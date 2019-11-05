Объявлены победители четвертого фестиваля рекламы ЛАМА
Здесь собрались лидеры креативной индустрии Беларуси и были объявлены лучшие по мнению жюри фестиваля проекты в сфере коммуникаций Беларуси за последний год.
Напомним, что на фестивале ЛАМА конкурсные работы имели возможность быть оцененными не только представителями агентств, но и брендов-рекламодателей, которые независимо друг от друга судили кейсы в двух конкурсных вертикалях – индустриальной и категорийной. В этом году на награды ЛАМА претендовала 241 работа от 48 участников, а также 10 проектов в конкурсе «Молодые дизайнеры», партнером которого выступила типография Друк-С.
Четвертый фестиваль прошел под слоганом ОСТАВЬ СЛЕД В РЕКЛАМЕ!, а первым шагом на пути к этой цели, а еще к завоеванию и укреплению позиций в Рейтинге креативности АКМА, могут стать именно победы в ЛАМА.
Итак, объявляем победителей!
Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства обоих составов жюри, стало AIDA PIONEER branding & creative
Гран При
работа Интуитивный футбол Беларуси. Турнир Volkswagen CUP, агентство littleMORE brand communications
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ
ВИДЕОРЕКЛАМА
В1. ТВ
Серебро
работа ПОЧУВСТВУЙ ПРАЗДНИК, ПОДАРИВ ДОБРО ДРУГИМ!, агентство TDI GROUP
Бронза
работа Голова-мигалка, агентство AIDA PIONEER branding & creative
работа МТС Я твой брат, агентство Forte Grey
работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Шортлист
работа Рекламный ролик для тарифа "Play" мобильного оператора life:), агентство Pocket Rocket Creative
В2. Онлайн
Серебро
работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Бронза
работа Голова-мигалка, агентство AIDA PIONEER branding & creative
работа Рекламный ролик для конференции EMERGE, агентство Pocket Rocket Creative
ПРИНТ
П1. Принт
Бронза
работа Возьми ТАЙМАУТ!, агентство LOGA BIGA
работа Трамп из серии Закройся от идиотизма, агентство Not Perfect Minsk
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Н1. Наружная реклама
Серебро
работа МТС Ходи в четыре ноги, агентство Forte Grey
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
Д1. Логотип
Золото
работа Шкаф-жираф, агентство Fabula Branding (перенесоно из Д2. Фирменный стиль, брендбук)
Шортлист
работа FIZIKA, агентство Salmon Graphics
работа РКМЦ, агентство ООО "Молоко Криэйтив"
работа МОРЖЕ, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Д2. Фирменный стиль, брендбук
Серебро
работа Melihova Cake Stories, агентство Agency of visual communications
Бронза
работа FIZIKA, агентство Salmon Graphics
работа Город солнца, агентство Fabula Branding
работа МОРЖЕ, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Шортлист
работа Soul, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Д3. Корпоративный календарь
Шортлист
работа Дрэва росквiту, SMART-CALENDAR.BY
Д6. Рекламные сувениры и бизнес-подарки
Серебро
работа Жёлто-белая пресса, агентство Salmon Graphics
Шортлист
работа Скотч всемогущий, агентство TDI GROUP
ДИЗАЙН УПАКОВКИ
У1. Упаковка продовольственных товаров
Серебро
работа Торговая марка "What the bug*?!" для продуктов из сверчковой муки, агентство PG Brand Reforming Company
Бронза
работа DANAO, агентство Not Perfect Minsk
работа Wake up coffee, агентство AIDA PIONEER branding & creative
работа Овощные желатинки "Polza", агентство PG Brand Reforming Company
Шортлист
работа MILLENNIUM, агентство Fabula Branding
работа Лимитированная серия пива "Бобров" к фестивалю "Рок за Бобров", агентство PG Brand Reforming Company
DIGITAL
ДЖ6. Онлайн кампании
Золото
работа 52 WEEKS OF NON-STOP ENGAGEMENT, агентство getbob agency
Серебро
работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative
ДЖ7. Кампании в социальных медиа
Серебро
работа Поправь свою ЗОЖ-карму!, агентство getbob agency
MOBILE
МБ4. AR/VR
Шортлист
работа Bonsticks 5, Asterman
EVENT МАРКЕТИНГ
ИМ1. Event маркетинг
Золото
работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative
ПРОМО&АКТИВАЦИИ
ПА1. Промо&активации
Золото
работа Нулевочка. Ожидание VS Реальность, агентство TDI GROUP
Серебро
работа BECAUSE WHY NOT, агентство getbob agency
Бронза
работа Conte статуи, агентство AIDA PIONEER branding & creative
работа Texas Drones, агентство AIDA PIONEER branding & creative
PR
ПР1. PR
Золото
работа Conte статуи, агентство AIDA PIONEER branding & creative
работа Интуитивный футбол Беларуси. Турнир Volkswagen CUP, агентство littleMORE brand communications
Бронза
работа Нулевочка. Ожидание VS Реальность, агентство TDI GROUP
работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Шортлист
