. Мне даже больше нравится, чем на русском.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Кстати, изначально белорусскоязычная версия «Спичек» была написана в 2009 году для проекта «Тузін. Перазагрузка». Песню перевел поэт Глеб Лободенко.

Маргарита Герасимович (настоящее имя) родом из Минска. Детство будущей звезды прошло в районе Комаровки. Когда Рите было 7 лет, мама заметила ее талант и привела девочку в музыкальную школу. А судьбоносным моментом в карьере Дакоты стал проект «Фабрика звезд – 7».

Фото: организаторы

Фото: организаторы

На шоу Рита исполняла исключительно свои песни, а также писала композиции для других участников. Ее хит «Спички» скачали из интернета более миллиона раз. Яркий образ, сильные вокальные данные и интересные песни сделали Дакоту одной из самых запоминающихся в проекте.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 17 декабря, 20:00

ГДЕ: Prime Hall

ЦЕНА ВОПРОСА: 52-92 руб.

БИЛЕТЫ: Chg.by, Ticketpro.by

ИНФОЛИНИЯ: (029) 389-86-16

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