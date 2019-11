Объявлены победители четвертого фестиваля рекламы ЛАМА

Здесь собрались лидеры креативной индустрии Беларуси и были объявлены лучшие по мнению жюри фестиваля проекты в сфере коммуникаций Беларуси за последний год.

Напомним, что на фестивале ЛАМА конкурсные работы имели возможность быть оцененными не только представителями агентств, но и брендов-рекламодателей, которые независимо друг от друга судили кейсы в двух конкурсных вертикалях – индустриальной и категорийной. В этом году на награды ЛАМА претендовала 241 работа от 48 участников, а также 10 проектов в конкурсе «Молодые дизайнеры», партнером которого выступила типография Друк-С.

Четвертый фестиваль прошел под слоганом ОСТАВЬ СЛЕД В РЕКЛАМЕ!, а первым шагом на пути к этой цели, а еще к завоеванию и укреплению позиций в Рейтинге креативности АКМА, могут стать именно победы в ЛАМА.

Итак, объявляем победителей!

Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало AIDA PIONEER branding & creative

Гран При

работа Интуитивный футбол Беларуси. Турнир Volkswagen CUP, агентство littleMORE brand communications

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

ВИДЕОРЕКЛАМА

В1. ТВ

Серебро

работа ПОЧУВСТВУЙ ПРАЗДНИК, ПОДАРИВ ДОБРО ДРУГИМ!, агентство TDI GROUP

Бронза

работа Голова-мигалка, агентство AIDA PIONEER branding & creative

работа МТС Я твой брат, агентство Forte Grey

работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Шортлист

работа Рекламный ролик для тарифа "Play" мобильного оператора life:), агентство Pocket Rocket Creative

В2. Онлайн

Серебро

работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Бронза

работа Голова-мигалка, агентство AIDA PIONEER branding & creative

работа Рекламный ролик для конференции EMERGE, агентство Pocket Rocket Creative

ПРИНТ

П1. Принт

Бронза

работа Возьми ТАЙМАУТ!, агентство LOGA BIGA

работа Трамп из серии Закройся от идиотизма, агентство Not Perfect Minsk

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Н1. Наружная реклама

Серебро

работа МТС Ходи в четыре ноги, агентство Forte Grey

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Д1. Логотип

Золото

работа Шкаф-жираф, агентство Fabula Branding (перенесоно из Д2. Фирменный стиль, брендбук)

Шортлист

работа FIZIKA, агентство Salmon Graphics

работа РКМЦ, агентство ООО "Молоко Криэйтив"

работа МОРЖЕ, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Д2. Фирменный стиль, брендбук

Серебро

работа Melihova Cake Stories, агентство Agency of visual communications

Бронза

работа FIZIKA, агентство Salmon Graphics

работа Город солнца, агентство Fabula Branding

работа МОРЖЕ, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Шортлист

работа Soul, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Д3. Корпоративный календарь

Шортлист

работа Дрэва росквiту, SMART-CALENDAR.BY

Д6. Рекламные сувениры и бизнес-подарки

Серебро

работа Жёлто-белая пресса, агентство Salmon Graphics

Шортлист

работа Скотч всемогущий, агентство TDI GROUP

ДИЗАЙН УПАКОВКИ

У1. Упаковка продовольственных товаров

Серебро

работа Торговая марка "What the bug*?!" для продуктов из сверчковой муки, агентство PG Brand Reforming Company

Бронза

работа DANAO, агентство Not Perfect Minsk

работа Wake up coffee, агентство AIDA PIONEER branding & creative

работа Овощные желатинки "Polza", агентство PG Brand Reforming Company

Шортлист

работа MILLENNIUM, агентство Fabula Branding

работа Лимитированная серия пива "Бобров" к фестивалю "Рок за Бобров", агентство PG Brand Reforming Company

DIGITAL

ДЖ6. Онлайн кампании

Золото

работа 52 WEEKS OF NON-STOP ENGAGEMENT, агентство getbob agency

Серебро

работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative

ДЖ7. Кампании в социальных медиа

Серебро

работа Поправь свою ЗОЖ-карму!, агентство getbob agency

MOBILE

МБ4. AR/VR

Шортлист

работа Bonsticks 5, Asterman

EVENT МАРКЕТИНГ

ИМ1. Event маркетинг

Золото

работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative

ПРОМО&АКТИВАЦИИ

ПА1. Промо&активации

Золото

работа Нулевочка. Ожидание VS Реальность, агентство TDI GROUP

Серебро

работа BECAUSE WHY NOT, агентство getbob agency

Бронза

работа Conte статуи, агентство AIDA PIONEER branding & creative

работа Texas Drones, агентство AIDA PIONEER branding & creative

PR

ПР1. PR

Золото

работа Conte статуи, агентство AIDA PIONEER branding & creative

работа Интуитивный футбол Беларуси. Турнир Volkswagen CUP, агентство littleMORE brand communications

Бронза

работа Нулевочка. Ожидание VS Реальность, агентство TDI GROUP

работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Шортлист

работа Социальная акция против насилия, агентство PG Brand Reforming Company (перенесоно из П1. Принт)

