Хозяйка собаки: «Сутки пребывания Пончика в платной ветклинике стоили 568 рублей!»

Минчанка Ольга - владелица кошки и двух собак. Одной из них, померанскому шпицу по кличке Пончик, неожиданно стало плохо.

- Собака потеряла аппетит, началась диарея. Я записалась на прием в одну из клиник частной ветеринарной сети, - говорит Ольга. - Это крупная сеть, один из ее филиалов расположен недалеко от моего дома. Приехала на прием к доктору, у которого наблюдаются все животные нашей семьи, в понедельник. Сделали анализы, назначили лечение, предписания ветеринара я строго соблюдала, на уколы и капельницы возила Пончика каждый день до пятницы. В субботу утром я обнаружила собаку без сознания, экстренно повезла ее в клинику. В приемном покое вновь взяли анализы, поставили катетер, делали уколы, капельницы. В клинике мы провели несколько часов. Мне сказали, что в таком состоянии собака не выживет, ее надо оставлять в клинике, постоянно наблюдать и контролировать. Мне принесли заявление, в котором было указано, что я, как хозяйка, согласна с примерной стоимостью этой услуги. Приблизительная цена суток нахождения животного под наблюдением врачей в условиях стационара, как было определено в заявлении, может составить 350 - 400 рублей. Этот документ я подписала, думаю, так сделал бы любой хозяин.

В 8 вечера мне позвонила лечащий доктор, сообщила, что состояние пса немного стабилизовалось, пообещала, что утром проинформирует меня о динамике. Утром выяснилось, что собаку надо еще понаблюдать. Я уточнила по стоимости: это будет еще 400 рублей? Мне сказали, что нахождение собаки в стационаре до вечера будет стоить около 90 рублей. То есть я морально была готова к итоговой стоимости около 450 рублей, но когда я вечером пошла забирать собаку, итоговый чек составил 568 рублей 5 копеек. Дальше было еще много испытаний: уколы, капельницы, УЗИ, операция... За все я отдала около 1100 рублей. В конечном счете собаку, к сожалению, не спасли. У меня нет претензий к врачам, они высококлассные специалисты, но, конечно, порядок цен впечатляет.

- Социальная реклама, - продолжает Ольга, - призывает: «Не покупай, а приюти и спаси животное». Но как можно спасать, когда в некоторых случаях цена лечения животного дороже, чем лечения человека? Потом я узнавала: услуги по нахождению животного в стационаре предоставляют еще несколько частных клиник Минска. В одной из них надо вносить депозит из расчета трое суток - 250 рублей. Это, думаю, тоже недешево, тем более что в критической ситуации может просто не быть времени для того, чтобы доставить животное в более дешевую лечебницу.

СВЕДЕМ СЧЕТЫ

Некоторые цены в государственных и частных ветклиниках отличаются в 10 раз!

Осмотр и лечение домашних питомцев в частной клинике стоит недешево. У каждого заведения свой прейскурант. Мы приценились к стоимости лечения в одной из самых известных частных ветеринарных сетей и сравнили с ценами в клиниках государственной ветеринарной службы.

Цены в государственных и частных ветклиниках

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Почему цены на лечение животных кусаются?

Мы обратились в несколько частных клиник с вопросом: почему цены на ветеринарные услуги такие высокие и почему они в разы превышают цены в государственных лечебницах?

- Посмотрите, какое у нас оборудование, в том числе и лабораторное. Оно стоит огромных денег, - пояснили в одной из клиник. - Да, цены выше, чем в госучреждениях, но спектр оказываемых услуг и их качество несопоставимы.

В другой клинике обратили внимание на то, что оказание ветеринарных услуг - это бизнес, цены здесь продиктованы рынком и конкуренцией.