работа Социальная акция против насилия, агентство PG Brand Reforming Company (перенесоно из П1. Принт)
МЕДИА
M1. Mедиа
Бронза
работа Как взломать баннерную слепоту, агентство getbob agency
ДИРЕКТ
ДИ1. Директ
Бронза
работа Texas Drones, агентство AIDA PIONEER branding & creative
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ
РК1. Рекламные кампании
Серебро
работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Бронза
работа Голова-мигалка, агентство AIDA PIONEER branding & creative
МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЭ1. Маркетинговая эффективность
Бронза
работа Голова-мигалка, ООО "Автоклассифайд"
Шортлист
работа БЫСТЕЕ, ВЫШЕ, ПЫШНЕЕ!, агентство Salmon Graphics
работа Программа лояльности "Хамелеон" для сети магазинов Белмаркет, агентство PG Brand Reforming Company
БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
БК1. Брендированный контент
Серебро
работа 52 WEEKS OF NON-STOP ENGAGEMENT, агентство getbob agency
КРАФТ
К1. Режиссура видеоролика
Шортлист
работа Время быть вместе, агентство Forte Grey
К3. Арт-дирекшн видеоролика
Бронза
работа ПОЧУВСТВУЙ ПРАЗДНИК, ПОДАРИВ ДОБРО ДРУГИМ!, агентство TDI GROUP
К5. Анимация видеоролика
Серебро
работа 5 стагоддзяў беларускай кнігі, агентство ООО "Молоко Криэйтив"
К6. Визуальные эффекты
Бронза
работа ПОЧУВСТВУЙ ПРАЗДНИК, ПОДАРИВ ДОБРО ДРУГИМ!, агентство TDI GROUP
К8. Оригинальная музыкальная композиция для видеоролика
Серебро
работа МТС Ходи в четыре ноги, агентство Forte Grey
К15. Авторская иллюстрация
Бронза
работа Киберпанк, агентство ООО «Молоко Криэйтив»
работа Возьми ТАЙМАУТ!, агентство LOGA BIGA (перенесено из К13. Рекламная фотография)
Шортлист
работа DANAO, агентство Not Perfect Minsk
работа Иллюстрация для пива "Бобров", агентство PG Brand Reforming Company
работа Иллюстрация для программы лояльности "Хамелеон", агентство PG Brand Reforming Company
Специальные призы
Специальный приз за tailor-made решение
работа Conte статуи, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Специальный приз за выносливость
работа 52 WEEKS OF NON-STOP ENGAGEMENT, агентство getbob agency
Специальный приз за смелость и аутентичность
работа 5 стагоддзяў беларускай кнігі, агентство ООО "Молоко Криэйтив"
КАТЕГОРИЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬ
Е1. Продукты питания
Серебро
работа Овощные желатинки "Polza", агентство PG Brand Reforming Company
Бронза
работа Поправь свою ЗОЖ-карму!, агентство getbob agency
Шортлист
работа БЫСТЕЕ, ВЫШЕ, ПЫШНЕЕ!, агентство Salmon Graphics
работа Пацалункі-падарункі, агентство Fabula Branding
Е3. Алкогольные напитки и слабоалкогольные
Серебро
работа Как взломать баннерную слепоту, агентство getbob agency
Бронза
работа Лимитированная серия пива "Бобров" к фестивалю "Рок за Бобров", агентство PG Brand Reforming Company
Е5. Мода, красота и здоровье
Бронза
работа Soul, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Е10. Телекоммуникационные услуги
Золото
работа Время быть вместе, агентство Forte Grey
Серебро
работа 52 WEEKS OF NON-STOP ENGAGEMENT, агентство getbob agency
Бронза
работа МТС Я твой брат, агентство Forte Grey
Е11. Банковские, финансовые, страховые услуги
Золото
работа Академия Бизнеса, агентство Salmon Graphics
Бронза
работа Редизайн для свободной экономической зоны Могилев, агентство PG Brand Reforming Company
Е13. Ритейл, общественное питание и e-commerce
Золото
работа Голова-мигалка, агентство AIDA PIONEER branding & creative
работа ПОЧУВСТВУЙ ПРАЗДНИК, ПОДАРИВ ДОБРО ДРУГИМ!, агентство TDI GROUP
Серебро
работа МОРЖЕ, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Бронза
работа Easy Soup, агентство Fabula Branding
Шортлист
работа СТМ для продукции "кулинарии" сети магазинов "Виталюр", агентство PG Brand Reforming Company
Е14. Отдых и развлечения, культура и спорт
Золото
работа Геймификация для программы лояльности hr-бренда Wargaming, агентство PG Brand Reforming Company
Серебро
работа FIZIKA, агентство Salmon Graphics
Е16. СМИ и рекламные услуги
Бронза
работа Funeral, агентство Forte Grey
работа Звуковая айдентика радиостанции Energy FM, Production студия радио "МИР"
Е17. Социальная реклама
Золото
работа Интуитивный футбол Беларуси. Турнир Volkswagen CUP, агентство littleMORE brand communications
Бронза
работа Социальная акция против насилия, агентство PG Brand Reforming Company
работа Тетрис, агентство AIDA PIONEER branding & creative
Шортлист
работа 5 стагоддзяў беларускай кнігі, агентство ООО "Молоко Криэйтив"
Финалисты конкурса «Молодые дизайнеры»
Маргарита Борисова
Павел Ивуть
Алла Виленская
Серафим Ганичев
Алексей Кот
Ян Ковалев
Сергей Сердюк
Валерия Кибисова
Артем Сержанович