МЕДИА

M1. Mедиа

Бронза

работа Как взломать баннерную слепоту, агентство getbob agency

ДИРЕКТ

ДИ1. Директ

Бронза

работа Texas Drones, агентство AIDA PIONEER branding & creative

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

РК1. Рекламные кампании

Серебро

работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Бронза

работа Голова-мигалка, агентство AIDA PIONEER branding & creative

МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МЭ1. Маркетинговая эффективность

Бронза

работа Голова-мигалка, ООО "Автоклассифайд"

Шортлист

работа БЫСТЕЕ, ВЫШЕ, ПЫШНЕЕ!, агентство Salmon Graphics

работа Программа лояльности "Хамелеон" для сети магазинов Белмаркет, агентство PG Brand Reforming Company

БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ

БК1. Брендированный контент

Серебро

работа 52 WEEKS OF NON-STOP ENGAGEMENT, агентство getbob agency

КРАФТ

К1. Режиссура видеоролика

Шортлист

работа Время быть вместе, агентство Forte Grey

К3. Арт-дирекшн видеоролика

Бронза

работа ПОЧУВСТВУЙ ПРАЗДНИК, ПОДАРИВ ДОБРО ДРУГИМ!, агентство TDI GROUP

К5. Анимация видеоролика

Серебро

работа 5 стагоддзяў беларускай кнігі, агентство ООО "Молоко Криэйтив"

К6. Визуальные эффекты

Бронза

работа ПОЧУВСТВУЙ ПРАЗДНИК, ПОДАРИВ ДОБРО ДРУГИМ!, агентство TDI GROUP

К8. Оригинальная музыкальная композиция для видеоролика

Серебро

работа МТС Ходи в четыре ноги, агентство Forte Grey

К15. Авторская иллюстрация

Бронза

работа Киберпанк, агентство ООО «Молоко Криэйтив»

работа Возьми ТАЙМАУТ!, агентство LOGA BIGA (перенесено из К13. Рекламная фотография)

Шортлист

работа DANAO, агентство Not Perfect Minsk

работа Иллюстрация для пива "Бобров", агентство PG Brand Reforming Company

работа Иллюстрация для программы лояльности "Хамелеон", агентство PG Brand Reforming Company

Специальные призы

Специальный приз за tailor-made решение

работа Conte статуи, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Специальный приз за выносливость

работа 52 WEEKS OF NON-STOP ENGAGEMENT, агентство getbob agency

Специальный приз за смелость и аутентичность

работа 5 стагоддзяў беларускай кнігі, агентство ООО "Молоко Криэйтив"

КАТЕГОРИЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Е1. Продукты питания

Серебро

работа Овощные желатинки "Polza", агентство PG Brand Reforming Company

Бронза

работа Поправь свою ЗОЖ-карму!, агентство getbob agency

Шортлист

работа БЫСТЕЕ, ВЫШЕ, ПЫШНЕЕ!, агентство Salmon Graphics

работа Пацалункі-падарункі, агентство Fabula Branding

Е3. Алкогольные напитки и слабоалкогольные

Серебро

работа Как взломать баннерную слепоту, агентство getbob agency

Бронза

работа Лимитированная серия пива "Бобров" к фестивалю "Рок за Бобров", агентство PG Brand Reforming Company

Е5. Мода, красота и здоровье

Бронза

работа Soul, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Е10. Телекоммуникационные услуги

Золото

работа Время быть вместе, агентство Forte Grey

Серебро

работа 52 WEEKS OF NON-STOP ENGAGEMENT, агентство getbob agency

Бронза

работа МТС Я твой брат, агентство Forte Grey

Е11. Банковские, финансовые, страховые услуги

Золото

работа Академия Бизнеса, агентство Salmon Graphics

Бронза

работа Редизайн для свободной экономической зоны Могилев, агентство PG Brand Reforming Company

Е13. Ритейл, общественное питание и e-commerce

Золото

работа Голова-мигалка, агентство AIDA PIONEER branding & creative

работа ПОЧУВСТВУЙ ПРАЗДНИК, ПОДАРИВ ДОБРО ДРУГИМ!, агентство TDI GROUP

Серебро

работа МОРЖЕ, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Бронза

работа Easy Soup, агентство Fabula Branding

Шортлист

работа СТМ для продукции "кулинарии" сети магазинов "Виталюр", агентство PG Brand Reforming Company

Е14. Отдых и развлечения, культура и спорт

Золото

работа Геймификация для программы лояльности hr-бренда Wargaming, агентство PG Brand Reforming Company

Серебро

работа FIZIKA, агентство Salmon Graphics

Е16. СМИ и рекламные услуги

Бронза

работа Funeral, агентство Forte Grey

работа Звуковая айдентика радиостанции Energy FM, Production студия радио "МИР"

Е17. Социальная реклама

Золото

работа Интуитивный футбол Беларуси. Турнир Volkswagen CUP, агентство littleMORE brand communications

Бронза

работа Социальная акция против насилия, агентство PG Brand Reforming Company

работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative

Шортлист

работа 5 стагоддзяў беларускай кнігі, агентство ООО "Молоко Криэйтив"

Финалисты конкурса «Молодые дизайнеры»

Маргарита Борисова

Павел Ивуть

Алла Виленская

Серафим Ганичев

Алексей Кот

Ян Ковалев

Сергей Сердюк

Валерия Кибисова

Артем Сержанович